Lakóház lángol Hongkong Tai Po kerületében 2025. november 27-én, miután elõzõ este lángra kapott a lakótömb bambuszállványzata. A tûzvész halálos áldozatainak száma 36-ra emelkedett, 279 embert eltûntként tartanak nyilván, 29 sérültet kórházba szállítottak, heten közülük válságos állapotban vannak.
Nyitókép: MTI/EPA/Leung Man Hei

Rengeteg halottat találnak a tömbházak különböző helyein Hongkongban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A legfrissebb adatok szerint legkevesebb 159 ember vesztette életét a november 26-i hongkongi tűzvészben, amely Taj Po negyed felújítás alatt álló, kívülről felállványozott egyik lakótömbjében pusztított.

Eddig 140 holttestet azonosítottak, köztük egy egyéves gyereket, illetve további 30 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván – közölte szerdán a helyi rendőrség.

A hatóságok szerint folyamatosan találnak újabb holttesteket, egyebek között a tetőkön és a lépcsőházakban. Néhányan a felismerhetetlenségig megégtek.

A katasztrófa hatalmas felháborodást keltett, miután a tömb lakói tavaly – miután panaszt tettek a felújítások következtében előállt tűzbiztonsági kockázatokra – a hatóságoktól azt a tájékoztatást kapták: „viszonylag alacsony a tűzveszély”.

A nyolc magas épületből álló komplexumban, ahol 4600 ember lakott, a tűz gyors terjedéséért azt a gyenge minőségű műanyag hálót okolják a szakemberek, amellyel a felálványozott épületek homlokzatát beborították, valamint azokat a habtáblákat, amelyekkel a lakásablakokat beborították a zaj és a por ellen.

A rendőrség már 21 gyanúsítottat vett őrizetbe emberölés vádjával a tűz okának kivizsgálása során.

Emellett a város korrupcióellenes hatósága lehetséges vesztegetést is vizsgál.

A kínai kormány adatai szerint több mint 2600 lakót kellett elhelyezni ideiglenes szálláson. A komplexum egyetlen épségben maradt épületének lakói másfél órára visszatérhettek lakásukba, hogy kihozzák legszükségesebb holmijaikat.

