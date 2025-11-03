Kiderült, ki a brit vonatos késelés elkövetője – súlyos bajok vannak vele

Egy 32 éves színesbőrű brit férfit tart őrizetben a rendőrség a szombati vasúti késelések nyomán, miközben 9, súlyosan megsebesített ember hétfő hajnalban továbbra is az életéért küzdött. 2 további ember könnyebb sérüléseket szenvedett el. Egy másik, 35 éves, karibi származású brit férfit vasárnap este szabadon engedtek és nem folyik ellene további eljárás.

A Daily Mail című lap éjszakai információja szerint a gyanúsított mentális bajoktól szenvedett és már korábban tudtak róla a hatóságok.

A 14 percen át tartó ámokfutás során a támadó azt kiabálta, hogy „az ördög nem fog győzni”, miközben egy hatalmas késsel támadt az áldozataira. Az egyik a vonattársaság egyik alkalmazottja volt, aki megpróbálta megállítani. Egy másik férfi, egy idősebb utas egy fiatal lányt próbált megvédeni, amiért súlyos sebesüléseket szenvedett el a nyakán és a fején.

Szemtanúk elmondása szerint a közép-angliai Doncasterből Londonba tartó vonaton elkövetett támadás után vér áztatta át az üléseket.

Az utasok egy része először arra gyanakodott, hogy a Halloween ünnepével összefüggő tréfáról volt szó, amikor mások rájuk kiabáltak, hogy meneküljenek egy késes férfi elől.

Hamar kiderült azonban, hogy, véresen komoly dologról volt szó. Dayna Arnold, az egyik utas azt mondta a Telegraph című lapnak, hogy a támadó neki akart rontani. „Kérem, kérem, ne!” – mondta neki és elmondása szerint „ekkor valami megváltozott a férfi szemében” és azt mondta, hogy „az ördög soha nem fog győzni”.

Egy fiatal utas elmondta, hogy amikor megállt a vonat, sok összevérzett utazó leszállt. Ő egy vérző férfi sebére próbált nyomókötést tenni, de „mindenki rohanni kezdett, mert a támadó is leszállt”. A vonaton utazott a Nottingham Forrest premierligás futballcsapat több drukkere is. Egyikük azt mondta, hogy a késelő „szeme halott volt és úgy tűnt, megszállta valami”.

A hatóságok egy ponton terrortámadássá minősítették a történteket, majd visszaminősítették súlyos incidenssé. Közben, mivel lassan adták ki a gyanúsított etnikai hovatartozását, megindultak a kényszer-kitoloncolásokat követelő kommentárok. Sokan ugyanis elkezdtek azon spekulálni, hogy illegális bevándorló lehetett az elkövető.

A tetőtől talpig feketébe öltözött támadó Huntingdon állomás peronján járkálva azt kiabálta a rendőröknek, hogy „öljetek meg!”, mielőtt azok sokkolóval ártalmatlanították volna.

A kiadott adatok szerint a támadás szombat este fél nyolckor kezdődött, amikor a vonat félúton járt London felé és elhagyta Peterborough állomást. A támadásról bejelentést kapott a rendőrség, miközben a mozdonyvezető Huntingdon állomáson megállította a vonatot.

A Daily Mail című lap kiadott egy videót, amelyen azt látni, hogyan menekülnek a pánikba esett utasok. A felvételen feltűnik a támadó is, aki a vonat megállása után az állomás peronján sétál.

Sir Keir Starmer brit miniszterelnök közleményében a személyzet és az utasok bátorságát dicsérte, miközben III. Károly király megdöbbenésének adott hangot és együttérzését fejezte ki a sebesültek hozzátartozóinak. Kormányforrások azt mondták, hogy

a közvélemény megnyugtatására nagyszámú rendőrt vezényelnek ki a vasútvonalakra és állomásokra.

A konzervatív árnyékkormány belügyi felelőse közben gyakoribb utcai motozásokat és a városközpontokban az arcfelismerő kamerák üzembe állítását követelte.