Katonák, rendõrök és mentõalakulatok tagjai a Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad líbiai vezérkari fõnököt szállító repülõgép roncsánál Ankara közelében 2025. december 23-án éjjel. A török fõvárosból Tripoliba tartó gép röviddel a felszállást követõen vészhelyzeti leszálláshoz kért engedélyt, de elvesztették a kapcsolatot vele. Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad vezérkari fõnök mellett négy másik ember volt a fedélzeten.
Nyitókép: MTI/EPA/Necati Savas

Kiderült, mi okozta a Törökországban lezuhant repülőgép tragédiáját

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A török hatóságok megtalálták a feketedobozát annak a repülőgépnek, amely előző nap – fedélzetén a líbiai vezérkari főnökkel és más magas rangú katonatisztekkel – zuhant le Ankarától nem messze – jelentette be szerdán Ali Yerlikaya török belügyminiszter.

A tárcavezető, aki maga is ellátogatott a szerencsétlenség helyszínére elmondta, hogy megkezdték a doboz vizsgálatát.

Bejelentéséből kiderült, hogy a fedélzeten – Mohammed Ali Ahmed al-Haddad vezérkari főnökkel együtt – nyolcan utaztak, jóllehet kedden öt utasról adtak hírt. Az újabb tájékoztatás szerint az áldozatok al-Haddad, a líbiai fegyveres erők négy másik tagja – El-Fitúri Grejbil, a szárazföldi erők parancsnoka, Mahmúd el-Katávi tábornok, a hadsereg gyártásért felelős vezetője, Mohammed el-Aszávi Diáb, a vezérkari főnök tanácsadója és Mohammed Omár Mahdzsúb, a hadsereg egyik fotósa –, valamint a személyzet három tagja. A roncsok három négyzetkilométernyi területen szóródtak szét.

Yerlikaya megerősítette, hogy

műszaki hiba okozta a Falcon 50-es típusú sugárhajtású üzleti kisgép tragédiáját, amely alig 40 perccel az Ankarából történt felszállás után következett be.

Mint mondta, a pilóta már a felszállás után jelentette a hibát és megpróbált visszafordulni, Hayama fölött azonban elvesztették vele a kapcsolatot.

Hozzátette, hogy a szerencsétlenség nyomán a roncsok három négyzetkilométeres körzetben szóródtak szét, és a mentőszolgálatok részéről összesen 408-an igyekeznek eltávolítani a romokat a helyszínről és kiemelni a holttesteket.

Yilmaz Tunc török igazságügyi miniszter bejelentette, hogy az ankarai ügyészség nyomozást indított.

Szerda reggel egy 22 fős líbiai delegáció érkezett Törökországba, hogy segítse a hatóságok munkáját, beleértve a holttestek azonosítását is, amelyen a halottkémek már dolgoznak.

A líbiai vezérkari főnök látogatását korábban a török védelmi tárca jelentette. Haddad Ankarában Yasar Güler török védelmi miniszterrel, Selcuk Bayraktaroglu vezérkari főnökkel és más katonai vezetőkkel egyeztetett.

Al-Haddad volt a nyugat-líbiai erők legmagasabb rangú parancsnoka és kulcsfontosságú szerepe volt az ENSZ égisze alatt jelenleg is zajló, a politikailag kettészakadt Líbia újraegyesítését célzó tárgyalásokban.

Az észak-afrikai ország politikai és területi értelemben is megosztott állam. Nyugaton az Abdulhamid Mohammed Dbeibah ügyvezető miniszterelnök vezette kabinet, az ország déli és keleti térségeiben pedig a Halifa Haftár hadúrral szövetséges kelet-líbiai kormányzat gyakorolja a hatalmat.

Az űrből fognak ellenőrizni – ismertette az új, 20 pontos béketervet Volodimir Zelenszkij

Az űrből fognak ellenőrizni – ismertette az új, 20 pontos béketervet Volodimir Zelenszkij
Az ukrán elnök első alkalommal vázolta fel Ukrajna és az Egyesült Államok között megvitatott 20 pontos béketerv-javaslat főbb pontjait, amelyek szerinte alapul szolgálhatnak az Oroszországgal háború lezárását célzó jövőbeli megállapodásokhoz. A magyarokat is érintő vállalás is szerepel a tervezetben.
 

Orbán Viktor: elképzelhető, hogy Európa számára 2025 volt az utolsó békeév

Néprajzkutató: a karácsony olyan ünnep, ami mindenkihez szól

Néprajzkutató: a karácsony olyan ünnep, ami mindenkihez szól

A karácsonyi ünnepkörben mindenki megtalálhatja maga számára azt, ami fontos – mondta az InfoRádióban Tátrai Zsuzsanna. A néprajzkutató hozzátette: az ünnep szimbólumai és előkészületei manapság is nagy jelentőséggel bírnak, de a szokások megváltoztak.
 

Karácsonyi misét, istentiszteletet tartanak az egyházi vezetők – helyszínek, időpontok

Erdő Péter: legalább a Kisjézus jászola körül próbáljuk megérteni egymást!

Ősi ösztöneinknek engedünk a karácsonyi túlevéssel, ám ez leküzdhető

Bíró Lajos: megváltoztak a karácsonyi étkezési szokások, csak az alapanyagok maradtak

Itt van a reflux, itt van újra – mire figyeljünk az ünnepi szezonban?

Oeconomus: negyedannyi halat eszünk, mint az EU-átlag, de egy esetben élen állunk

Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
Zelensky moves towards demilitarised zones in latest peace plan for Ukraine

Zelensky moves towards demilitarised zones in latest peace plan for Ukraine

On the key question of Ukraine's eastern Donbas, Zelensky says a "free economic zone" is a potential option.

