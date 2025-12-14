Meghalt a beteg, mert a részeg álorvos videót nézett műtét közben

Műtét közben halt meg egy nő egy indiai magánklinikán, később azonban kiderült, hogy nem is orvos műtötte – számolt be az India Today. A „műtétet“ végző álorvos ráadásul részegen végezte, miközben a Youtube-on videót nézett – írja a hvg.hu az India Today cikke alapján.

A Munishra Rawat nevű nőt férje vitte be az engedély nélkül működő magánklinikára, ahol az egyik tulajdonos, Gyan Prakash Mishra megállapította, hogy a nő fájdalmait veseköve okozza, majd műtétet javasolt. Az álorvos 25 ezer rúpiáért vállalta volna a beavatkozást, ezt a nő férje 20 ezer rúpiára, nagyjából 72 ezer forintra lealkudta.

A műtétre a következő nap került sor, a kontár orvos azonban ittasan a nő több szervében is belevágott az idegekbe, aki így belehalt a sérüléseibe. Férje a rendőrséghez fordult, akik gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsították meg Gyan Prakash Mishrát és az azóta bezárt klinika másik tulajdonosát, Vivek Mishrát.

A két álorvost azonban egyelőre nem sikerült elkapni, az esetet követően ugyanis nyomuk veszett.