Brüsszelbe indul a magyar gazdák egy része

A szervezők várakozása szerint az eseményre minden uniós tagállamból érkeznek résztvevők, összesen csaknem 10 ezren. A tüntetést az európai gazdaszervezeteket összefogó Copa-Cogeca hirdette meg, amiért a júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján
a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkennének az agrártámogatások,
és megszűnne a Közös Agrárpolitika.
Az Ukrajnából, Brazíliából vagy Marokkóból érkező importra nem érvényesek az uniós élelmiszerbiztonsági előírások, mégis ellenőrzés nélkül bejuthatnak az európai piacra - figyelmeztettek.
Fontosnak tartják azt is, hogy a mezőgazdasági költségvetés, valamint a területalapú jövedelemtámogatás ne csökkenjen, azt pedig elfogadhatatlannak nevezték, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő, öregségi nyugdíjban részesülő gazdák nem részesülhetnének ilyen támogatásban.
A változtatások hírére Európa-szerte forrnak az indulatok, a magyar termelők is felháborodással fogadták a híreket. Velük együtt a Magosz és a NAK is teljes irányváltást követel az Európai Bizottságtól - fogalmaztak a közleményben.