A seismograph records data.
Nyitókép: Furchin/Getty Images

Sérültjei is vannak a földrengésnek Japánban, és még csak most jöhet a neheze

Infostart / MTI

Több tucatnyi sérültje van a hétfőn éjjel Japán északkeleti részét megrázó, 7,5 erősségű földrengésnek, és a helyi hatóságok kedden egy erősebb földrengés veszélyére is figyelmeztették a lakosságot.

A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a földrengés a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen történt. A rengést követően kiadott cunamiriadót azonban kedden reggel visszavonták a hatóságok.

A földrengés következtében legkevesebb 34 ember sérült meg, a médiajelentések szerint a közlekedésben és a vízszolgáltatásban is fennakadások voltak, és több érintett régióban felfüggesztették a tanítást az iskolákban.

A japán meteorológiai hivatal Aomori, Hokkaido prefektúra partvidékére is riasztást adott ki egy esetleges újabb földrengés miatt.

Takacsi Szanae japán kormányfő felszólította a régió lakóit, hogy a következő napokban figyeljék a helyi önkormányzatok és a meteorológiai szolgálat tájékoztatásait, és készüljenek fel egy újabb lehetséges földmozgásra.

"A kormány arra kéri a lakosságot, hogy folytassák társadalmi és gazdasági tevékenységeiket, de legyenek készen egy azonnali evakuálásra, ha bármilyen rengést éreznek" - mondta Takacsi kedden újságírókat tájékoztatva tokiói irodájában.

A földrengés miatt megsérült emberekről Hokkaido, Aomori és Ivate prefektúrában számoltak be.

A kormány közlése szerint Aomori és Ivate prefektúrában körülbelül 1360 otthon maradt víz nélkül a megrongálódott csövek miatt.

Az oktatási minisztérium és a helyi hatóságok szerint Aomori prefektúrában 139 állami általános iskolában, középiskolában és gimnáziumban függesztették fel a tanítást, Hokkaidóban pedig több mint 40 oktatási intézményben.

Koidzumi Sindzsiro védelmi miniszter közölte, hogy evakuációs központot nyitottak az Aomori prefektúrabeli Hacsinohében lévő katonai bázison, ahol több száz embert tudtak befogadni.

Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.

