Rengeteg halottat találnak a tömbházak különböző helyein Hongkongban

Eddig 140 holttestet azonosítottak, köztük egy egyéves gyereket, illetve további 30 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván – közölte szerdán a helyi rendőrség.

A hatóságok szerint folyamatosan találnak újabb holttesteket, egyebek között a tetőkön és a lépcsőházakban. Néhányan a felismerhetetlenségig megégtek.

A katasztrófa hatalmas felháborodást keltett, miután a tömb lakói tavaly – miután panaszt tettek a felújítások következtében előállt tűzbiztonsági kockázatokra – a hatóságoktól azt a tájékoztatást kapták: „viszonylag alacsony a tűzveszély”.

A nyolc magas épületből álló komplexumban, ahol 4600 ember lakott, a tűz gyors terjedéséért azt a gyenge minőségű műanyag hálót okolják a szakemberek, amellyel a felálványozott épületek homlokzatát beborították, valamint azokat a habtáblákat, amelyekkel a lakásablakokat beborították a zaj és a por ellen.

A rendőrség már 21 gyanúsítottat vett őrizetbe emberölés vádjával a tűz okának kivizsgálása során.

Emellett a város korrupcióellenes hatósága lehetséges vesztegetést is vizsgál.

A kínai kormány adatai szerint több mint 2600 lakót kellett elhelyezni ideiglenes szálláson. A komplexum egyetlen épségben maradt épületének lakói másfél órára visszatérhettek lakásukba, hogy kihozzák legszükségesebb holmijaikat.