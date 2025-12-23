ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.05
usd:
331.54
bux:
110784.88
2025. december 23. kedd Viktória
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Otthoni biztonsági kamera.
Nyitókép: Getty Images/Witthaya Prasongsin

Betörőnek nézte a saját bethlehemi dekorációját

Infostart

A biztonsági kamera képe megzavarta a nőt.

Szombat reggel vásárolni indul Bajorország északi részén egy nő, majd egy ponton megnézte a telefonján az otthoni térfigyelő kamera képét, és egy gyanús személyt pillantott meg a nappalijában – írja a Bild, amit a 24.hu szemlézett.

Azonnal értesítette a rendőrséget. A hatóság hamar a helyszínre ért, a rendőrök pedig megpróbáltak minél több információt begyűjteni a betörésről. Ezért arra kérték a nőt, hogy küldjön nekik egy képernyőképet a biztonsági kamera felvételeiből, hogy lássák, ki lehetett ott a lakásban.

Bár a felvételen valóban látszott egy alak a nappaliban, az egyik rendőr viszont azt jelentette, hogy semmi nyoma nincs a betörésnek vagy illetéktelen személyek jelenlétének a házban. Ezután a műveleti központ egyik tisztje ismét alaposan megvizsgálta a képet, és gyanúja támadt:

lehetséges, hogy a nőt mégsem egy hús-vér személyt látott, csak a betlehemi dekoráció zavarta meg?

Ekkor a nő hirtelen megkönnyebbült. Visszaemlékezett, hogy épp azelőtt rendezte át a betlehemi dekorációt, mielőtt elment a boltba, a pásztor és a bárány pedig a biztonsági kamera elé került.

Kezdőlap    Külföld    Betörőnek nézte a saját bethlehemi dekorációját

rendőrség

bajorország

betörés

betörő

betlehem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezeket tanácsolja a szakértő, hogy biztonságosak legyenek az ünnepi fogások

Ezeket tanácsolja a szakértő, hogy biztonságosak legyenek az ünnepi fogások

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese az InfoRádióban arról beszélt, mire figeljünk a nyers húsok, halak és tojás esetén annak érdekében, hogy semmilyen emésztőrendszeri panasz, megbetegedés ne árnyékolja be az adventi és karácsonyi időszakot.
 

Időben vásároljunk be karácsonyra – van bolt, ami ki sem nyit 24-én

Szinte minden vizsgált fényfüzér veszélyes

Sorra mondanak le a szilveszteri tűzijátékról a cseh városok

VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Friss előrejelzés: térképen mutatjuk, idén mekkora az esély a fehér karácsonyra

Friss előrejelzés: térképen mutatjuk, idén mekkora az esély a fehér karácsonyra

A következő napok időjárását két egymás felé tartó légköri képződmény határozza meg Magyarországon: egy északi anticiklon és egy délnyugat felől közeledő ciklon. Hatásukra erősödő szélre, lehűlésre, helyenként pedig havazásra is számítani lehet - írja friss előrejelzésében a HungaroMet a Facebook-oldalán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos részletek derültek ki az új támogatási rendszerről: ez sok magyar családot érinthet

Fontos részletek derültek ki az új támogatási rendszerről: ez sok magyar családot érinthet

Februárban nyílik meg a lakossági energiatárolók beszerzését támogató, 100 milliárd forintos pályázat első szakasza.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump listed as passenger on eight flights on Epstein’s private jet, according to latest release

Trump listed as passenger on eight flights on Epstein’s private jet, according to latest release

The US president is listed on flights between 1993 and 1996, including four in which Ghislaine Maxwell was present. His presence does not indicate wrongdoing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 23. 12:54
Aggasztó számok: már több millió embert döntött le a lábáról a legújabb influenza
2025. december 23. 12:40
Eláruljuk, milyenek lesznek a Trump osztályú amerikai csatahajók
×
×
×
×