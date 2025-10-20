Új CDU-stratégia: hadat üzent Friedrich Merz kancellár az AfD-nek

Az új stratégiát a hét végén egy kétnapos, szigorúan zárt ülésen dolgozta ki a CDU, és a részleteket hétfő délelőtt a pártelnök-kancellár ismertette. (A berlini zárt ülésen csak a CDU vezető küldöttei vettek részt, a kisebbik keresztény párt, a bajor CSU nem is képviseltette magát.) Friedrich Merz elismerte, hogy az általa vezetett, a konzervatívokból és a szociáldemokrata álló koalíciós kormány a hivatalba lépése óta eltelt hat hónapban sok hibát követett el, hangoztatta ugyanakkor, hogy szerinte jelentős eredményeket is elértek.

A jövő év kulcsfontosságú a nagyobbik konzervatív párt számára, összesen öt, köztük az egykor az NDK-hoz tartozó keletnémet tartományban helyi törvényhozási választásokat rendeznek. A CDU célja, hogy továbbra is domináns politikai erő maradjon a jövő évi, Rajna-vidék-Pfalzban, Baden-Württembergben, az önálló tartománynak számító Berlinben, valamint Szász-Anhaltban és Mecklenburg-Elő-Pomerániában tartandó választásokon, valamint a 2029-es választási szuperévben, amelyben európai választások és a következő Bundestag-választások esedékesek – jelentette ki a párt elnöke. Ennek elérése érdekében a CDU még világosabban hangsúlyozza az AfD-hez képest fennálló különbségeket – mondta Merz, utalva arra, hogy

semmifajta együttműködés nem lehet a két párt között.

Az országos közvélemény-kutatások szerint az AfD 25-27 százalékon áll, és utolérte a CDU/CSU-t. Szász-Anhaltban és Mecklenburg-Elő-Pomerániában ugyanakkor a felmérések szerint kimagaslóan a legerősebb párt 40 százalék körüli értékekkel. Ezzel párhuzamosan mind a CDU-ban, mind a testvérpárt CSU-ban felerősödtek azok a hangok, amelyek a radikális jobboldallal szembeni eddig tűzfal, azaz a teljes elhatárolódás megszüntetését sürgették. Több konzervatív politikus vélekedett úgy, hogy a politikai tűzfal kizárólag az AfD erősödését segíti, amit a közvélemény-kutatások is bizonyítanak.

A pártelnök elismerte, hogy tekintélyes konzervatív politikusok követelik az elhatárolódás feladását, ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben ezen a téren is teljes egységre van szükség. Ez az egység a tűzfal melletti következetes kiállást, a radikális jobboldallal való esetleges együttműködés teljes elvetését jelenti.

„Semmifajta közös nevező nem lehet a két párt között. Az AfD le akarja rombolni az a CDU-t , és más országot akar”

– hangoztatta a kancellár. Az AfD szerinte megkérdőjelezi a szövetségi köztársaság 1949 óta hozott alapvető döntéseit, „ezért a párt kinyújtott keze valójában egy olyan kéz, amely el akar pusztítani bennünket”.

A kancellár igyekezett eloszlatni azokat a feltételezéseket, hogy a kétnapos zárt ülés napirendjén csak az AfD-s viszony szerepelt volna, és az emelte ki, hogy a koalíció súlyos kül-, illetve biztonságpolitikai, valamint gazdasági kihívások előtt áll. A belső biztonsággal kapcsolatban emlékeztetett a már elfogadott új szövetségi rendőrségi törvényre, amely több lehetőséget biztosít a rendőrségnek a drónvédelemre, és utalt a tervezett drónvédelmi kompetenciaközpont létrehozására. „Csak akkor érzik magukat biztonságban az emberek, ha garantáljuk a közterületek biztonságát, és visszanyerjük a közintézményekbe vetett bizalmukat” – mondta Friedrich Merz. A gazdasági feladatok között mindenekelőtt az adópolitika reformjának szükségességé emelte, és általánosságban a reformok, a modernizáció mellett emelt szót.