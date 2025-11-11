ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 11. kedd Márton
Picture of conventionnal missile warheads, Russian made, on a rocket launcher, orientated towards a blue sky. A warhead is the explosive or toxic material that is delivered by a missile, rocket, or torpedo. It is a type of bomb.
Nyitókép: BalkansCat/Getty Images

Az orosz-ukrán háború árnyéka: új védelmi minisztert neveztek ki Litvániában

Infostart

Gitanas Nauseda litván elnök új védelmi minisztert nevezett ki hétfőn Robertas Kaunas személyében.

A szociáldemokrata Kaunas elődje a tárca élén, a szintén szociáldemokrata Dovile Sakaliene október 22-én lemondott arra hivatkozva, hogy más elképzelései vannak a balti ország védelmének megerősítéséről, mint Inga Ruginiene miniszterelnöknek. Sakaliene az ország 2026-os védelmi költségvetésével kapcsolatosban keveredett nézeteltérésbe a kormányfővel.

Lemondási szándékának bejelentésével együtt közzétett a Facebookon több dokumentumot a költségvetéssel kapcsolatos kormányzati tárgyalásokról, és hangsúlyozta: legalább a GDP 5,5 százalékára rúgó védelmi büdzsére lenne szükség.

Kaunast tavaly választották be a litván parlamentbe, és ősszel került be a nemzetbiztonsági és a védelmi bizottságba. Azt megelőzően Litvánia második legnagyobb városa, Kaunas városi tanácsának tagja volt.

Külföld    Az orosz-ukrán háború árnyéka: új védelmi minisztert neveztek ki Litvániában

lemondás

költségvetés

kinevezés

védelmi miniszter

Rég nem látott mozgások a forint árfolyamában, a befektetők újraértékelhetnek mindent

A forint hétfőn másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben, és bár kedd reggelre a lendület mérséklődött, továbbra is a 384 alatti tartományban mozog, ami újabb erősödési hullámot vetít előre. A piaci hangulatot rövid távon az amerikai kormányzati leállás lezárásának közelsége és a dollár gyengülése támogathatja, miközben a hazai deviza számára a magas kamatelőny továbbra is megtartó erő. A befektetők figyelme ma a friss inflációs adatokra és az EKB kommunikációjára irányul, amelyek új irányt szabhatnak a forint mozgásának. Ha az adatok a piac számára kedvezőek, könnyen visszatérhet a forint erősödő trendje, újabb mélypontokat hozva az EUR/HUF árfolyamban.

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 11.)

A Pénzcentrum 2025. november 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

It will need to be approved by the House and then signed into law by the president before the government can reopen.

2025. november 11. 07:45
Megszületett a nagy döntés az Egyesült Államokban
2025. november 11. 07:08
Tombol a madárinfluenza Spanyolországban
