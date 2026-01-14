ARÉNA - PODCASTOK
Kormányellenes tüntetés Teheránban 2026. január 8-án. Iránban december végén robbantak ki tüntetések és sztrájkok az országot sújtó súlyos gazdasági nehézségek miatt, az oslói székhelyû Iran Human Rights (IHRNGO) emberi jogi szervezet adatai szerint azóta január 13-ig legkevesebb 648 ember vesztette életét a többször erõszakcselekményekbe torkolló megmozdulásokban.
Nyitókép: MTI/AP/UGC

Iráni állami média: őrizetbe vették a tüntetések kulcsszereplőit

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az iráni állami média szerdán arról számolt be, hogy a hatóságok őrizetbe vették a december óta zajló tüntetések több vezetőjét.

A tájékoztatás szerint a megmozdulások „kulcsszereplőit” az iráni Forradalmi Gárda hírszerzését felelős egysége vette őrizetbe a nyugat-iráni Csaharmahal-Bahtijári tartományban.

A gazdaságilag elmaradott tartomány egyike azon térségeknek ahol a hetek óta tartó tüntetéssorozat legsúlyosabb összecsapásaira került sor a tiltakozók és a hatóságok között. A múlt héten a régió középső részén lévő Lordegán városában a biztonsági erők tüzet nyitottak a tüntetőkre, és a norvégiai székhelyű Hengaw kurd jogvédő szervezet értesülése szerint többeket megöltek.

A tiltakozások során jogvédők szerint már több mint 2500 ember veszítette életét.

