ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.56
usd:
333.3
bux:
103789.82
2025. október 20. hétfő Vendel
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Alice Weidel, a német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke felszólal a parlament ülésén a törvényhozás berlini épületében 2025. október 16-án. A háttérben Friedrich Merz kancellár.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Új CDU-stratégia: hadat üzent Friedrich Merz kancellár az AfD-nek

Infostart

Hetek óta fej fej mellett verseng egymással a kormányon lévő konzervatív CDU/CSU és az ellenzéki, radikális jobboldali AfD a közvélemény-kutatások első helyéért. A verseny ellenére valójában a Friedrich Merz kancellár vezette kereszténydemokrata CDU a nagy vesztes, amit a párt a fő riválistól való teljes elhatárolódással kíván kompenzálni.

Az új stratégiát a hét végén egy kétnapos, szigorúan zárt ülésen dolgozta ki a CDU, és a részleteket hétfő délelőtt a pártelnök-kancellár ismertette. (A berlini zárt ülésen csak a CDU vezető küldöttei vettek részt, a kisebbik keresztény párt, a bajor CSU nem is képviseltette magát.) Friedrich Merz elismerte, hogy az általa vezetett, a konzervatívokból és a szociáldemokrata álló koalíciós kormány a hivatalba lépése óta eltelt hat hónapban sok hibát követett el, hangoztatta ugyanakkor, hogy szerinte jelentős eredményeket is elértek.

A jövő év kulcsfontosságú a nagyobbik konzervatív párt számára, összesen öt, köztük az egykor az NDK-hoz tartozó keletnémet tartományban helyi törvényhozási választásokat rendeznek. A CDU célja, hogy továbbra is domináns politikai erő maradjon a jövő évi, Rajna-vidék-Pfalzban, Baden-Württembergben, az önálló tartománynak számító Berlinben, valamint Szász-Anhaltban és Mecklenburg-Elő-Pomerániában tartandó választásokon, valamint a 2029-es választási szuperévben, amelyben európai választások és a következő Bundestag-választások esedékesek – jelentette ki a párt elnöke. Ennek elérése érdekében a CDU még világosabban hangsúlyozza az AfD-hez képest fennálló különbségeket – mondta Merz, utalva arra, hogy

semmifajta együttműködés nem lehet a két párt között.

Az országos közvélemény-kutatások szerint az AfD 25-27 százalékon áll, és utolérte a CDU/CSU-t. Szász-Anhaltban és Mecklenburg-Elő-Pomerániában ugyanakkor a felmérések szerint kimagaslóan a legerősebb párt 40 százalék körüli értékekkel. Ezzel párhuzamosan mind a CDU-ban, mind a testvérpárt CSU-ban felerősödtek azok a hangok, amelyek a radikális jobboldallal szembeni eddig tűzfal, azaz a teljes elhatárolódás megszüntetését sürgették. Több konzervatív politikus vélekedett úgy, hogy a politikai tűzfal kizárólag az AfD erősödését segíti, amit a közvélemény-kutatások is bizonyítanak.

A pártelnök elismerte, hogy tekintélyes konzervatív politikusok követelik az elhatárolódás feladását, ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben ezen a téren is teljes egységre van szükség. Ez az egység a tűzfal melletti következetes kiállást, a radikális jobboldallal való esetleges együttműködés teljes elvetését jelenti.

„Semmifajta közös nevező nem lehet a két párt között. Az AfD le akarja rombolni az a CDU-t , és más országot akar”

– hangoztatta a kancellár. Az AfD szerinte megkérdőjelezi a szövetségi köztársaság 1949 óta hozott alapvető döntéseit, „ezért a párt kinyújtott keze valójában egy olyan kéz, amely el akar pusztítani bennünket”.

