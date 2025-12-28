Súlyos összecsapások a városháza előtt – fotók

A hagyományos Els Enfarinats fesztivált minden évben megrendezik a spanyolországi Ibiben.

Mintegy kétszáz éve ezen a napon, az aprószentek napján hóbortos katonaruhát öltenek a kelet-spanyolországi Alicante tartományban fekvõ város lakói, majd harcot vívnak a városháza elõtt.

A fegyver: tojás és liszt, sérüléseket csak a túlzásba vitt röhögés okozhat.

A hagyományos Els Enfarinats fesztivált rendezik meg Ibiben 2025. december 28-án. Mintegy kétszáz éve ezen a napon, az aprószentek napján hóbortos katonaruhát öltenek a kelet-spanyolországi Alicante tartományban fekvõ város lakói, majd tojás és liszt bevetésével harcot vívnak a városháza elõtt. MTI/ap/Alberto Saíz

Ibi, 2025. december 28. MTI/EPA/EFE/Pablo Miranzo

Ibi, 2025. december 28. MTI/EPA/EFE/Pablo Miranzo