Megvakult sok gyerek a tűzijáték idején a rossz pirotechnikai eszközök miatt Indiában

A legtöbb baleset Madhja Prades államban történt, ahol mintegy háromszázan sérültek meg, és legkevesebb harmincan teljesen megvakultak.

A Times of India és a Hindustan Times jelentése szerint Bhopál városban 186 esetet regisztráltak, 15 sérültet meg kellett műteni, 10 pedig válságos állapotban van. Indore városban további kilenc gyermek szenvedett súlyos égési és szemsérülést, egyikük teljesen megvakult. Bihár államból szintén több tucatnyi súlyos sérülésről érkeztek jelentések,

Patnában az orvosok több mint ötven látásvesztéses esetet dokumentáltak.

A balesetek számának korábbi növekedése miatt a bhopáli hatóságok már betiltották az ilyen eszközök használatát, míg Bihárban egyelőre csak vizsgálják az intézkedések lehetőségét. A szóban forgó kórházak túlterheltek, az orvosok pedig arra figyelmeztetnek, hogy a házilag készített pirotechnikai eszközök sokkal veszélyesebbek, mint a hivatalosan engedélyezett tűzijátékok, ezért használatuk tiltott és életveszélyes.

Az eszközöket általában PVC-csőből vagy műanyag palackból készítik, és ezekbe kalcium-karbidot és vizet töltenek. A keletkező acetiléngáz meggyújtásakor erős robbanás történik. Az egyszerűen elkészíthető szerkezetek alkatrészei mindössze 150-200 rúpiáért (600-800 forintért) beszerezhetők, így az ünnep idején sok gyerek könnyen hozzájuk fért.

A látszólag ártalmatlan eszközökből meggyújtásuk után hosszú lángcsóva és repeszek lőnek ki, amelyek súlyos szemkárosodást vagy más, maradandó sérüléseket okozhatnak. Az orvosok szerint

a balesetek gyakran akkor történnek, amikor a gyerekek a robbanásra várva belenéznek a csőbe

– ez a retina sérüléséhez, akár azonnali vaksághoz vezethet.