ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 2. vasárnap Achilles
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Veszteglõ vonat a Cambridgeshire megyében fekvõ Huntingdon vasútállomásán 2025. november 2-án, miután a közelben késes támadás történt egy Londonba tartó vonaton. Tízen megsérültek, közülük kilencen életveszélyesen. A két brit állampolgár támadót õrizetbe vették. A rendõrség nem terrorcselekménynek tekinti a támadást.
Nyitókép: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth

Súlyos támadás egy angliai vonaton: történt egy tévedés

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A rendőrség szerint nem minősül terrorcselekménynek az a késeléses támadás, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában. A helyszínen két gyanúsítottat vettek őrizetbe, de a vasárnap esti legfrissebb rendőrségi tájékoztatás szerint egyiküket vádemelés nélkül szabadon engedték.

Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor a támadó több utast megkéselt.

John Loveless, a vizsgálatot irányító brit közlekedési rendőrség főfelügyelője vasárnapi sajtótájékoztatóján elmondta: a helyszínről tíz sebesültet szállítottak mentővel kórházba, egy további sebesült nem sokkal később maga jelentkezett orvosi ellátásra.

Jóllehet az első jelentések arról számoltak be, hogy kilenc sérült állapota életveszélyes, a rendőrtiszt ismertetése szerint a részletesebb orvosi kivizsgálások és a kezelések után négyet közülük már kiengedtek a kórházból.

Loveless elmondta ugyanakkor, hogy

ketten továbbra is életveszélyes állapotban vannak.

Hozzátette: a kivonuló fegyveres rendőri egységek az első bejelentéstől számított nyolc percen belül a helyszínen elfogtak egy 32 éves és egy 35 éves brit állampolgárságú, nagy-britanniai születésű férfit, akiket két különböző rendőrőrsre szállítottak kihallgatásra.

A rendőrtiszt hangsúlyozta: az incidens kivizsgálásába kezdetben a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is bekapcsolódott, de az eddigi vizsgálat alapján semmi jel nem utal arra, hogy terrorcselekmény történt volna, a két férfit gyilkossági kísérlet gyanújával vették őrizetbe.

A brit közlekedési rendőrség vasárnap este ismertetett újabb tájékoztatása szerint azonban már csak a 32 éves gyanúsítottat tartják őrizetben, az ugyancsak őrizetbe vett 35 éves londoni illetőségű férfit minden további eljárás nélkül szabadon engedték.

A beszámoló megfogalmazása szerint az incidens helyszínére kivonuló

rendőröket „jóhiszeműen úgy tájékoztatták”, hogy ő is részese volt a támadásnak, de a vizsgálatok tisztázták őt a gyanú alól.

Az őrizetben maradt másik férfit – aki a támadás helyszínének közelében fekvő Peterborough városában lakik és ott szállt fel a vonatra – továbbra is gyilkossági kísérlettel gyanúsítják.

Nagy-Britanniában legutóbb éppen egy hónapja történt hasonló súlyosságú incidens. Október 2-án, jóm-kipúr napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén - egy szíriai származású brit állampolgár, a 35 éves Jihad Al-Shamie gázolásos és késeléses merényletet követett el Manchester legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál.

Abban a támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek, a támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

Az északnyugat-angliai nagyvárosban elkövetett merényletet a Scotland Yard terrorcselekménynek minősítette.

Kezdőlap    Külföld    Súlyos támadás egy angliai vonaton: történt egy tévedés

támadás

anglia

vonat

késelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Végzetes présbe került a hazai konyha egyik fő alapanyaga

Végzetes présbe került a hazai konyha egyik fő alapanyaga
Két egyetem közös kutatása szerint előfordulhat, hogy egy-két évtized múlva Magyarországon sehol sem lesz természetes körülmények között termeszthető burgonya, vagy csak kis területek maradnak alkalmasak a termesztésre. Szabó Péter éghajlatkutatót, az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének doktoranduszát kérdeztük.
Közlekedéspszichológus: itthon stigma lenne a kezdő és az idősebb vezetők kötelező matricája

Közlekedéspszichológus: itthon stigma lenne a kezdő és az idősebb vezetők kötelező matricája

Nagyon kevés választja el a jelzést a stigmától, és ez nem a tapasztalatlan vagy az időskorú közlekedők felelőssége, hanem mindenki másé, aki róluk gondolkodik, ezért ez egy nagyon kritikus kérdés – mondta az InfoRádióban Zerkovitz Dávid. A szakember szerint az eltérő szokások és kultúra miatt nem lehetne egyik napról a másikra bevezetni itthon a japán modellt, ami arra kötelezi a sofőröket, hogy matricával jelezzék, tanulóvezetők vagy az idősebb korosztályba tartoznak.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, mit tervez Trump a nukleáris fegyverekkel

Kiderült, mit tervez Trump a nukleáris fegyverekkel

Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere szerint a Donald Trump elnök által elrendelt nukleáris fegyverkísérletek egyelőre nem járnak nukleáris robbantással.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így működik a passzív félév: tb-jogviszony, diákigazolvány érvényessége, diákmunka vállalása

Így működik a passzív félév: tb-jogviszony, diákigazolvány érvényessége, diákmunka vállalása

Tudd meg, hogy működik a passzív félév és mi a passziválás lényege! Jár passzív félév diákigazolvány ilyenkor? Milyen passzív félév tb jogviszony igazolás szükséges a diákoknak?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Man, 32, treated as only suspect in train stabbing as staff member in life-threatening condition, police say

Man, 32, treated as only suspect in train stabbing as staff member in life-threatening condition, police say

British Transport Police say the "heroic" man who tried to stop the attack remains in hospital. Five others have been discharged.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 2. 21:32
A DNS-teszt cáfolja, ő mégis kitart – bíróságon a Madeleine-ügy megszállottja
2025. november 2. 20:27
150 játékvezetőt és asszisztenst függesztettek fel a fogadási focibotrány kapcsán Törökországban
×
×
×
×