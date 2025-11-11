Az orosz-ukrán háború árnyéka: új védelmi minisztert neveztek ki Litvániában

A szociáldemokrata Kaunas elődje a tárca élén, a szintén szociáldemokrata Dovile Sakaliene október 22-én lemondott arra hivatkozva, hogy más elképzelései vannak a balti ország védelmének megerősítéséről, mint Inga Ruginiene miniszterelnöknek. Sakaliene az ország 2026-os védelmi költségvetésével kapcsolatosban keveredett nézeteltérésbe a kormányfővel.

Lemondási szándékának bejelentésével együtt közzétett a Facebookon több dokumentumot a költségvetéssel kapcsolatos kormányzati tárgyalásokról, és hangsúlyozta: legalább a GDP 5,5 százalékára rúgó védelmi büdzsére lenne szükség.

Kaunast tavaly választották be a litván parlamentbe, és ősszel került be a nemzetbiztonsági és a védelmi bizottságba. Azt megelőzően Litvánia második legnagyobb városa, Kaunas városi tanácsának tagja volt.