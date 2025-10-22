ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.16
usd:
335.85
bux:
103853.84
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtó képviselõinek nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára érkezésekor Koppenhágában 2025. október 2-án. Az Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetõi félévente üléseznek.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka

Zelenszkij „jó kompromisszumnak” tartja Trump javaslatát, de kétli, hogy Putyin is

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szerint „jó kompromisszum” Donald Trump amerikai elnök arra vonatkozó javaslata, hogy fagyasszák be a jelenlegi frontvonalakat.

Zelenszkij szerda délelőtt rövid látogatásra Oslóba érkezett, és a repülőtéren nyilatkozott újságíróknak Donald Trump javaslatával kapcsolatban. Az ukrán elnök azt is hozzátette: kétli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezt támogatná.

„Az amerikai elnök azt javasolta, hogy maradjon mindenki ott, ahol van, és kezdjenek tárgyalásokat. Úgy gondolom, ez jó kompromisszum lenne, de abban nem vagyok biztos, hogy Vlagyimir Putyin is támogatná, és ezt Trump elnöknek is jeleztem” – mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök az oslói nemzetközi repülőtér katonai területén Jonas Gahr Störe norvég kormányfővel találkozik, és onnan Svédországba indul tovább.

Szerdán a norvég kormány bejelentette: további 1,5 milliárd norvég korona (150 millió dollár) támogatást ajánl fel Ukrajnának földgáz vásárlására, hogy biztosítani tudják az ország áramellátását és fűtését. A közleményében aláhúzták: Norvégia támogatja Ukrajnát egy tartós és igazságos béke megteremtésében.

Norvégia Ukrajna egyik legbőkezűbb támogatója: a 2023 és 2030 közötti időszakra vonatkozóan Oslo 275 milliárd norvég korona értékben irányzott elő katonai és polgári jellegű segélyezést Kijev számára.

Svédországban Zelenszkij Ulf Kristersson miniszterelnökkel találkozik majd Linköping városban, a Saab hadiipari vállalat székhelyén.

Kezdőlap    Külföld    Zelenszkij „jó kompromisszumnak” tartja Trump javaslatát, de kétli, hogy Putyin is

oroszország

donald trump

háború

kompromisszum

volodimir zelenszkij

trump-putyin-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet
Korábban többen is megvádolták Donald Trumpot azzal, hogy „túlságosan aláfekszik” Vlagyimir Putyinnak, és nem érvényesíti kellően az erejét, most azonban éppen ennek a magatartásnak az ellenkezőjét láthatjuk az amerikai elnöktől – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A szakértő szerint ahogy fogy Donald Trump türleme, úgy egyre határozottabban lép fel, és már azt hangoztatja: ha nincs előrelépés, nincs kompromisszum, akkor tárgyalás sem lesz az oroszokkal.
 

Zelenszkij „jó kompromisszumnak” tartja Trump javaslatát, de kétli, hogy Putyin is

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Szijjártó Péter: nem Magyarország van elszigetelve, hanem az unió

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Budapesti békecsúcs elhalasztva - Hogy reagált a magyar tőzsde?

Budapesti békecsúcs elhalasztva - Hogy reagált a magyar tőzsde?

Alapvetően továbbra is jó a hangulat a világ tőzsdéin, kedden mérsékelten emelkedtek a vezető amerikai és európai részvényindexek, és a nyitást követően az európai börzéken szerdán is felfelé van az irány. A befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi feszültséggel, az ukrajnai béketárgyalással kapcsolatos hírekre és a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes videón az éjszakai csongrádi földrengés: így rázkódott meg a ház

Döbbenetes videón az éjszakai csongrádi földrengés: így rázkódott meg a ház

Biztonsági kamera rögzítette a csongrádi földrengést: erre a robbanásszerű hangra ébredtek az emberek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 13:21
Autójával "kopogtatott be" a Fehér Házba egy férfi
2025. október 22. 13:12
Fegyvert rántott és lövöldözni kezdett egy férfi a parlament épületénél Belgrádban
×
×
×
×