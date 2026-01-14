ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 14. szerda
Halál a diktátorra jelentésû felirat egy házfalon egy teheráni kormányellenes tüntetésen 2026. január 10-én. Iránban december végén robbantak ki tüntetések és sztrájkok az országot sújtó súlyos gazdasági nehézségek miatt, az oslói székhelyû Iran Human Rights (IHRNGO) emberi jogi szervezet adatai szerint azóta január 13-ig legkevesebb 648 ember vesztette életét a többször erõszakcselekményekbe torkolló megmozdulásokban.
Nyitókép: MTI/AP/UGC

Gyorsított eljárást és kivégzéseket ígér az iráni legfelsőbb bíróság elnöke

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Gyorsított bírósági eljárásokat és kivégzéseket ígért szerdán az iráni legfelsőbb bíróság elnöke azoknak, akiket őrizetbe vettek a síita államban zajló kormányellenes tüntetéseken.

„Ha el akarjuk végezni a munkát, most kell megtenni; ha cselekedni akarunk, gyorsan kell” – jelentette ki az iráni állami televízió weboldalán közzétett nyilatkozatában Golámhosszein Mohszen Ezsei, a legfelsőbb bíróság elnöke.

Ezsei egy, a tüntetőket is fogva tartó börtönben tett látogatása során figyelmeztetett: ha az igazságügyi hatóságok hónapokat késlekednek, „nem lesz ugyanaz a hatás”.

„Ha valaki felgyújt egy embert és lefejezi, mielőtt elégetné a testét, akkor bizony mielőbb munkához kell látnunk”

– szögezte le.

Iráni hírügynökségek úgy tudják, Ezsei mintegy öt órát töltött a büntetésvégrehajtási intézményben, ahol tanulmányozta az őrizetbe vettek aktáit, majd leszögezte, hogy az eljárásoknak nyilvánosaknak kell lenniük.

Az amerikai külügyminisztérium az X-en közzétett, perzsa nyelvű bejegyzésében figyelmeztetett, hogy egy 26 éves, Erfan Szoltáni nevű tüntetőt az iráni hatóságok máris halálra ítéltek és akár már szerdán kivégezhetik. A tárca hozzátette, hogy összesen több mint 10 600 őrizetbe vételről tudni.

(Nyitóképünkön: Halál a diktátorra jelentésû felirat egy házfalon egy teheráni kormányellenes tüntetésen 2026. január 10-én.)

Külföld    Gyorsított eljárást és kivégzéseket ígér az iráni legfelsőbb bíróság elnöke

