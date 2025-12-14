ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 14. vasárnap Szilárda
PROVIDENCE, RHODE ISLAND - DECEMBER 13: Students on campus and residents in the area remain on lockdown as over 400 law enforcement officers search the area for the suspected shooter after two people were killed, and nine others were injured in an active shooter incident in a classroom at Brown University in Providence, Rhode Island, United States on December 13, 2025 (Photo by Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu via Getty Images

Itt a videó a maszkos férfiról, aki megölt két diákot az egyetemen

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Folyik a hajtóvadászat: több száz rendőr keresi a maszkos férfit, aki legkevesebb két diákot megölt az Egyesült Államokban egy egyetemen.

A hatóságok nagy erőkkel keresik azt a lövöldözőt, aki legalább két diákot megölt és kilencet megsebesített szombaton az amerikai Rhode Island-i Providence várában található Brown Egyetem egyik kampuszában zajló záróvizsgák idején.

Providence város rendőrsége a Facebook-oldalán közzétett egy videót, amelyen a maszkos tettes látható, amint elsétál az egyetemről a lövöldözés után. A felvételt egy biztonsági kamera készítette.

Egyelőre azt sem tudni, hogy a férfi hogyan jutott be az első emeleti tanterembe. Az épület külső ajtajai ugyan nem voltak zárva, de a záróvizsgákra használt termekbe belépőkártyával lehetett csak belépni.

A sebesülteket a Rhode Island-i kórházba szállították. Egyikük állapota kritikus, a másik nyolc ember is intenzív osztályra került. A tettes után folyik a hajtóvadászat.

rhode island

egyesült államok

lövöldözés

2025. december 14. 08:54
2025. december 14. 08:18
