Magyar turista került óriási bajba a Magas-Tátrában

A Hegyi Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a fiatal férfi a jelzett turistaúton kívül, egy télre lezárt szakaszon tartózkodott. A nehéz terepen hegymászó-felszerelés nélkül került olyan helyzetbe, ahonnan már nem tudott önerőből továbbhaladni. Először egy másik hegymászó próbált sietni a segítségére, ám a kedvezőtlen körülmények miatt már nem tudta biztosítani őt – idézi a parameter.sk a TASR tudósítását.

A mentéshez helikopter indult, amelynek személyzete a turista közelében ereszkedett le. A hegyimentők ellátták a férfit, majd a helikopter alá függesztve evakuálták a helyszínről. Egy leszállást követően a Csorba-tónál a turistát felhúzták a fedélzetre, majd Ótátrafüredre szállították. Az eset során a magyar turista nem szenvedett sérülést.