A kancellár igyekezett eloszlatni azokat a feltételezéseket, hogy a kétnapos zárt ülés napirendjén csak az AfD-s viszony szerepelt volna, és az emelte ki, hogy a koalíció súlyos kül-, illetve biztonságpolitikai, valamint gazdasági kihívások előtt áll. A belső biztonsággal kapcsolatban emlékeztetett a már elfogadott új szövetségi rendőrségi törvényre, amely több lehetőséget biztosít a rendőrségnek a drónvédelemre, és utalt a tervezett drónvédelmi kompetenciaközpont létrehozására. „Csak akkor érzik magukat biztonságban az emberek, ha garantáljuk a közterületek biztonságát, és visszanyerjük a közintézményekbe vetett bizalmukat” – mondta Friedrich Merz. A gazdasági feladatok között mindenekelőtt az adópolitika reformjának szükségességé emelte, és általánosságban a reformok, a modernizáció mellett emelt szót.

Kezdőlap    Külföld    Új CDU-stratégia: hadat üzent Friedrich Merz kancellár az AfD-nek

németország

cdu

afd

friedrich merz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új CDU-stratégia: hadat üzent Friedrich Merz kancellár az AfD-nek

Új CDU-stratégia: hadat üzent Friedrich Merz kancellár az AfD-nek

Hetek óta fej fej mellett verseng egymással a kormányon lévő konzervatív CDU/CSU és az ellenzéki, radikális jobboldali AfD a közvélemény-kutatások első helyéért. A verseny ellenére valójában a Friedrich Merz kancellár vezette kereszténydemokrata CDU a nagy vesztes, amit a párt a fő riválistól való teljes elhatárolódással kíván kompenzálni.
Gálik Zoltán: a budapesti csúcs egy hosszú békefolyamat első lépése lehet

Gálik Zoltán: a budapesti csúcs egy hosszú békefolyamat első lépése lehet

A nemzetközi figyelem középpontjába került Budapest, miután bejelentették, hogy a magyar főváros lesz a helyszíne az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozójának. A külföldi reakciókról az InfoRádió Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét kérdezte.
 

Merénylettől tartva kellett gyorsan a "repülőre varázsolni" Donald Trumpot – fotó

Volodimir Zelenszkij nem tartja Budapestet jó helyszínnek, de szeretne eljönni

Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai

Orbán Viktor: hogy lesz olcsóbb a kenyér a Trump-Putyin-találkozótól?

A lengyel kormányfő figyelmeztette Donald Trumpot

VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kispapírok nagy napja a magyar tőzsdén: elszállt a Rába és a 4iG

Kispapírok nagy napja a magyar tőzsdén: elszállt a Rába és a 4iG

A múlt hét második felében az amerikai regionális bankszektor hitelezési gyakorlatával kapcsolatos aggodalmak rontották el a részvénypiaci hangulatot, de az amerikai tőzsdék múlt pénteken már fordulni tudtak, amelyet Ázsiában is pozitív mozgások követtek ma reggel a fontos kínai makroadatok megjelenése után. A hangulatjavulás Európában is megérkezett, emelkednek a vezető indexek, hasonlóan az USA-hoz. A magyar tőzsde is kiveszi a részét a jó nemzetközi hangulatból, nagyot emelkedett a mai kereskedésben a Rába és a 4iG árfolyama. A héten folytatódik a gyorsjelentési szezon, többek között a Netflix, a Coca-Cola, a Tesla, és az Intel számai is érkeznek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Jártál már az Őrségben? Ha ez a kedvenc őszi kirándulóhelyed, válaszold meg kérdéseinket!

Kvíz: Jártál már az Őrségben? Ha ez a kedvenc őszi kirándulóhelyed, válaszold meg kérdéseinket!

Ha gyakran jársz ide kirándulni, vagy ha az Őrség neked is a bakancslistás úti céljaid közé tartozik, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és mutasd meg nekünk, mit tudsz róla!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Amazon services 'recovering' after outage hits major sites and apps - but US users report fresh issues

Amazon services 'recovering' after outage hits major sites and apps - but US users report fresh issues

More than 1,000 companies have had 6.5 million reports of disruption, including Snapchat, Reddit, Roblox and Lloyds bank.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 20. 17:27
Nagy gondban van a román kormány
2025. október 20. 15:18
András herceg ügye: borzalmas eseményekről írt az egyik áldozat
×
×
×
×