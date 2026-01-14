Egyre horrorisztikusabb a helyzet Iránban

Az Egyesült Államokban működő, iráni aktivistahálózatra támaszkodó szervezet szerint a tiltakozásokkal összefüggésben 2571 halottról lehet tudni: 2403 tüntető, 147, a kormánnyal valamilyen módon kapcsolatban álló ember, köztük milicista, valamint 12 kiskorú és kilenc olyan civil is életét vesztette, akik nem vettek részt a tiltakozásokban.

Jóllehet a halálos áldozatokról Teherán nem közöl adatokat, kedden egy iráni illetékes mintegy kétezerre tette a halálos áldozatok számát, beleértve a biztonsági erőkhöz tartozókat is.

A december 28-án, a súlyos infláció nyomán kirobbant tüntetések évek óta nem látott megpróbáltatást jelentenek a teheráni vezetés számára, amelynek tagjai ellentmondó nyilatkozatokat tesznek a tiltakozásokkal összefüggésben: míg Maszúd Peszeskján elnök többször hangoztatta, hogy a tiltakozókat meg kell hallgatni, Mohammed Movahedi Azad, az ország főügyésze arra figyelmeztetett, hogy mindenki, aki részt vesz a demonstrációkon, „Isten ellenségének” számít, ami halálbüntetéssel jár.