ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 12. vasárnap Miksa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Izraeli harckocsik állomásoznak a Gázai övezet peremén, Izrael déli részén 2025. szeptember 21-én, a palesztin övezetben végzett izraeli katonai műveletek kezdetének második évfordulója előtt két héttel.
Nyitókép: MTI/AP/Ohad Zwigenberg

Békeszerződés, amelyre a világ vár

Infostart / MTI

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm-es-Sejkben hétfőn tartandó békekonferenciát, amelyen hivatalosan is aláírják a gázai háborút lezáró békeszerződést - jelentette be az egyiptomi elnöki hivatal, hozzátéve, hogy az eseményen több mint 20 ország vezetője, illetve az ENSZ-főtitkár is jelen lesz.

A még szombaton kiadott közlemény szerint a konferencia célja, hogy véget vessen a Gázai övezetben dúló háborúnak, megerősítse a Közel-Kelet stabilizálására és békéjére tett erőfeszítéseket, és új fejezetet nyisson a térség biztonsági helyzetében.

António Guterres ENSZ-főtitkár szombat este szóvivője útján jelezte részvételét az eseményen.

A Downing Street tudatta, hogy Sarm es-Sejkbe utazik Keir Starmer brit miniszterelnök is, egyúttal "történelmi fordulópontnak" nevezte a hétfői eseményt.

Részvételi szándékát jelentette be II. Abdalláh jordániai király, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, valamint Pedro Sánchez spanyol és Giorgia Meloni olasz kormányfő is. Az Európai Uniót Antónia Costa, a tagállomi vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke fogja képviselni.

Hoszám Badran, a Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet egyik magas rangú tisztségviselője azt közölte, hogy a Hamász nem küld képviselőt az aláíróünnepségre, ehelyett katari és egyiptomi közvetítőket kért fel, hogy képviseljék a szervezetet.

A megállapodás értelmében a Gázai övezetben a Hamász és más dzsihadisták által fogva tartott izraeli túszokat - köztük az elhunytakat is - hétfőn adják át Izraelnek, illetve ekkor szabadulna 250, "biztonsági okokból" izraeli börtönökben fogva tartott palesztin rab is,

valamint 1700 olyan palesztin, akit az izraeli erők a gázai háború 2023-as kitörése óta vettek őrizetbe.

Kezdőlap    Külföld    Békeszerződés, amelyre a világ vár

közel-kelet

békekonferencia

gázai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sayfo Omar: Európából csak pár ezer szír menekült tért haza a romok közé

Sayfo Omar: Európából csak pár ezer szír menekült tért haza a romok közé
Az elmúlt évtizedben Szíriából elmenekülő emberek már nincsenek életveszélyben szülőhazájukban, ezért el kell kezdeni megszervezi a hazatérésüket. Az európai kormányok sorra zárják a kapuikat és azon az állásponton vannak, hogy Szíria már biztonságos ország – mondta el az InfoRádióban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.
Özönlhetnek az amerikai légvédelmi fegyverek Ukrajnába

Özönlhetnek az amerikai légvédelmi fegyverek Ukrajnába

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint „nagyon pozitív és eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai légvédelmi rendszerek megerősítésének lehetőségeiről, valamint a támogatás biztosítására kidolgozott konkrét megállapodásokról.
 

Még a végén elfogynak az orosz harckocsik

Arcoskodtak azt oroszok a drónvédelemmel, aztán jött a bumm

A románok egyharmada szerint támadni fognak az oroszok

VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump újra megszólalt - Fordulat a tőzsdéken!

Trump újra megszólalt - Fordulat a tőzsdéken!

Egy viszonylag csendesebb időszak után Dobald Trump újra magához ragadta a kezdeményezést, és kénye kedve szerint mozgatja a világ tőkepiacait. Pénteken még esett minden, mint a kő, vasárnap viszont jött a fordulat. Szép előjelek hétfőre. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutál fagyokkal rúgja ránk az ajtót a tél: visszatérnek az éjszakai fagyok

Brutál fagyokkal rúgja ránk az ajtót a tél: visszatérnek az éjszakai fagyok

Lehűlés érkezik a jövő héten, szerdán már csak 11-16 Celsius-fok várható a legmelegebb órákban

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clashes erupt between Hamas forces and armed clan members in Gaza City

Clashes erupt between Hamas forces and armed clan members in Gaza City

It comes as Israel waits for Hamas to release the hostages ahead of Monday's deadline, PM Netanyahu says "tomorrow is the beginning of a new path".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 12. 21:33
Szokatlan helyzet alakult ki az észt csizmánál
2025. október 12. 21:21
Sayfo Omar: Európából csak pár ezer szír menekült tért haza a romok közé
×
×
×
×