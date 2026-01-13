„A segítség úton van” – így tüzeli Donald Trump az iráni tüntetőket

Donald Trump amerikai elnök segítséget ígért kedden az Iránban tüntetőknek, és további tiltakozásra buzdította őket a kormányzati hatalom ellen.

Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében Donald Trump azt írta, hogy „a segítség úton van", valamint közölte, hogy addig minden találkozót törölnek iráni tisztségviselőkkel, amíg a „tüntetők esztelen öldöklése meg nem áll".

„Iráni hazafiak, folytassátok a tiltakozást - foglaljátok el az intézményeiteket!!!” - fogalmazott az elnök. Egyben arra kérte őket, hogy jegyezzék fel a "gyilkosok és erőszakoskodók" nevét, akik súlyos árat fizetnek majd.

Donald Trump hétfőn, szintén a közösségi oldalán azt közölte, hogy azonnali hatállyal 25 százalékos vámot rendelt el minden olyan országra, amely kereskedelmi kapcsolatokat tart fenn Iránnal.

A Fehér Ház szóvivője hétfőn azt mondta, hogy iráni kormánytisztségviselők a hétvégén tárgyalást kértek az amerikai kormányzattól. Karoline Leavitt hozzátette, hogy a diplomáciai kapcsolatfelvételért Steve Witkoff elnöki különleges megbízott felel.