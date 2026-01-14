Amerika teljesen elvághatja Kínát a venezuelai olajtól

Kína venezuelai olajimportja már februártól jelentősen visszaeshet, mivel az amerikai blokád óta jóval kevesebb tartályhajó hagyhatta el a dél-amerikai ország kikötőit. Az amerikai akció eredményeként más országok olajkapacitásai szabadulhatnak fel, és innen próbálhatja pótolni Kína a kieső importot – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Miután Donald Trump elnök blokádot rejndelt el a venezuelai olajat szállító, szankciók alá eső tartályhajókra, drámaian lecsökkent a Kína felé induló szállítók száma. Az intézkedés része volt annak a nyomásgyakorlásnak, amelyet Nicolás Maduro venezuelai elnökre gyakoroltak, és amely végül az USA különleges katonai akciójához, majd Maduro elfogásához vezetett.

Az elfogás után az amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok átvette az irányítást az OPEC-alapító tag Venezuela felett, és arra buzdította az amerikai vállalatokat, hogy fektessenek be a venezuelai olajszektorba.

A blokád bejelentése óta öt venezuelai kötődésű hajót foglaltak le. Emiatt több hajótulajdonos inkább visszafordította a tartályhajóit, vagy a rakodás után visszatért a venezuelai felségvizekre, hogy elkerülje az elkobzást. A Nicolás Maduro elleni rajtaütés idején mintegy tucatnyi, nyersolajjal megrakott tanker hagyta el Venezuelát kikapcsolt helymeghatározóval. A hajók többsége azonban visszatért, miután az ideiglenes venezuelai kormány 50 millió hordóra szóló olajszállítási megállapodást kötött Washingtonnal.

Három tanker viszont haladt tovább Ázsia felé, és vélhetően februárban érkezik meg Kínába egy, a szállításban érintett forrás szerint. Az említett hajók körülbelül 3 millió hordó fűtőolajat és 2 millió hordó, Merey típusú nehéz nyersolajat szállítanak.

A Kpler elemzőcég adatai szerint a blokád kezdete óta 2,9 millió hordó nyersolaj hagyta el Venezuelát Ázsia irányába, emellett további 2,6 millió hordó fűtőolaj jutott át a blokádon.

A Kínába várhatóan megérkező mintegy 5 millió hordó olaj napi 166 ezer hordónak felel meg ebben az időszakban. Ez jelentős visszaesés a tavalyi átlaghoz képest, amikor Venezuela naponta 642 ezer hordó nyersolajat és fűtőolajat exportált Kínába, ami az összes venezuelai kivitel körülbelül 75 százalékát tette ki.

A kiesés leginkább a kínai független finomítókat érinti, amelyek eddig a venezuelai nyersolaj legnagyobb vásárlóinak számítottak.

A venezuelai olaj ugyanakkor a kínai tengeri úton érkező olajimportnak mindössze mintegy 4 százalékát adja.

Így 2026 második negyedévtől a kínai független finomítók kénytelenek lehetnek alternatív beszerzési forrásokat keresni, például kanadai olajfajtákra váltani.