ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.88
usd:
332.96
bux:
103065.51
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az izraeli Rafael cég legújabb, 10 km-es hatótávolságú lézerágyúja.
Nyitókép: Army Recognition

Új fajta sugárfegyver bukkant fel, amely teljesen megváltoztatja a hadviselést

Infostart

A Washingtonban a héten megrendezett AUSA 2025 hadiipari kiállításon mutatta be legújabb lézerágyúját az izraeli Rafael cég.

A Vas Sugár (Iron Beam) fantázianevű, 100 kW-os fegyver 10 kilométeren belül képes bármilyen drónt, rakétát, manőverező robotrepülőgépet, tüzérségi gránátot vagy bombát megsemmisíteni. Ráadásul mindezt hihetetlen gyorsan, pontosan és ami talán a legfontosabb: szinte ingyen, úgy, hogy a lövések száma korlátlan.

Persze ez sem csodafegyver, amely egyedül képes lenne bármilyen fenyegetéssel szembe szállni – írja az Army Recognition. Az amerikai portál szerint az új lézerágyút önállóan is lehet ugyan értékes létesítmények légvédelmére használni, de sokkal jobb, ha egy többrétegű légelhárító rendszerbe illesztik. Már csak azért is, mert biztosan nem válhatja ki a közepes hatótávolságú rakétákat, mivel azok 30-100 kilométeren belül tudják elfogni a támadó repülőket, rakétákat.

Viszont a sugárfegyver lehet egy összetett légelhárító hálózat utolsó eleme, ami azokat a támadó eszközöket semmisítené meg, amelyek valahogy átjutottak a védelem korábbi rétegein. Erre tökéletes lehet még akkor is, ha rajokban támadó robotok ellen kell harcolni. A Rafael sugárfegyvere ugyanis pillanatok alatt végez egy-egy támadóval, és azonnal szembe szállhat a következővel. Mivel nagyon pontos eszközről van szó, ezért akár sűrűn lakott területek védelmére is megfelel, főleg, hogy az elhárító tűz nem robbanótöltetekből áll, így a járulékos károk is minimálisak.

A sugárágyú további előnye még, hogy jóformán végtelen a kapacitása. Nem kell attól tartani, hogy elfogy a muníció, vagy harc közben kényszerű szüneteket kell tartani az újratöltéshez. A fegyver gond nélkül integrálható a már meglévő felderítő és tűzvezető rendszerekhez, ami szintén rendkívül vonzó lehet a leendő vásárlók számára. Az izraeli cég úgy számol, hogy a tehetősebb államok a már meglévő, több rétegű légelhárító hálózatukba adaptálhatják, míg a kevésbé jómódúak egyedüli, légvédelmi fegyverként is hadrendbe állíthatnák.

Főleg olyan helyeken játszhat kulcsszerepet, ahol állandó drón- vagy rakétafenyegetéssel kell szembenézni, viszont nincs elég pénz arra, hogy tömegével vessék be a drága elhárító rakétákat. Mi több, egy ilyen, szinte tökéletes védőfegyver a támadót is visszatarthatja az agressziótól, hiszen csak nagyon nagy költséggel érhet el csekélyke eredményt.

Kezdőlap    Külföld    Új fajta sugárfegyver bukkant fel, amely teljesen megváltoztatja a hadviselést

lézerágyú

lézerfegyver

sugárfegyver

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: két héten belül sor kerül a budapesti találkozóra Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump: két héten belül sor kerül a budapesti találkozóra Vlagyimir Putyinnal
Donald Trump kijelentette: Orbán Viktor magyar miniszterelnök lesz a budapesti amerikai–orosz csúcstalálkozó házigazdája. Trump pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik a Fehér Házban Washingtonban. Mint mondta, „egyenlően tárgyal” az orosz és az ukrán vezetővel.
 

Volodimir Zelenszkij már Washingtonból üzent, pénteken találkozik Donald Trumppal

Újabb részletek: a Tomahawk rakéták ügye is szóba került a Trump–Putyin tárgyaláson

Orbán Viktor máris egyeztetett az amerikai elnökkel a budapesti Trump–Putyin találkozóról

Orbán Viktor reagált a budapesti Trump–Putyin-egyeztetés hírére

Itt vannak az első orosz reakciók a budapesti Trump–Putyin találkozóval kapcsolatban

Bejelentés: Donald Trump Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.17. péntek, 18:00
Hubai Imre
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
14. havi nyugdíjat ígér a kormány: kiszámoltuk, hogyan járnának ezzel a nyugdíjasok – és az ország költségvetése

14. havi nyugdíjat ígér a kormány: kiszámoltuk, hogyan járnának ezzel a nyugdíjasok – és az ország költségvetése

A meglévő 13. havi nyugdíjon felül a 14. havi nyugdíj is létrejöhet Magyarországon – erről kommunikált Lázár János építési és közlekedési miniszter, majd Orbán Viktor miniszterelnök is. Az országgyűlési választások közeledtével tehát a Tisza nyugdíjasokat célzó, több mint 500 milliárdos ígéretcsomagja után a kormány is emelte a tétet, és kilátásba helyezett a nyugdíjasoknak egy közel 600 milliárd forintos pluszjuttatást. Az időskorúak anyagi helyzetén a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetése kétségtelenül nagyot lendítene, a központi költségvetés számára azonban jelentős kockázatokat is hordozna egy ilyen intézkedés, tekintve, hogy egy 13. havi nyugdíjhoz hasonló jellegű 14. havi juttatásnak ugyancsak nem lenne egyértelmű finanszírozási fedezete. Sőt, a kormány éppen a társadalombiztosítási alapok egyik fő bevételi forrásának, a szociális hozzájárulási adónak a csökkentésén dolgozik, e kettő intézkedés hatására egyre erősebb szorításba kerülhet a nyugdíjrendszer, és hosszabb távon még tovább erősödhetnek a fenntarthatósági aggályok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon

Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon

A lakócéllal vásárlók érzékenyebben reagálnak a közbiztonsággal kapcsolatos negatív hírekre, míg a befektetők inkább a hozamokra figyelnek, és csak tartós változás esetén lépnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to make missile case in US after Trump-Putin phone call

Zelensky to make missile case in US after Trump-Putin phone call

Ukraine's leader will meet Trump in Washington a day after the US president agreed to face-to-face talks with his Russian counterpart.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 06:00
Donald Trump: két héten belül sor kerül a találkozóra Vlagyimir Putyinnal
2025. október 16. 22:33
Szexuális nevelés - Kizárta az olasz politika az "aktivistákat" az iskolákból
×
×
×
×