ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.32
usd:
331.79
bux:
118863.12
2026. január 13. kedd Veronika
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Volkswagen német járműgyártó wolfsburgi székháza 2024. szeptember 4-én hajnalban. A Volkswagen 2026-ig 10 milliárd euró megtakarítást célzott meg, miközben megpróbálja racionalizálni a kiadásokat. A vállalat két napja bejelentette, hogy a költségcsökkentési program keretében azt sem zárják ki, hogy németországi üzemek bezárására fog sor kerülni. Az autógyártó emellett kénytelen megfontolni az 1994 óta érvényben lévő munkahelyvédelmi program leállítását is, amely 2029-ig megakadályozná a leépítéseket, de erről egyeztetnek az üzemi tanáccsal is.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Moritz Frankenberg

Jókora kínai pofon a német autóóriásnak

Infostart / MTI

A Geely 11 százalékos piaci részesedést ért el, ami 3,3 százalékpontos növekedést jelent. Az élen a BYD áll 14,7 százalékos piacrésszel, szemben a 2024-es 16,2 százalékkal.

A Volkswagen tavaly a harmadik helyre csúszott vissza a legnagyobb autógyártók rangsorában Kínában a CPCA autóipari szövetség hétfőn publikált kimutatása alapján.

A Volkswagen konszern 2025-ben eladási volumenben a kínai Geely mögé esett vissza, miután 2024-ben már átadta vezető pozícióját a világ legnagyobb elektromos autógyártójának, a BYD-nek. A Volkswagennek a kínai állami tulajdonú FAW és SAIC konszernekkel létesített két közös vállalata 10,9 százalékos piaci részesedést ért el tavaly, 1,3 százalékponttal kisebbet az előző évinél.

A Geely 11 százalékos piaci részesedést ért el, ami 3,3 százalékpontos növekedést jelent. Az élen a BYD áll 14,7 százalékos piacrésszel, szemben a 2024-es 16,2 százalékkal.

Kínában a hazai gyártók az utóbbi időben jelentősen megerősödtek, véget vetve a Volkswagen évekig tartó dominanciájának. Ebben elsősorban az elektromos autók térnyerése játszik szerepet, amelyek - többek között az állami támogatásoknak is köszönhetően - különösen a városokban nagy népszerűségnek örvendenek, és amelyek terén a nyugati gyártók az utóbbi időben lemaradtak.

Ehhez hozzájárul az is, hogy ezeknek a járműveknek az ára is csökken. Jelenleg Kínában minden második új autó 150 000 jüan (7 millió forint) alatti áron kel el.

Kezdőlap    Autó    Jókora kínai pofon a német autóóriásnak

kína

autó

volkswagen

byd

geely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők a kampányról és a siker útjáról: nagy a különbség a pártok stratégiája, de akár a támogatottsága között is

Elemzők a kampányról és a siker útjáról: nagy a különbség a pártok stratégiája, de akár a támogatottsága között is

A kampány intenzív lesz, a választási részvételi hajlandóság pedig kulcsfontosságú – mondták az InfoRádió Aréna című műsorának vendégei. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Závecz Tibor, a ZRI Závecz Research vezetője ismertette a legfrissebb pártszimpátia-kutatásokat, arról is szó volt, milyen témák befolyásolhatják leginkább az április 12-i országgyűlési választás eredményét. Értékelték a pártok online és offline jelenlétét is.
 

Így reagált Orbán Viktor és Magyar Péter, hogy az államfő kitűzte a választás időpontját

Minden fontos információ, amit a 2026-os választásról tudni kell

Választás 2026: új honlap és fontos határidők – megszólalt az NVI

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.14. szerda, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Modernizálják a keleti nagyhatalom J-20-as lopakodó vadászgépeit: már a jövő légiharcára készítik fel

Modernizálják a keleti nagyhatalom J-20-as lopakodó vadászgépeit: már a jövő légiharcára készítik fel

Kína átfogó modernizációs programot indít a J–20-as lopakodó vadászgépekhez, amely kiterjed a fedélzeti rendszerekre, a hajtóművekre és a mesterséges intelligencia integrálására is - közölte a South China Morning Post.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végre jön az olaj: száz nap szünet után újra üzemel ez a fontos vezeték

Végre jön az olaj: száz nap szünet után újra üzemel ez a fontos vezeték

Szerbia közel száznapos kényszerszünet után újraindította a kőolajimportot az Adria-vezetéken keresztül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Help is on its way,' Trump tells Iranians as he urges them to keep protesting

'Help is on its way,' Trump tells Iranians as he urges them to keep protesting

It comes as an Iranian security official says 2,000 people have been killed so far after a crackdown on anti-government protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 13. 14:37
73 tankolás, közel 3 milliós kár – súlyos büntetés lehet a vége
2026. január 13. 11:07
Rég nem történt ilyen, ennek nem fognak örülni az autósok
×
×
×
×