Peking, 2017. november 9.Donald Trump amerikai elnök (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök sajtóértekezletet tart a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2017. november 9-én. (MTI/EPARoman Pilipej)
Nyitókép: MTI/EPARoman Pilipej

Nagy bejelentéseket tett Donald Trump

Infostart

Véget ért Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök csúcstalálkozója, az amerikai elnök a médiának nyilatkozott arról, milyen megállapodások születtek kettejük közt.

Trump és Hszi elnök 1 óra 40 percen át tárgyaltak Dél-Koreában, a politikusok jó hangulatban váltak el. Trump az Air Force One fedélzetén nyilatkozott az amerikai sajtónak, elmondta, pontosan miről sikerült megállapodnia a pekingi vezetővel - írja a Portfolio.

A találkozót Trump "hatalmas sikernek" nevezte - sikerült rendezni a ritkaföldfémek, vámok és a fentanil kábítószerrel kapcsolatos vitákat is.

Az amerikai elnök szerint "megszűntek az akadályok" a kínai ritkaföldfém-export körül - az USA ezeket továbbra is vásárolhatja, nem fogja többé az ázsiai ország korlátozni az exportot.

Válaszul az USA a Kínára kivetett importvámokat 57 százalékról 47 százalékra csökkenti.

A novemberre ígért 100 százalékos importvám pedig nem vezetik be.

A két elnök arról is megállapodott, hogy meghívják egymást saját országukba - Trump várhatóan áprilisban megy Kínába - Hszi elnök pedig "valamikor ezután" az USA-ba repül majd.

Az USA és Kína elnöke megállapodást kötött arról is, hogy Kína szigorúbban fellép majd a fentanilcsempészet ellen.

Az ázsiai nagyhatalom emellett ígéretet tett arra, hogy továbbra is nagy tételben vásárolni fogja az amerikai szójababot.

Hszi elnök és Trump Ukrajnáról is beszélt: Peking megígérte az amerikai vezetőnek, hogy segítenek a háború lezárásában.

Tajvan kérdéséről egyáltalán nem tárgyaltak a vezetők - az amerikai elnök korábban azt állította, szerinte Kína biztosan nem fogja megtámadni a "renegát tartományt," amíg ő az elnök.

A kínai tőzsdék 10 éves csúcsra ugrottak Trump bejelentését követően.

Az Egyesült Államok folytatja a nukleáris fegyverekkel való kísérleteket, mivel más országok is így tesznek – jelentette be közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök.

