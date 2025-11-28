ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat
Lakóház lángol Hongkong Tai Po kerületében 2025. november 27-én, miután elõzõ este lángra kapott a lakótömb bambuszállványzata. A tûzvész halálos áldozatainak száma 36-ra emelkedett, 279 embert eltûntként tartanak nyilván, 29 sérültet kórházba szállítottak, heten közülük válságos állapotban vannak.
Már 100 fölött a halottak száma a tömbháztűzben, a harmadik napra oltották el a lángokat Hongkongban

128-ra nőtt a hongkongi tűzvész halálos áldozatainak száma. 16 holttest még mindig az épületekben van, és 89 áldozatot egyelőre nem tudtak azonosítani. Az oltási munkálatok befejeződtek a toronyház-komplexumnál, magyar idő szerint péntek hajnali három körül oltották el teljesen a tüzet.

A házak tűzjelző berendezései nem működtek megfelelően a hatóságok szerint. A tűz pontos okát még nem állapították meg. Három embert gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt letartóztattak – írja összefoglalójában a Telex a BBC beszámolója alapján.

A lángok egy felújítás alatt álló lakókomplexumban keletkeztek, amely nyolc, 32 emeletes épületből és csaknem 2000 lakásból áll, mintegy 4800 lakóval. Az épületeket kívülről bambuszállványzattal és zöld védőhálóval borították be, ami jelentősen felgyorsította a tűz terjedését.

Az elmúlt két napban több túlélő lakó jelezte, hogy a tűzjelzők nem szólaltak meg, amikor kigyulladtak az épületek. A rendőrség közölte, hogy megvizsgálták mind a nyolc épület tűzjelző rendszereit, és megállapították, hogy azok nem működtek megfelelően. Hozzátették, hogy emiatt további lépéseket fognak tenni.

Az első értékelések szerint a házakon használt bambuszállványzat miatt terjedtek el futótűzszerűen a lángok a lakótömbökön.

A hatóságok már több mint 1018 lakásba bejutottak, hogy túlélők után kutassanak. Létrehoztak egy rendszert a sérültek és eltűntek adatainak rögzítésére, amivel a hozzátartozók könnyebben megtalálhatják őket.

A hatóságok szerint a tűz kiváltó okának megállapítása hetekbe telhet. Valószínűleg az alsóbb szintekről indulhatott a tűz, és onnan terjedhetett át a felsőbb emeletekre, a pontos okokat még vizsgálják. A tűz hőmérséklete esetenként az 500 Celsius-fokot is elérte, ami miatt több visszagyulladást is el kellett oltania a tűzoltóknak. Még az oltás befejezte után is 200 Celsius-fok felett van az épületek egyes részeinek hőfoka. A rendőrség pénteken be fog menni az épületekbe, hogy bizonyítékokat gyűjtsön, a nyomozás idejét előreláthatóan három-négy hétre becslik.

