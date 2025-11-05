ARÉNA - PODCASTOK
A német szövetségi parlament épülete, a berlini Reichstag az új összetételű német parlament alakuló ülése napján, 2025. március 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Betiltott egy szélsőséges iszlamista szervezetet a német kormány

Infostart / MTI

Ezen kívül két másik iszlamista szervezet ellen is vizsgálatot indítottak, mert felmerült a gyanú, hogy azonos érdekeket képviselnek, esetleg részei is a betiltott csoportnak.

Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter betiltotta a Muslim Interaktiv nevű iszlamista egyesületet, egyúttal vizsgálat indult a Generation Islam és a Realität Islam szervezet ellen is – jelentette be szerdán a szövetségi belügyminisztérium.

A belügyminiszter indoklása szerint a Muslim Interaktiv tevékenysége ellentétes a német alkotmányos renddel, mivel a szervezet a kalifátus létrehozását hirdeti, Izrael-ellenes és antiszemita kijelentéseket tesz, valamint megvetést tanúsít a nők és kisebbségek iránt.

A Generation Islam és Realität Islam nevű szervezettel szemben felmerült a gyanú, hogy ezek is hasonló tevékenységet folytatnak, illetve a betiltott szervezet részét képezhetik.

A hatóságok a betiltással és a vizsgálatokkal kapcsolatban a reggeli órákban házkutatásokat tartottak Hamburgban, Berlinben és Hessen tartományban.

„Aki utcáinkon agresszívan a kalifátust követeli, tűrhetetlen módon uszít Izrael és a zsidók ellen, és semmibe veszi a nők és kisebbségek jogait, az ellen a jogállam minden eszközével fellépünk” – fogalmazott Dobrindt a közleményben.

„Nem engedhetjük meg, hogy olyan szervezetek, mint a Muslim Interaktiv, gyűlöletükkel aláássák szabad társadalmunkat, megvetéssel viseltessenek demokráciánkkal szemben, és belülről támadják országunkat”

– húzta alá a tárcavezető. A szervezet megszűnik, vagyonát az állam lefoglalja – írja a belügyminisztérium közleménye.

A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV), azaz a német belbiztonsági szolgálat szerint mindhárom szervezet ideológiailag közel áll a 2003 óta Németországban betiltott iszlamista szervezethez, a Hizb ut-Tahrirhoz.

E csoportok főként fiatal, német nyelvű muszlimokat próbálnak elérni, és a nyugati társadalomtól való elhatárolódást, valamint a vallási identitás elsődlegességét hirdetik.

A minisztériumi közlemény ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a vizsgált csoportok nem tartoznak a dzsihadista spektrumhoz, azaz politikai céljaik eléréséhez nem alkalmaznak erőszakot vagy terrort – ellentétben például az al-Kaidával vagy az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel.

A 2024-es alkotmányvédelmi jelentés szerint a Muslim Interaktiv „popkulturális megjelenésével és professzionális közösségimédia-fellépésével” különösen vonzóvá tette magát a fiatalok körében. A szervezet a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó demonstrációkon ezres nagyságrendben tudott tömegeket mozgósítani.

Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
