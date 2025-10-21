ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 21. kedd
Alice Weidel, az ellenzéki német Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke és kancellárjelöltje a párt riesai kongresszusán 2025. január 11-én. A kongresszuson határoznak a párt választási programjáról. Az előrehozott parlamenti választásokat február 23-án tartják Németországban.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Újabb népszerűségi csúcson az AfD – de Markus Söder sem hajlandó a tűzfalbontásra

Infostart

Minden korábbi népszerűségi rekordját megdöntötte az ellenzék vezető erejének számító, radikális jobboldali AfD. Az erre vonatkozó felmérés egy nappal azt követően látott napvilágot, hogy a kereszténydemokrata kancellár, Friedrich Merz a szó legszorosabb értelmében hadat üzent a pártnak.

A közvélemény-kutatást a Bild című lap megbízásából az Insa intézet végezte, amikor már kiszivárgott, hogy a kancellár az AfD teljes elszigetelésére készül. A CDU ezt az ő vezényletével zárt ülésen határozta el, amit azután maga Merz tárt a nyilvánosság elé. A pártelnök-kancellár nem is titkolta, hogy a döntés a jövő évi tartományi választásokon való sikeres szereplés jegyében született.

A kedden ismertté vált felmérés adatai szerint van is mit tennie a CDU-nak, mert a közelmúlt közvélemény-kutatásai szerint is az élre törő radikális ellenzéki párt most olyan fölénnyel előzte meg a legnagyobb kormánypártot, amire még nem volt példa az elmúlt évek felméréseinek történetében.

Az Insa az AfD-nek 27 százalékos támogatást mért,

a CDU és a kisebbik keresztény párt, bajor CSU ezzel szemben együttesen 24.5 százalékra számíthatna, ha a választásokat most vasárnap tartanák. Az adatok szerint a kisebbik koalíciós párt, a szociáldemokrata SPD 14 százalékon áll, míg az ellenzéki Zöldek és a Baloldal Pártja (Die Linke) 11 százalékon.

A felmérés pikantériája, hogy a CDU-ban és a bajor CSU-ban is felerősödtek azok a hangok, amelyek az AfD-vel szembeni politikai tűzfal fenntartása, azaz a teljes elhatárolódás ellen érveltek. Konzervatív politikusok, köztük volt miniszterek arra figyelmeztettek, hogy ez épp az ellenkező hatást váltja ki, és a radikális jobboldal további országos méretű erősödéséhez vezet.

A kancellár ennek ellenére a CDU zárt ülésén keresztülvitte az AfD további elszigetelését, hangsúlyozva, hogy a párttal semmifajta együttműködés szóba sem jöhet. A többi között arra hivatkozott, hogy a párt – mint állította – „ténylegesen a CDU tönkretételére törekszik”. Elismerte, hogy tekintélyes konzervatív politikusok követelik az elhatárolódás feladását, ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben ezen a téren is teljes egységre van szükség. Az egység a tűzfal melletti következetes kiállást, a radikális jobboldallal való esetleges együttműködés teljes elvetését jelenti. „Semmifajta közös nevező nem lehet a két párt között. Az AfD le akarja rombolni a CDU-t, és más országot akar” – hangzott Merz érvelése.

Támogatásáról biztosította a CDU elnökét a kisebbik keresztény párt, a bajor CSU elnöke Markus Söder egy müncheni fórumon kijelentette, hogy a kereszténydemokraták csak ártanának maguknak az Afd-hez való közeledéssel.

„AfD – semmiképp”

– idézték a portálok a bajor vezetőt, aki arra emlékeztetett, hogy korábban az alkotmányvédelmi hivatal jobboldali szélsőségesnek minősítette a pártot. Szerinte egy tekintélyelvű, Moszkvához lojális pártról van szó, amely valójában a rendszer ellensége. Az esetleges együttműködés szétszakítaná, marginalizálná a keresztény pártokat - érvelt a bajor politikus. Söder szerint téved az, aki azt feltételezi, hogy együtt lehet működni a radikális jobboldali párttal. Ebből a szempontból lényegtelen, hogy a tűzfal kifejezést használják-e – hangoztatta.

