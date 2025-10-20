ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.16
usd:
333.52
bux:
102968.67
2025. október 20. hétfő Vendel
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kubai katonák az orosz hadseregben harcolnak az ukránok ellen.
Nyitókép: X / Bricktop_NAFO

Észak-koreaiak után kubaiak: sok távoli ország katonái harcolnak az oroszok oldalán

Infostart

Az Egyesült Államok nemrég hozta nyilvánosságra, hogy több mint ezer kubai önkéntes harcol az orosz hadseregben az ukránok ellen. Bár ezt az állítást az ukrán titkosszolgálat is megerősítette, Havannában mégis hivatalosan cáfolni igyekeznek.

Washington a kubai katonákról szóló bejelentéssel válaszolt az ENSZ azon határozatára, amely felszólította az Egyesült Államokat, hogy oldja fel a Kubával szembeni szankciókat. „Észak-Korea mellett Kuba is katonákkal járul hozzá Oroszország agressziójához. Becslések szerint 1000-5000 kubai harcol Ukrajnában” – áll abban a táviratban, amit az amerikai kormányzat küldött a saját diplomatáinak, arra kérve őket, hogy győzzenek meg minél több államot arról, ne támogassák a világszervezet határozatát. (Bár ez nem sikerült, de sok jelentősége amúgy sincs, mert az 1960-ban bevezetett embargót csak az amerikai törvényhozás oldhatja fel.)

A Kyiv Independent megpróbált utánajárni, hogy mennyi valóságalapja lehet a kubai zsoldosokról szóló amerikai állításoknak. A lapnak névtelenül nyilatkozó ukrán titkosszolgálati tiszt megerősítette az értesülést és azt mondta, hogy az ő becsléseik alsó határa megegyezik az amerikaiak által közölt számokkal. Viszont a kubai vezetés rágalomnak nevezte és visszautasította az ilyen állításokat. „Tény, hogy egyikük sem élvezi a kubai állam támogatását vagy egyetértését” – olvasható a havannai külügyminisztérium közleményében.

Az ukrán hírszerző azt is elmesélte, hogy a legtöbb kubai súlyos átverés áldozataként kerül az orosz hadseregbe. A karibi szigetországban ugyanis jól fizető építőipari munkákra toboroznak fiatalokat állítólagos magáncégek. Aztán amikor a jelentkezők megérkeznek Moszkvába, egy orosz nyelvű – fordítás nélküli – szerződést íratnak velük alá, amiről utóbb derül csak ki, hogy a hadseregbe szóló belépési nyilatkozat.

A besorozott kubaiak a moszkvai régióban lévő Avangard katonai bázisra kerülnek, ahol hevenyészett kiképzést kapnak.

A mindössze kéthetes katonai felkészítést követően már viszik is őket Ukrajnába, és ott gépesített lövész egységekhez vagy rohamszázadokhoz osztják be mindannyiukat. A rosszul kiképzett és felszerelt karibiak – a többi külföldi önkénteshez hasonlóan – általában a könnyen feláldozható kategóriába tartoznak. Előszeretettel küldik őket olyan támadásokra, ahonnan szinte biztosan nem térnek majd vissza.

Az oroszok nem tartják sokra a külföldről érkező katonákat – emlékeztetnek nyugati szakértők.Tavaly nyáron szerb önkéntesek egy Vlagyimir Putyinnak küldött levélben panaszkodtak a méltatlan bánásmódra. Azt írták, hogy az orosz ejtőernyősök cigányoknak gúnyolták és értelmetlen tömegrohamokba hajszolták őket. Hasonló keserű tapasztalatokról számoltak már be más nemzetek önkéntesei is.

Ennek ellenére még mindig találnak az oroszok olyan külföldieket, akik hajlandóak berukkolni.

A jelentkezőket leginkább a hatalmas belépési bónusz hajtja, ami néhány afrikai országban akár tízévnyi fizetésnek is megfelel. Ráadásul a toborzók azt ígérik nekik, hogy csupán kisegítő feladatokat kell majd ellátniuk, a valóságban azonban ők is ugyanúgy járnak, mint a kamu építkezésekre verbuvált kubaiak.

Észak-Korea ellenben hivatalosan is csapatokkal támogatja Oroszországot. Phenjan bejelentette, hogy legalább 12 ezer katonát küld Moszkva megsegítésére, köztük ötszáz hivatásos tisztet és három tábornokot, de jó néhány különlegesen kiképzett kommandós is helyet kapott a kontingensben. Az ukrán hírszerzés szerint az észak-koreai hivatásos katonákon kívül a kubaiak alkotják az ötödik legnépesebb külföldi csoportot Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Kazahsztán és Fehéroroszország után azok közül, akik Oroszország oldalán harcolnak.

Mellettük Szíria, Szerbia, Nepál és néhány afrikai ország állampolgárai ugyancsak részt vesznek a hadműveletekben, de számuk lényegesen kisebb – derül ki az ukrán és a nyugati hírszerző szolgálatok adataiból. Sőt még kínai, indiai és amerikai önkéntes is akad köztük. Utóbbiak közül kiemelkedik Juliane Glossnak, a CIA egyik igazgatóhelyettesének a fia, Michael, aki 2024 áprilisában halt meg Ukrajnában az orosz hadsereg katonájaként.

Ugyanakkor van néhány olyan önkéntes, aki főleg meggyőződésből és nem csak a pénzért állt be az orosz hadseregbe. Furcsa mód ezek között egyaránt megtalálhatók a szélsőbaloldali és az ultrajobboldali szervezetek tagjai is. Ilyen a spanyolokból álló Carlos Palomino nemzetközi brigád, amelynek tagjai azt az internacionalista segítséget akarják meghálálni, amit egykor a Szovjetunió nyújtott a Spanyol Köztársaságnak. Velük ellentétben az oroszok oldalán európai és amerikai szélsőjobbosok is harcolnak, akik Vlagyimir Putyinban a hagyományos fehér, keresztény értékek bástyáját látják.

Kezdőlap    Külföld    Észak-koreaiak után kubaiak: sok távoli ország katonái harcolnak az oroszok oldalán

kuba

orosz hadsereg

zsoldosok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mikor vághat kamatot az MNB? Olyan előrejelzés jött, amilyet még nem láttunk

Mikor vághat kamatot az MNB? Olyan előrejelzés jött, amilyet még nem láttunk

Komoly meglepetés lenne, ha változna kedden a 6,5%-os alapkamat még úgy is, hogy a kormány már két hete kamatvágást sürgetett. Sőt, most jött az első olyan elemzői prognózis, mely szerint legkorábban 2027-ben tud lazítani a Monetáris Tanács, vagyis még jövőre is fennmarad a jelenlegi kamatszint. A következő hónapok kérdése az lesz, fokozódik-e a politikai nyomás a jegybankon, hogy lépjen a lazítás útjára, illetve ennek hatására változik-e bármi az MNB kommunikációjában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek

Pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek

Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium neve egyet jelent a kiemelkedő oktatással és a diákok iránti elhivatottsággal. Az igazgató most a Pénzcentrumnak adott interjút.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Cargo plane skids off Hong Kong airport runway into sea, leaving two dead

Cargo plane skids off Hong Kong airport runway into sea, leaving two dead

The Emirates flight EK9788 was arriving from Dubai when it hit a vehicle on the north runway.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 19. 22:45
Kis lépés Ciprus újraegyesítése felé
2025. október 19. 21:24
A köztársasági elnök Bulgáriába látogatott
×
×
×
×