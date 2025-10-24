ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.25
usd:
335.69
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Unsplash.com

Megvakult sok gyerek a tűzijáték idején a rossz pirotechnikai eszközök miatt Indiában

Infostart / MTI

Indiában több száz gyermeket kellett kórházba szállítani a Divali fényünnepre házilag készített pirotechnikai eszközök okozta balesetek miatt.

A legtöbb baleset Madhja Prades államban történt, ahol mintegy háromszázan sérültek meg, és legkevesebb harmincan teljesen megvakultak.

A Times of India és a Hindustan Times jelentése szerint Bhopál városban 186 esetet regisztráltak, 15 sérültet meg kellett műteni, 10 pedig válságos állapotban van. Indore városban további kilenc gyermek szenvedett súlyos égési és szemsérülést, egyikük teljesen megvakult. Bihár államból szintén több tucatnyi súlyos sérülésről érkeztek jelentések,

Patnában az orvosok több mint ötven látásvesztéses esetet dokumentáltak.

A balesetek számának korábbi növekedése miatt a bhopáli hatóságok már betiltották az ilyen eszközök használatát, míg Bihárban egyelőre csak vizsgálják az intézkedések lehetőségét. A szóban forgó kórházak túlterheltek, az orvosok pedig arra figyelmeztetnek, hogy a házilag készített pirotechnikai eszközök sokkal veszélyesebbek, mint a hivatalosan engedélyezett tűzijátékok, ezért használatuk tiltott és életveszélyes.

Az eszközöket általában PVC-csőből vagy műanyag palackból készítik, és ezekbe kalcium-karbidot és vizet töltenek. A keletkező acetiléngáz meggyújtásakor erős robbanás történik. Az egyszerűen elkészíthető szerkezetek alkatrészei mindössze 150-200 rúpiáért (600-800 forintért) beszerezhetők, így az ünnep idején sok gyerek könnyen hozzájuk fért.

A látszólag ártalmatlan eszközökből meggyújtásuk után hosszú lángcsóva és repeszek lőnek ki, amelyek súlyos szemkárosodást vagy más, maradandó sérüléseket okozhatnak. Az orvosok szerint

a balesetek gyakran akkor történnek, amikor a gyerekek a robbanásra várva belenéznek a csőbe

– ez a retina sérüléséhez, akár azonnali vaksághoz vezethet.

Kezdőlap    Külföld    Megvakult sok gyerek a tűzijáték idején a rossz pirotechnikai eszközök miatt Indiában

baleset

india

egészség

pirotechnikai eszköz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

A kétoldalú kapcsolatokról és az ukrajnai rendezésről tárgyalni érkezett pénteken az Egyesült Államokba Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja. Szombaton Steven Witkoffal, az amerikai elnök különmegbízottjával találkozik Miamiban.
 

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után: Magyarország nem megy háborúba

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikába érkezett Putyin különmegbízottja, orosz bombázók tűntek fel a Japán-tenger felett – Háborús híreink pénteken

Amerikába érkezett Putyin különmegbízottja, orosz bombázók tűntek fel a Japán-tenger felett – Háborús híreink pénteken

Pénteken az Egyesült Államokba érkezett Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, aki források szerint mások mellett Steve Witkoff-fal, Donald Trump közel-keleti különmegbízottjával is tárgyalhat majd. Történt mindez azt követően, hogy a távoli jövőbe tolódott Trump és Putyin Budapestre tervezett békecsúcsa, illetve hogy az amerikai elnök szankciókat vetett ki két nagy orosz olajcégre. Japán pénteken riasztotta vadászgépeit, miután két Tu-95-ös orosz nukleáris bombázó tartott területe felé a Japán-tenger felett. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő hatást azonosítottak a COVID-vakcináknál: egy teljesen másik betegséget is képes gyógyítani

Meglepő hatást azonosítottak a COVID-vakcináknál: egy teljesen másik betegséget is képes gyógyítani

Az eredmények konzisztensek maradtak függetlenül attól, hogy melyik gyártó vakcináját kapták a betegek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine allies pledge to take Russian oil and gas off global market

Ukraine allies pledge to take Russian oil and gas off global market

A "coalition of the willing" meeting in London seeks to increase pressure on Russia to end its war in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 20:30
A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába
2025. október 24. 20:00
Érdekes állításokat tett Berlusconi és a maffia kapcsolatáról az olasz bíróság
×
×
×
×