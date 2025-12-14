ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 14. vasárnap Szilárda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close-up of a surgical tray.
Nyitókép: francisblack/Getty Images

Meghalt a beteg, mert a részeg álorvos videót nézett műtét közben

Infostart

Egy indiai engedély nélküli klinika tulajdonosa vesekőproblémát diagnosztizált a nőnél, akinek a műtét közben több szervében is belevágott az idegeibe.

Műtét közben halt meg egy nő egy indiai magánklinikán, később azonban kiderült, hogy nem is orvos műtötte – számolt be az India Today. A „műtétet“ végző álorvos ráadásul részegen végezte, miközben a Youtube-on videót nézett – írja a hvg.hu az India Today cikke alapján.

A Munishra Rawat nevű nőt férje vitte be az engedély nélkül működő magánklinikára, ahol az egyik tulajdonos, Gyan Prakash Mishra megállapította, hogy a nő fájdalmait veseköve okozza, majd műtétet javasolt. Az álorvos 25 ezer rúpiáért vállalta volna a beavatkozást, ezt a nő férje 20 ezer rúpiára, nagyjából 72 ezer forintra lealkudta.

A műtétre a következő nap került sor, a kontár orvos azonban ittasan a nő több szervében is belevágott az idegekbe, aki így belehalt a sérüléseibe. Férje a rendőrséghez fordult, akik gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsították meg Gyan Prakash Mishrát és az azóta bezárt klinika másik tulajdonosát, Vivek Mishrát.

A két álorvost azonban egyelőre nem sikerült elkapni, az esetet követően ugyanis nyomuk veszett.

Kezdőlap    Külföld    Meghalt a beteg, mert a részeg álorvos videót nézett műtét közben

india

tragédia

kuruzsló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most berobban a kombinált utazás és a mikroturizmus – így alakul idén a hazai adventi időszak

Most berobban a kombinált utazás és a mikroturizmus – így alakul idén a hazai adventi időszak

Az ünnepi időszakban különösen elterjedt a kombinált turizmus, ami azt jelenti, hogy a családok választanak egy kulturális programot, ami ilyenkor leginkább a karácsonyi vásárok megtekintése lehet, és összekötik például wellnessezéssel vagy gyógyfürdők meglátogatásával. Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, milyen utazásokat és milyen úti célra szerveznek ilyenkor leggyakrabban a magyarok.
Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor szerint a gyermekvédelemben nincs alku. A miniszterelnök a Karmelita Kolostorban adott egyórás interjút Lentulai Krisztiánnak. A kormányfő szerint Amerika békét, Európa háborút akar, és kulcsfontosságú Magyarország mozgástere a 2026-os választáson. A teljes interjút a Mandiner YouTube-csatornáján tették közzé.
 

A kormány közzétette: 1,6 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kis híján katasztrófát okozott egy kínai műhold: a SpaceX-nek kellett közbelépnie

Kis híján katasztrófát okozott egy kínai műhold: a SpaceX-nek kellett közbelépnie

Veszélyesen megközelítette egymást egy kínai rakétával felbocsátott műhold és az Elon Musk által vezetett SpaceX Starlink műholdkonstellációjának egyik egysége, ami rávilágít a műholdüzemeltetők közötti koordináció hiányából fakadó kockázatokra - írta meg a Space.com.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Gyakran iszol teát, jól ismered a különleges fajtákat is? Teszteld, mit tudsz kedvenc italodról!

Kvíz: Gyakran iszol teát, jól ismered a különleges fajtákat is? Teszteld, mit tudsz kedvenc italodról!

Rendszeresen teázol, szívesen fogyasztod akár kávé helyett is? Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és mutasd meg nekünk, mennyit tudsz a világ leghíresebb teafajtáiról!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
British-born rabbi among 11 killed in Bondi, as police investigate attack on Jewish community

British-born rabbi among 11 killed in Bondi, as police investigate attack on Jewish community

Eli Schlanger was a father of five, his family tells the BBC. At least two dozen people were also injured in the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 14. 16:38
Elkapták az egyetemi ámokfutót, aki 40 lövést adott le záróvizsgázókra Amerikában
2025. december 14. 16:02
Itt az áttörés? Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész feladni NATO-tagsági törekvéseit
×
×
×
×