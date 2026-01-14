Iráni állami média: őrizetbe vették a tüntetések kulcsszereplőit

A tájékoztatás szerint a megmozdulások „kulcsszereplőit” az iráni Forradalmi Gárda hírszerzését felelős egysége vette őrizetbe a nyugat-iráni Csaharmahal-Bahtijári tartományban.

A gazdaságilag elmaradott tartomány egyike azon térségeknek ahol a hetek óta tartó tüntetéssorozat legsúlyosabb összecsapásaira került sor a tiltakozók és a hatóságok között. A múlt héten a régió középső részén lévő Lordegán városában a biztonsági erők tüzet nyitottak a tüntetőkre, és a norvégiai székhelyű Hengaw kurd jogvédő szervezet értesülése szerint többeket megöltek.

A tiltakozások során jogvédők szerint már több mint 2500 ember veszítette életét.