Már az állomáson is gyilkolni próbált az angliai ámokfutó – új részletek

A brit közlekedési rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a 32 éves Anthony Williams ellen súlyos testi sértés és pengével ellátott támadófegyver birtoklása címén is vádat emeltek.

Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor a támadó több utast megkéselt.

A támadás után a szerelvény megállt a Cambridge-hez közeli Huntingdon város vasútállomásán, és a kivonuló fegyveres rendőri egységek elektromos sokkoló használata után, az első bejelentést követő nyolc percen belül őrizetbe vették a brit állampolgárságú gyanúsítottat.

A helyszínen őrizetbe vettek egy másik, 35 éves férfit is, őt azonban már vasárnap elengedték, mivel a vizsgálat kiderítette, hogy nem volt részese a támadásnak.

A mentők a helyszínről tíz sérültet szállítottak kórházba, egy további sérült nem sokkal később maga jelentkezett orvosi ellátásra. A brit közlekedési rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a sérültek közül ötöt már hazaengedtek.

Heidi Alexander közlekedési miniszter a BBC közszolgálati televízió hétfői hírműsorában elmondta: a vonat személyzetének egyik tagja, aki szintén megsérült, továbbra is életveszélyes, de stabil állapotban van. A miniszter és a rendőrség egybehangzó tájékoztatása szerint az illető

szembeszállt a késes támadóval, és ekkor szerezte sérüléseit.

Heidi Alexander "igazi hősnek" nevezte a vasúti alkalmazottat, aki a közlekedési miniszter szavai szerint minden kétséget kizáróan számos ember életét mentette meg.

A vizsgálatot végző nyomozók elismerően szóltak a mozdonyvezetőről, Andrew Johnsonról is, aki az első riasztás után azonnal kapcsolatba lépett a forgalomirányítással, és kérte, hogy a szerelvényt irányítsák a közeli Huntingdon vasútállomására, ahol meg tudott állni. Így vált lehetővé, hogy a fegyveres rendőri egységek néhány perc alatt odaérhettek a vonathoz.

A rendőrség már a hétvégén közölte, hogy nem terrorcselekményként kezeli az incidenst.

A hétfőn beterjesztett vádiratból kiderül az is, hogy

Williams szombat hajnalban, órákkal a vonaton elkövetett támadás előtt a kelet-londoni elővárosi vasút (DLR) egyik állomásán is megkéselt valakit, aki az arcán szenvedett szúrt sérüléseket.

Az angol–walesi főügyészség (Crown Prosecution Service, CPS) felhatalmazása alapján emiatt külön vádat emeltek Williams ellen, szintén gyilkossági kísérlet és pengével ellátott támadófegyver birtoklása címén.