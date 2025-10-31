Hszi Csin-ping öt pontban vázolta a jövőt

Hszi Csin-ping a közös, nyitott és befogadó fejlődés mellett érvelt, és öt javaslatot fogalmazott meg az ázsiai-csendes-óceáni együttműködés elmélyítésére.

Hszi a WTO-központú multilaterális kereskedelmi rendszer megőrzését sürgette. Hozzátette: a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi szabályokat a jelen kor követelményeihez kell igazítani, különös tekintettel a fejlődő országok jogos érdekeinek védelmére.

A kínai elnök szerint az ázsiai-csendes-óceáni térség országainak összehangolt erőfeszítésekkel kell előmozdítaniuk a gazdasági integrációt, a kereskedelem és a befektetések liberalizálását, valamint egy szabadkereskedelmi övezet létrehozását.

A regionális ipari és ellátási láncok stabilitásának megőrzésének fontosságát hangsúlyozta Hszi, aki szerint a tagországoknak az együttműködésre, nem pedig az egymástól való eltávolodásra kell törekedniük. Hozzátette:

a fizikai, digitális és emberi kapcsolatok elmélyítése teremtheti meg a nyitott fejlődés tartós alapját.

Hszi szót emelt a kereskedelem digitalizációja és a zöld célkitűzések mellett, hangsúlyozva a digitális technológiák szerepét a határokon átnyúló kereskedelemben, valamint a zöld iparágak és a tiszta energia fejlesztésének fontosságát.

Kína kész a többi tagállammal együtt végrehajtani a globális fejlesztési kezdeményezést, és az „Egy övezet, egy út” programon keresztül előmozdítani a közös fejlődést és a kölcsönös jólétet.

Hszi hangsúlyozta, hogy Kína a további reformok és a magas szintű nyitás révén kíván új fejlődési lehetőségeket teremteni az ázsiai-csendes-óceáni térség és a világ számára.