2025. december 29. hétfő Tamara, Tamás
red rescue helicopter landing on mountain in Bernese Oberland Switzerland, Lenklypse 2012
Nyitókép: pidjoe/Getty Images

Magyar turista került óriási bajba a Magas-Tátrában

Infostart

Lengyel turisták szombaton (december 27-én) a Magas-Tátrában, a Menguszfalvi-völgyben segélykiáltásokat hallottak, ezért értesítették a Hegyi Mentőszolgálatot (HZS). A bejelentés ellenőrzése után kiderült, hogy egy 21 éves magyar turista rekedt egy sziklapilléren a a Nagy-Békás-tó térségében.

A Hegyi Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a fiatal férfi a jelzett turistaúton kívül, egy télre lezárt szakaszon tartózkodott. A nehéz terepen hegymászó-felszerelés nélkül került olyan helyzetbe, ahonnan már nem tudott önerőből továbbhaladni. Először egy másik hegymászó próbált sietni a segítségére, ám a kedvezőtlen körülmények miatt már nem tudta biztosítani őt – idézi a parameter.sk a TASR tudósítását.

A mentéshez helikopter indult, amelynek személyzete a turista közelében ereszkedett le. A hegyimentők ellátták a férfit, majd a helikopter alá függesztve evakuálták a helyszínről. Egy leszállást követően a Csorba-tónál a turistát felhúzták a fedélzetre, majd Ótátrafüredre szállították. Az eset során a magyar turista nem szenvedett sérülést.

Kezdőlap    Külföld    Magyar turista került óriási bajba a Magas-Tátrában

szlovákia

magas-tátra

turista

mentés

mentőhelikopter

