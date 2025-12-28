ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.03
usd:
329.53
bux:
0
2025. december 28. vasárnap Kamilla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A hagyományos Els Enfarinats fesztivált rendezik meg Ibiben 2025. december 28-án. Mintegy kétszáz éve ezen a napon, az aprószentek napján hóbortos katonaruhát öltenek a kelet-spanyolországi Alicante tartományban fekvõ város lakói, majd tojás és liszt bevetésével harcot vívnak a városháza elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Pablo Miranzo

Súlyos összecsapások a városháza előtt – fotók

Infostart / MTI

Egymásnak estek az emberek, harcoltak.

A hagyományos Els Enfarinats fesztivált minden évben megrendezik a spanyolországi Ibiben.

Mintegy kétszáz éve ezen a napon, az aprószentek napján hóbortos katonaruhát öltenek a kelet-spanyolországi Alicante tartományban fekvõ város lakói, majd harcot vívnak a városháza elõtt.

A fegyver: tojás és liszt, sérüléseket csak a túlzásba vitt röhögés okozhat.

Ibi, 2025. december 28. A hagyományos Els Enfarinats fesztivált rendezik meg Ibiben 2025. december 28-án. Mintegy kétszáz éve ezen a napon, az aprószentek napján hóbortos katonaruhát öltenek a kelet-spanyolországi Alicante tartományban fekvõ város lakói, majd tojás és liszt bevetésével harcot vívnak a városháza elõtt. MTI/ap/Alberto Saíz
A hagyományos Els Enfarinats fesztivált rendezik meg Ibiben 2025. december 28-án. Mintegy kétszáz éve ezen a napon, az aprószentek napján hóbortos katonaruhát öltenek a kelet-spanyolországi Alicante tartományban fekvõ város lakói, majd tojás és liszt bevetésével harcot vívnak a városháza elõtt. MTI/ap/Alberto Saíz
Ibi, 2025. december 28. A hagyományos Els Enfarinats fesztivált rendezik meg Ibiben 2025. december 28-án. Mintegy kétszáz éve ezen a napon, az aprószentek napján hóbortos katonaruhát öltenek a kelet-spanyolországi Alicante tartományban fekvõ város lakói, majd tojás és liszt bevetésével harcot vívnak a városháza elõtt. MTI/EPA/EFE/Pablo Miranzo
Ibi, 2025. december 28. MTI/EPA/EFE/Pablo Miranzo
Ibi, 2025. december 28. A hagyományos Els Enfarinats fesztivált rendezik meg Ibiben 2025. december 28-án. Mintegy kétszáz éve ezen a napon, az aprószentek napján hóbortos katonaruhát öltenek a kelet-spanyolországi Alicante tartományban fekvõ város lakói, majd tojás és liszt bevetésével harcot vívnak a városháza elõtt. MTI/EPA/EFE/Pablo Miranzo
Ibi, 2025. december 28. MTI/EPA/EFE/Pablo Miranzo
Ibi, 2025. december 28. A hagyományos Els Enfarinats fesztivált egyik résztvevõje Ibiben 2025. december 28-án. Mintegy kétszáz éve ezen a napon, az aprószentek napján hóbortos katonaruhát öltenek a kelet-spanyolországi Alicante tartományban fekvõ város lakói, majd tojás és liszt bevetésével harcot vívnak a városháza elõtt. MTI/ap/Alberto Saíz
Ibi, 2025. december 28. MTI/ap/Alberto Saíz

Kezdőlap    Külföld    Súlyos összecsapások a városháza előtt – fotók

spanyolország

fesztivál

aprószentek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gyulay Zsolt a Hungaroringről: kőkemény csatákon kellett túljutni

Gyulay Zsolt a Hungaroringről: kőkemény csatákon kellett túljutni

Jövőre is telt házas lesz a Forma-1-es Magyar Nagydíj – mondta az InfoRádióban Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. A mogyoródi létesítményben a tavasz első felében ér véget a felújítás záró szakasza. Arról is beszélt, hogy miként valósulhatott meg a külföldi szakértők által is elismert beruházás.
Fenyegetőzik az orosz külügyminiszter

Fenyegetőzik az orosz külügyminiszter

Megsemmisítő választ fog adni Oroszország az ellene irányuló támadásra - figyelmeztetett Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASZSZ hírügynökségnek adott, vasárnap megjelent évértékelő interjújában.
 

Megváltoztatták Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozójának időpontját

„Beteges tevékenység” – Megint Kijevet bombázta az orosz sereg

Háború, halál, béke – Ilyen volt a világ 2025-ben

Donald Trumpnak „jól fog menni” az ukrán és az orosz elnökkel is

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szép csendben lopakodik a digitális euró

Szép csendben lopakodik a digitális euró

Az Európai Tanács múlt hét csütörtöki ülésének politikailag fajsúlyos két napirendi pontja – az Ukrajnának történő hitelnyújtás és a MERCOSUR egyezmény aláírás előtti jóváhagyása – mellett szinte teljesen elsikkadt a harmadik megvitatott kérdés. Megállapodás született ugyanis a Tanács tárgyalási irányelvéről azokkal az euró szerepének megerősítését célzó kulcsfontosságú javaslatokkal kapcsolatban is, amelyek lehetővé teszik majd a digitális euró bevezetését, valamint pontosítják az eurókészpénz törvényes fizetőeszköz-státuszát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te tudod, mi volt az év fája, az év madara vagy az év hala 2025-ben? Lássuk, mennyire emlékszel jól!

Kvíz: Te tudod, mi volt az év fája, az év madara vagy az év hala 2025-ben? Lássuk, mennyire emlékszel jól!

Ismered az év kétéltűjét, gombáját vagy gyógynövényét is? Tedd próbára tudásod ezzel a játékos kvízzel, és fedezd fel, milyen különleges élőlények kapták meg idén az elismerést!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says 'a lot can be decided before New Year' as he arrives in Florida for Trump talks

Zelensky says 'a lot can be decided before New Year' as he arrives in Florida for Trump talks

Ukraine has unveiled a 20-point peace plan, but the US president says nothing is agreed "until I approve it".

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 28. 17:30
Irán és Oroszország rakétákat lőtt ki közösen
2025. december 28. 16:01
Szörnyű vihar tombol, már több a halálos áldozat az időjárás miatt Svédországban
×
×
×
×