Megelőzhető lett volna az angliai vonatos késelés? – Bonyolódik az ügy

A brit rendőrség megnevezte a Londonba tartó és Huntingdonban megállított vonaton több embert életveszélyesen megsebesítő késelőt. A 32 éves Anthony Williams hétfőn már megjelent a bíróságon, ahol 11 rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolták meg. Első ízben egy fényképet is kiadtak a feketébe öltözött férfiről, aki 14 perces ámokfutása során az ördögöt emlegette, azt kérte a rendőröktől, hogy öljék meg és nevetve fogadta a letartóztatását.

Közben folyamatosan kerülnek napvilágra az újabb részletek a gyanúsítottról, így egy olyan kellemetlen hír is, hogy

egy nappal a nagy visszhangot kiváltott támadás előtt Peterborough városában egy nagy késsel sétált be egy fodrászatba, majd egy londoni metróvonalon szurkált meg valakit.

A bírósági meghallgatáson kiderült az is, hogy Anthony Williamsnek nincs állandó lakcíme. Közben a rendőrség tevékenységét felügyelő ellenőrző szerv azt vizsgálja, hogy a hatóságok elmulasztották-e a gyanúsított korábbi őrizetbe vételét. Cambridgeshire megye rendőrsége még pénteken kapott egy hívást, hogy valaki egy késsel sétált be egy peterborough-i fodrász szalonba.

Brit lapok szerint nem világos, hogyan lépett erre a rendőrség, de Anthony Williams néhány órával később már a vezető nélküli londoni metróvonal, a DLR egyik állomásán megszurkált egy utast. A Telegraph című lap forrásai szerint előfordulhat, hogy a korábbi incidens esetében már gyanúsítottként kezelték, de nem adták át az információt más rendőri erőknek.

A rendőrök szerint a Huntingdonban megállt vonat vezetője – a Királyi Haditengerészet és az iraki háború veteránja – akár több életet is megmenthetett azzal, hogy gyorsan a menetrendben nem szereplő állomásra terelte át a szerelvényt. „Én csak a dolgomat végeztem” – mondta Andrew Johnson. „A kollégám, aki kórházban van, ő volt a bátor” – tette hozzá.

Ezzel arra a vasúti alkalmazottra utalt, aki az utasokat védte, amikor Anthony Williams megsebesítette. Hétfőn azt közölték, hogy állapota válságos, de stabil.

A súlyos incidens miatt egy ideig úgy tűnt, hogy egyesek arra használják majd fel az esetet, hogy még hangosabban követeljék a külföldiek, az illegális, de még a legális bevándorlók kitoloncolását is. Közben a brit közlekedési államtitkár nem volt hajlandó megerősíteni, hogy tudtak-e Anthony Williamsről a mentális egészség kezelésével foglalkozó szervezetek. Annyi világossá vált, hogy a szélsőséges nézeteket valló személyeket figyelő programok nem tudtak róla.