Infostart.hu
2025. december 15. hétfő Valér
Rendőrök vízágyúval oltják a tüntető gazdák által felgyújtott gumikat a brüsszeli európai negyedben az Európai Unió Mezőgazdasági Tanácsának ülése előtt 2024. február 26-án.
Nyitókép: MTI/AP/Sylvain Plazy

Brüsszelbe indul a magyar gazdák egy része

Infostart / MTI

Több mint 100 résztvevő indul a héten Magyarországról Brüsszelbe, a csütörtöki összeurópai gazdatüntetésre - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz).

A szervezők várakozása szerint az eseményre minden uniós tagállamból érkeznek résztvevők, összesen csaknem 10 ezren. A tüntetést az európai gazdaszervezeteket összefogó Copa-Cogeca hirdette meg, amiért a júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján

a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkennének az agrártámogatások,

és megszűnne a Közös Agrárpolitika.

Az Ukrajnából, Brazíliából vagy Marokkóból érkező importra nem érvényesek az uniós élelmiszerbiztonsági előírások, mégis ellenőrzés nélkül bejuthatnak az európai piacra - figyelmeztettek.

Fontosnak tartják azt is, hogy a mezőgazdasági költségvetés, valamint a területalapú jövedelemtámogatás ne csökkenjen, azt pedig elfogadhatatlannak nevezték, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő, öregségi nyugdíjban részesülő gazdák nem részesülhetnének ilyen támogatásban.

A változtatások hírére Európa-szerte forrnak az indulatok, a magyar termelők is felháborodással fogadták a híreket. Velük együtt a Magosz és a NAK is teljes irányváltást követel az Európai Bizottságtól - fogalmaztak a közleményben.

Megszólalt a miniszter is

