Jókora kínai pofon a német autóóriásnak

A Volkswagen tavaly a harmadik helyre csúszott vissza a legnagyobb autógyártók rangsorában Kínában a CPCA autóipari szövetség hétfőn publikált kimutatása alapján.

A Volkswagen konszern 2025-ben eladási volumenben a kínai Geely mögé esett vissza, miután 2024-ben már átadta vezető pozícióját a világ legnagyobb elektromos autógyártójának, a BYD-nek. A Volkswagennek a kínai állami tulajdonú FAW és SAIC konszernekkel létesített két közös vállalata 10,9 százalékos piaci részesedést ért el tavaly, 1,3 százalékponttal kisebbet az előző évinél.

A Geely 11 százalékos piaci részesedést ért el, ami 3,3 százalékpontos növekedést jelent. Az élen a BYD áll 14,7 százalékos piacrésszel, szemben a 2024-es 16,2 százalékkal.

Kínában a hazai gyártók az utóbbi időben jelentősen megerősödtek, véget vetve a Volkswagen évekig tartó dominanciájának. Ebben elsősorban az elektromos autók térnyerése játszik szerepet, amelyek - többek között az állami támogatásoknak is köszönhetően - különösen a városokban nagy népszerűségnek örvendenek, és amelyek terén a nyugati gyártók az utóbbi időben lemaradtak.

Ehhez hozzájárul az is, hogy ezeknek a járműveknek az ára is csökken. Jelenleg Kínában minden második új autó 150 000 jüan (7 millió forint) alatti áron kel el.