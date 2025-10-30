Nagy bejelentéseket tett Donald Trump

Trump és Hszi elnök 1 óra 40 percen át tárgyaltak Dél-Koreában, a politikusok jó hangulatban váltak el. Trump az Air Force One fedélzetén nyilatkozott az amerikai sajtónak, elmondta, pontosan miről sikerült megállapodnia a pekingi vezetővel - írja a Portfolio.

A találkozót Trump "hatalmas sikernek" nevezte - sikerült rendezni a ritkaföldfémek, vámok és a fentanil kábítószerrel kapcsolatos vitákat is.

Az amerikai elnök szerint "megszűntek az akadályok" a kínai ritkaföldfém-export körül - az USA ezeket továbbra is vásárolhatja, nem fogja többé az ázsiai ország korlátozni az exportot.

Válaszul az USA a Kínára kivetett importvámokat 57 százalékról 47 százalékra csökkenti.

A novemberre ígért 100 százalékos importvám pedig nem vezetik be.

A két elnök arról is megállapodott, hogy meghívják egymást saját országukba - Trump várhatóan áprilisban megy Kínába - Hszi elnök pedig "valamikor ezután" az USA-ba repül majd.

Az USA és Kína elnöke megállapodást kötött arról is, hogy Kína szigorúbban fellép majd a fentanilcsempészet ellen.

Az ázsiai nagyhatalom emellett ígéretet tett arra, hogy továbbra is nagy tételben vásárolni fogja az amerikai szójababot.

Hszi elnök és Trump Ukrajnáról is beszélt: Peking megígérte az amerikai vezetőnek, hogy segítenek a háború lezárásában.

Tajvan kérdéséről egyáltalán nem tárgyaltak a vezetők - az amerikai elnök korábban azt állította, szerinte Kína biztosan nem fogja megtámadni a "renegát tartományt," amíg ő az elnök.

A kínai tőzsdék 10 éves csúcsra ugrottak Trump bejelentését követően.