2025. október 31. péntek
A kétnapos állami látogatáson Franciaországban tartózkodó Hszi Csin-ping kínai elnök az Emmanuel Macron francia elnökkel tett nyilatkozat közben a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában 2024. május 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Sarah Meyssonnier

Hszi Csin-ping öt pontban vázolta a jövőt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A jelenlegi, változásokkal teli időszakban az APEC tagállamainak "egy hajóban evezve" kell szembenézniük a rájuk nehezedő kihívásokkal - közölte Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) Kjondzsuban megrendezett 32. csúcstalálkozóján.

Hszi Csin-ping a közös, nyitott és befogadó fejlődés mellett érvelt, és öt javaslatot fogalmazott meg az ázsiai-csendes-óceáni együttműködés elmélyítésére.

Hszi a WTO-központú multilaterális kereskedelmi rendszer megőrzését sürgette. Hozzátette: a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi szabályokat a jelen kor követelményeihez kell igazítani, különös tekintettel a fejlődő országok jogos érdekeinek védelmére.

A kínai elnök szerint az ázsiai-csendes-óceáni térség országainak összehangolt erőfeszítésekkel kell előmozdítaniuk a gazdasági integrációt, a kereskedelem és a befektetések liberalizálását, valamint egy szabadkereskedelmi övezet létrehozását.

A regionális ipari és ellátási láncok stabilitásának megőrzésének fontosságát hangsúlyozta Hszi, aki szerint a tagországoknak az együttműködésre, nem pedig az egymástól való eltávolodásra kell törekedniük. Hozzátette:

a fizikai, digitális és emberi kapcsolatok elmélyítése teremtheti meg a nyitott fejlődés tartós alapját.

Hszi szót emelt a kereskedelem digitalizációja és a zöld célkitűzések mellett, hangsúlyozva a digitális technológiák szerepét a határokon átnyúló kereskedelemben, valamint a zöld iparágak és a tiszta energia fejlesztésének fontosságát.

Kína kész a többi tagállammal együtt végrehajtani a globális fejlesztési kezdeményezést, és az „Egy övezet, egy út” programon keresztül előmozdítani a közös fejlődést és a kölcsönös jólétet.

Hszi hangsúlyozta, hogy Kína a további reformok és a magas szintű nyitás révén kíván új fejlődési lehetőségeket teremteni az ázsiai-csendes-óceáni térség és a világ számára.

kína

csendes-óceán

hszi csin-ping

apec

