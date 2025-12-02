ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtó képviselõinek nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára érkezésekor Koppenhágában 2025. október 2-án. Az Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetõi félévente üléseznek.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka

Floridában tovább tárgyaltak a béketervről az ukránok és az amerikaiak

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok és Ukrajna tárgyalói floridai találkozójukon tovább finomították azt a dokumentumtervezetet, amelyet korábban Genfben dolgoztak ki – közölte kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hozzátéve, hogy Ukrajna szeretné, ha európai szövetségesei nagyobb szerepet kapnának a folyamatban.

Ukrajnai és amerikai tisztviselők több mint egy hete Genfben vitatták meg az amerikai javaslatokat, majd vasárnap újabb tárgyalásokat tartottak Floridában. Volodimir Zelenszkij a Facebookon közölte, hogy az Egyesült Államokban tartott tárgyalásokról részletes beszámolót hallgatott meg az ukrán delegációtól. „A munka a genfi dokumentum alapján folyt, és ezt a dokumentumot finomították tovább” – közölte. Szavai szerint Andrij Hnatov vezérkari főnök „érdemi tájékoztatást adott az amerikai partnereknek a front valós helyzetéről”.

„A hírszerzések részvételével megbeszélés zajlott az amerikai féllel az egyes lépések fronton történő megvalósításának kilátásairól, valamint a biztonság garantálásának kérdéseiről az orosz csapásokkal, illetve a megállapodások megszegésével szemben egy tűzszünet esetén” – tette hozzá.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán diplomaták aktívan dolgoznak együtt minden partnerrel annak érdekében, hogy az európai országok, valamint azok az államok, amelyek hajlandók Ukrajnának katonai segítséget nyújtani, érdemben részt vegyenek a döntések kidolgozásában.

„Tájékoztattam a tárgyalóküldöttséget az európai vezetőkkel és Steve Witkoff-fal, az amerikai elnök különmegbízottjával folytatott megbeszélésekről, amelyek előző nap Párizsban zajlottak. Megállapítottuk, hogy az oroszok máris új dezinformációs kampányokba kezdtek, tekintettel az amerikai féllel tervezett találkozóik előkészítésére” – írta az elnök.

Közölte, hogy utasította a delegációt tagjait: folytassák a lehető legkonstruktívabb munkát Donald Trump amerikai elnök csapatával, valamint az európai partnerekkel. „Az ukrán hírszerzés továbbítani fogja partnereinknek a rendelkezésünkre álló információkat Oroszország valódi szándékairól, valamint arról, miként próbálja a diplomáciai munkát arra használni, hogy enyhítse a rá nehezülő szankciókat és blokkolja a fontos, közös európai döntéseke” – fűzte hozzá.

Leszögezte: Ukrajna teljes komolysággal viszonyul minden diplomáciai erőfeszítéshez: érdekeltek vagyunk a valódi békében és a garantált biztonságban. Pontosan ezt az érdekeltséget kell kifacsarni az orosz félből, és ezt a feladatot csak partnereinkkel közösen lehet megvalósítani.

