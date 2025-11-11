ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 11. kedd
Nyitókép: Pexels.com

Megszületett a nagy döntés az Egyesült Államokban

Infostart / MTI

Az amerikai Szenátus kedden hajnalban 60:40 arányban elfogadta a szövetségi kormány jövő év január végéig történő finanszírozásának folytatásáról szóló törvényjavaslatot, amit demokraták egy kis csoportja is támogatott a pártjukon belüli éles kritika ellenére.

Az amerikai történelem eddigi leghosszabb, 41. napja tartó kormányzati leállása még eltarthat néhány napig, amíg a szeptember közepe óta szünetet tartó képviselőház tagjai visszatérnek Washingtonba, hogy szavazzanak. Ez legkorábban szerdán történhet meg.

A demokraták támogató szavazataikért cserébe azt követelték, hogy a republikánusok egyezzenek bele a Barack Obama nevéhezfűződő, szociális alapú egészségbiztosítási rendszer év végén lejáró szabályainak meghosszabbításába. A republikánusok erre nem voltak hajlandóak, végül öt mérsékelt demokrata szenátor támogatta a republikánusok javaslatát.

A kormányzati működési kényszerszünet miatt késnek a szövetségi élelmiszersegélyek, súlyosbodtak a repülőtéri késések, és több százezer szövetségi dolgozó nem kap fizetést.

