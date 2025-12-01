ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 1.
Hongkong, 2025. november 29.Az áldozatok előtt róják le kegyeletüket emberek Hongkong Tai Po kerületében 2025. november 29-én, miután megkezdődött a háromnapos gyász, mert három nappal korábban tűz ütött ki egy lakótömbben. Legalább 128 ember életét vesztette, mintegy 200-nak a sorsa egyelőre ismeretlen.
Nyitókép: MTI/EPA/Leung Man Hei

Hongkong gyászol, de sokkal inkább dühös a toronyház-tragédia miatt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Hongkongban ma ér véget a három napos gyász, melynek során a múltheti toronyház-tüzek áldozataira emlékeznek. Miközben 150 embert hivatalosan „eltűntként” kezelnek, a helyiek egyre dühösebbek, mert érzik: el lehetett volna kerülni a nagyszámú áldozatot.

William Li az egyik torony lakója először nem vette túl komolyan felesége hívását, hogy „tűz van, menekülj!”. Nyugodtan átöltözött, de amikor kilépett a folyosóra, fojtogató fekete füstben találta magát. Nem tudott haladni, visszament a lakásába, felhívta a feleségét, aki ekkor már nem bírt a könnyeivel.

Ő az utcáról nézte, ahogy terjednek fel a lángok, a férfi tehetetlennek érezte magát és elkezdett a WhatsAppon elbúcsúzni a barátaitól és az édesanyjától.

De mégsem adta fel: zseblámpával villogott a tűzoltóknak, akik egy létrát toltak az ablakhoz és lehozták. Li úr a szerencsések közé tartozik.

Vasárnap már 146 halottról beszéltek a Hongkong északi részén fekvő Tai Po negyed toronyházaiban fellángolt tűz nyomán.

A Wang Fuk Udvar néven ismert, 8 toronyból álló komplexum nagyon gyorsan lángra kapott. Mostanra a tornyok kormosan és komoran állnak, miközben a lakosok az áldozatok előtt róják le tiszteletüket. Közel 2 kilométer hosszan kígyózott a gyászolók sora, az emberek virágokat és kézzel írt üzeneteket hoztak magukkal – írta a BBC.

A hozzátartozók közben a halottak fényképeit tartalmazó albumokat lapoznak át egy közösségi központban, egy utcányira a kiégett „pokoli tornyoktól”. Volt, aki elmondta a médiának, hogy már feladta, hogy megtalálja szeretteit.

A nyolc toronyban összesen 4800 ember élt – a halottak közül eddig csak hivatalosan 39 embert azonosítottak.

A helyiek azzal vádolják a karbantartókat, hogy az általuk hozott gyúlékony építési anyag miatt terjedt el a tűz.

A komplexumban felújítás folyt, az ablakokat gyúlékony habszivacs-lapokkal védték – és ezek lángra is kaptak. A lakókat az is aggasztotta, hogy zöld, műanyaghálóval takarták le az állványzatot a felújítás idejére. Magukat az állványokat bambuszrudakból építették fel.

A vádak ellenére egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a tüzet – de a nyolc évvel ezelőtti, londoni Grenfell-tragédia, ahol a gyúlékony burkolat tette lángoló fáklyává a toronyházat – hasonló hanyagságról való spekulációra készteti a dühös hozzátartozókat. A haragjukat csak fokozta, hogy kiderült: nem működött a riasztórendszer az épületekben és erről már korábban szóltak a fenntartónak.

Eme információk nyomán a hatóságok eddig nyolc embert tartóztattak le és vizsgálják azt is, hogy esetleg korrupció is közrejátszott abban, hogy nem tartották be az építési előírásokat.

„Az emberek inkább dühösek, mint szomorúak. Fegyvert tartó rendőröket láttak a környéken. Az emberek elvesztették az otthonukat, idegesek, a rendőrség pedig fegyverrel a kézben járkál köztük... miért? Mert félnek, hogy gyülekeznek” – mondta a londoni Timesnak Christi Wu, egy Hongkonból Angliába bevándorolt nő. Közben egy férfit letartóztattak, mert petíciót indított, hogy „független vizsgálat vonja felelősségre a felelős állami hivatalnokokat”. A túlélők közül jelenleg 35 embert tartanak bent a kórházban, 110 sérült állapotát stabilnak mondták.

KAPCSOLÓDÓ HANG

