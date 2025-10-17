Új fajta sugárfegyver bukkant fel, amely teljesen megváltoztatja a hadviselést

A Vas Sugár (Iron Beam) fantázianevű, 100 kW-os fegyver 10 kilométeren belül képes bármilyen drónt, rakétát, manőverező robotrepülőgépet, tüzérségi gránátot vagy bombát megsemmisíteni. Ráadásul mindezt hihetetlen gyorsan, pontosan és ami talán a legfontosabb: szinte ingyen, úgy, hogy a lövések száma korlátlan.

Persze ez sem csodafegyver, amely egyedül képes lenne bármilyen fenyegetéssel szembe szállni – írja az Army Recognition. Az amerikai portál szerint az új lézerágyút önállóan is lehet ugyan értékes létesítmények légvédelmére használni, de sokkal jobb, ha egy többrétegű légelhárító rendszerbe illesztik. Már csak azért is, mert biztosan nem válhatja ki a közepes hatótávolságú rakétákat, mivel azok 30-100 kilométeren belül tudják elfogni a támadó repülőket, rakétákat.

Good news! The Iron Beam directed energy defense system is fully armed and operational. The dream of the Jewish space laser has finally been made real! pic.twitter.com/8LH3gHu6m0 — Uri Kurlianchik (@VerminusM) September 17, 2025

Viszont a sugárfegyver lehet egy összetett légelhárító hálózat utolsó eleme, ami azokat a támadó eszközöket semmisítené meg, amelyek valahogy átjutottak a védelem korábbi rétegein. Erre tökéletes lehet még akkor is, ha rajokban támadó robotok ellen kell harcolni. A Rafael sugárfegyvere ugyanis pillanatok alatt végez egy-egy támadóval, és azonnal szembe szállhat a következővel. Mivel nagyon pontos eszközről van szó, ezért akár sűrűn lakott területek védelmére is megfelel, főleg, hogy az elhárító tűz nem robbanótöltetekből áll, így a járulékos károk is minimálisak.

A sugárágyú további előnye még, hogy jóformán végtelen a kapacitása. Nem kell attól tartani, hogy elfogy a muníció, vagy harc közben kényszerű szüneteket kell tartani az újratöltéshez. A fegyver gond nélkül integrálható a már meglévő felderítő és tűzvezető rendszerekhez, ami szintén rendkívül vonzó lehet a leendő vásárlók számára. Az izraeli cég úgy számol, hogy a tehetősebb államok a már meglévő, több rétegű légelhárító hálózatukba adaptálhatják, míg a kevésbé jómódúak egyedüli, légvédelmi fegyverként is hadrendbe állíthatnák.

Főleg olyan helyeken játszhat kulcsszerepet, ahol állandó drón- vagy rakétafenyegetéssel kell szembenézni, viszont nincs elég pénz arra, hogy tömegével vessék be a drága elhárító rakétákat. Mi több, egy ilyen, szinte tökéletes védőfegyver a támadót is visszatarthatja az agressziótól, hiszen csak nagyon nagy költséggel érhet el csekélyke eredményt.