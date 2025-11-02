Brutális vérfürdő történt egy angliai vonaton

A brit hatóságok kezdetben terrortámadásnak, majd „súlyos incidensnek” nyilvánították a Cambridgeshire megyében, Huntington közelében haladó vonaton történt brutális késelést.

Chris Casey főfelügyelő, a brit közlekedési rendőrség londoni és délkelet-angliai műveletekért felelős parancsnokságának vezetője vasárnap hajnali tájékoztatásában közölte: a két gyanúsítottat egy rendőrőrsre szállították, ahol megkezdődött kihallgatásuk. Egyikükkel szemben elektromos sokkolót használtak.

Casey hozzátette: az incidens körülményeinek teljes körű feltárását és a támadás indítékainak kiderítését célzó vizsgálatot a brit közlekedési rendőrség végzi, de bekapcsolódott az incidens kivizsgálásába a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is, noha a támadást később „leminősítették”.

A rendőrségi vezető hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vizsgálat jelenlegi korai szakaszában nem lenne helyénvaló találgatásokba bocsátkozni a támadás okairól, és „beletelhet bizonyos időbe”, mire a rendőrség további értesüléseket tud közölni.

This is evil.



Our Government can not keep us safe



They must fall. https://t.co/sf7uiJQKbv — Steven Barrett (@SBarrettBar) November 1, 2025

A főfelügyelő szerint a térségben jelenleg szünetel a vasúti közlekedés, és több környékbeli utat is lezártak.

„Vér mindenütt”

Egy szemtanú elmesélte, hogy a barátjával együtt a vonat elejére futottak, miután egy vérző kezű férfi azt kiabálta, hogy „kés van náluk, fussatok!”. Ott egy földön heverő, „erősen összevérzett” embert találtak.

Szemtanúk elmondták, hogy egy hatalmas késsel hadonászó férfit láttak a peronon, miközben a rendőrök fegyvert szegeztek rá. Ő volt az, akit sokkolóval bénítottak meg, majd letartóztattak.

Az utasok egy része rémületében bezárkózott a vonat wc-ibe, az emberek egymást taposva menekültek. A Timesnak nyilatkozó egyik utazó szerint „vér volt mindenhol, borzalmas, erőszakos dolog volt, mintha egy filmet láttam volna”.

A Sky News-nak nyilatkozó szemtanú szerint „egy fekete ruhába öltözött, fekete férfi szúrt le több embert”. Amikor a rendőrség megközelítette, agresszíven kezdett viselkedni és ekkor bénították meg sokkolóval – mondta.

A Cambridgeshire-i rendőrség 30 emberét vezényelte ki Huntington állomásra és két mentőhelikoptert is a helyszínre küldtek a sebesültek elszállítására.

? WITNESS: Black man in all black clothing stabbed multiple people on the Huntingdon train. He says as police approached him he started waving a large knife around and they tasered him. pic.twitter.com/5rdWxods7E — Patrick Christys (@PatrickChristys) November 1, 2025

Megszólaltak a politikusok

Sir Keir Starmer brit miniszterelnök „felháborító és súlyosan aggasztó incidensnek” nevezte a történteket az X-re posztolt nyilatkozatában. Kemi Badenoch, az ellenzéki Konzervatívok vezére „totálisan borzalmas támadást” említett és azt, hogy „most az összes érintettre, köztük a helyszínen dolgozó mentősökre gondol”.

Nigel Farage, a bevándorlás-ellenes Reform párt vezére nem volt a korai reagálók között, de mivel spekulációk indultak meg az elkövető(k) etnikai hovatartozásáról, szinte borítékolható, hogy heves bírálatban részesíti a kormányt.

2024 nyarán a hatóságok visszatartották az információt arról, hogy a Southportban kislányokat meggyilkoló fiatal brit születésű, de ruandai származású volt. A hírzárlat nyomán bevándorló- és muszlim-ellenes lázongások robbantak ki Anglia-szerte. Az idén nyáron és ősszel újabb tüntetéseket tartottak migránsszállók előtt feldühödött lakosok, mivel egy menedékkérőt kiskorú lány zaklatása miatt elítéltek.

Shabana Mahmood belügyminiszter ugyanakkor arra kérte az embereket, hogy tartózkodjanak a spekulációtól. Chris Phillip, a tory árnyék-belügyminiszter viszont azt követelte, hogy a rendőrség és a kormány sürgősen közölje, mi történt és kit tartóztattak le az incidens miatt.