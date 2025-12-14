Itt a videó a maszkos férfiról, aki megölt két diákot az egyetemen

A hatóságok nagy erőkkel keresik azt a lövöldözőt, aki legalább két diákot megölt és kilencet megsebesített szombaton az amerikai Rhode Island-i Providence várában található Brown Egyetem egyik kampuszában zajló záróvizsgák idején.

Providence város rendőrsége a Facebook-oldalán közzétett egy videót, amelyen a maszkos tettes látható, amint elsétál az egyetemről a lövöldözés után. A felvételt egy biztonsági kamera készítette.

Egyelőre azt sem tudni, hogy a férfi hogyan jutott be az első emeleti tanterembe. Az épület külső ajtajai ugyan nem voltak zárva, de a záróvizsgákra használt termekbe belépőkártyával lehetett csak belépni.

A sebesülteket a Rhode Island-i kórházba szállították. Egyikük állapota kritikus, a másik nyolc ember is intenzív osztályra került. A tettes után folyik a hajtóvadászat.