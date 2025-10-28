ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd
Johann Wadephul német külügyminiszter a sajtó képviselőinek nyilatkozik a nemzetközi békefenntartó missziókról szóló, miniszteri szintű ENSZ-találkozó kezdete előtt Berlinben 2025. május 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Német–kínai feszültség: több tiszteletet követel Kína az elhalasztott külügyminiszteri vizit miatt

Infostart

Sajátos módon, de egyértelműen fejezte ki nemtetszését Peking amiatt, hogy Johann Wadephul német külügyminiszter indoklás nélkül elhalasztotta a hét első két napjára tervezett kínai látogatását. A pekingi külügyminisztérium több tiszteletet követelt.

Johann Wadephul vizitje nemcsak arra lett volna hivatott, hogy megerősítse a kétoldalú kapcsolatok fontosságát, hanem elemzők szerint arra is, hogy előkészítse a májusban hivatalba lépett kancellár, Friedrich Merz „bemutatkozó” látogatását, közvetve pedig az együttműködés erősítésének szándékát.

A váratlan halasztásra a kínai külügyminisztérium reagált. A pekingi szóvivő mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a világ fontos gazdaságaiként a két ország közötti együttműködés mindkét fél számára előnyös. Ebből kiindulva a kínai kormány több tiszteletet követel. Különösen a jelenlegi helyzetben Németországnak és Kínának fenn kell tartania a kölcsönös tiszteletet és egyenlőséget, a kölcsönös kapcsolatokat a helyes úton kell előmozdítaniuk – fogalmazott a szóvivő.

Noha a halasztás indoka változatlanul nem ismert, a német kormány igyekezett csillapítani a maga módján finom, de kendőzetlen kínai bírálatokat. Berlin nem számít arra, hogy a külügyminiszteri vizit „rövid távú” elhalasztása miatt jelentősen csökkenne az együttműködés Kínával – jelentette ki a kormány helyettes szóvivője, és hozzátette: a halasztás nem jelenti a német kormány Kína-politikájának változását, Németország továbbra is érdekelt a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésben, erre mindkét országnak szüksége van.

A szóvivő közölte azt is, hogy Wadephul külügyminiszter a lehető leghamarabb telefonon szeretne beszélni kínai kollégájával. Ennek időpontja azonban még nincs időpontja.

Nem világos, hogy a halasztás hatással lesz-e Friedrich Merz kancellár utazási terveire. A helyettes szóvivő ennek kapcsán csak annyit mondott, hogy a bemutatkozó látogatás még függőben van. Azt ugyanakkor világossá tette, hogy a külügyminiszteri vizit semmiképp nem volt a kancellári vizit kötelező előfeltétele.

A német médiumok közül ugyanakkor a Die Welt úgy vélekedett, hogy a külügyminiszteri vizit elhalasztása közvetett reagálás volt a ritkaföldfémek kivitelével kapcsolatos kínai korlátozó politikára. Peking lépésére Európának reagálnia kell, és a német külügyminiszteri vizit halasztása ennek észét jelenthette – írta a lap.

