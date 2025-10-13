ARÉNA - PODCASTOK
TEL AVIV, ISRAEL - NOVEMBER 25: Friends and family of hostages participate in the â50 Days of Hellâ rally in support of the 212 hostages that are still being held by Hamas, as another 13 Israeli hostages are supposed to be released from Gaza and brought back to Israel, during the second day of the temporary truce, outside The Museum of Modern Art known as the The Hostages and Missing Square on November 25, 2023 in Tel Aviv, Israel. According to event organizers 50,000 people were expected to attend with organized buses from around the country, as well as flights with the displaced families staying in Eilat of hostages from the communities around the Gaza Envelope.A total of 50 hostages currently held by Hamas are to be released during a four-day truce with Israel, the first such pause in fighting since Oct. 7, when Hamas launched its surprise attack and Israeli responded with a vast military offensive to destroy the militant group that governs Gaza. Under the deal, 150 Palestinian prisoners are also to
Nyitókép: Alexi J. Rosenfeld

A határon várták a hazatérő túszokat a családtagok

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Hétfő reggelre időzítették a Gázába hurcolt, még életben lévő izraeli túszok hazaengedését. Donald Trump amerikai elnök közben elutazott az egyiptomi békecsúcsra, míg többszáz Hamász-fegyveres csapott össze egy rivális palesztin csoporttal.

A hétfői nap történelmi Izrael számára, a Hamász által elhurcolt túszok elengedésének napja, miközben a palesztin terrorszervezet cserébe elérte, hogy később kétezer palesztin fogoly térhessen haza. Hajnalban már tömegek gyülekeztek a Tel-Aviv-i "Túszok terén", ahol kivetítőkön, élőben követték az eseményeket, miközben a képernyőkön látható órák számolták vissza az időt.

A hozzátartozók egy része a gázai határra indult, hogy lássa szeretteit, mielőtt azokat kórházakba vinnék, hogy megkezdődjön a hosszú rehabilitáció.

Trump: "vége, értik?"

Donald Trump, akinek keménykezű diplomáciája kényszerítette ki az alkut, vasárnap lezártnak nevezte a gázai háborút. „Vége a háborúnak. Vége, értik?” – mondta riportereknek az elnöki gépen, amelyen elindult Izraelbe, hogy részt vegyen a sebtében összehívott egyiptomi békekonferencián.

Trump szavai szerint „azonnal indul” a Gázai-övezet újjáépítése, ahogy fogalmazott, először megtisztítják „a bontási területet”.

A hétvégén már több tízezer palesztin tért vissza a tengerparti földsáv északi részére, ahol a főváros – illetve annak maradványai – Gáza található. Vasárnap pedig több segélyszállító kamion is behajthatott a területre, miközben tartotta magát a tűzszünet.

A Hamász viszont megmutatta, hogy még mindig erős. Maszkos fegyveresei megjelentek az utcákon és összecsaptak egy rivális klán embereivel. Az incidensben többtucat harcos halt meg mindkét oldalon.

Mindez kérdőjelessé teszi a Trump-terv ama részét, hogy a Hamász leadja fegyvereit és helyét idővel átvegye a Ciszjordániában kormányzó Palesztin Hatóság.

Visszatér Tony Blair, mint "gázai kormányzó"?

A béketerv arról is szól, hogy először egy nemzetközi csoport, az úgynevezett Béketanács kormányozza majd a területet – és előfordulhat, hogy az élén Tony Blair volt brit miniszterelnök áll majd. Trump elmondta: egymás után fogadja a telefonhívásokat, „mert mindenki része akar lenni” a felügyelőszervnek és hogy biztosítani akarja, hogy Blair „mindenki számára elfogadható jelölt legyen”.

Binjamin Netanjahu izraeli kormányfő – akit otthon is hevesen bíráltak a több tízezer palesztin halottat okozó háború folytatásáért és azért, mert nem kötött hamarabb alkut a túszokról – úgy fogalmazott, hogy a hétfői nap „az új út, az újjáépítés és a gyógyulás útjának napja”.

Viszont sejtetni engedte, hogy kész folytatni a háborút, mert Izrael ellenségei „megpróbálnak erőre kapni, hogy újra megtámadják”.

Miközben Netanjahut kifütyülték egy tömeggyűlésen, Trumpot hősként ünneplik, amiért tető alá hozta a túszok elengedését és a harcok leállítására kényszerítette Izraelt.

Egy videó szerint Gázában is Trumpot éltették.

A palesztin foglyok listájáról viszont az utolsó pillanatokig tárgyalások folytak, mert a Hamász által benyújtott jegyzéken rajta voltak a terrorszervezetnek az október 7-i támadás és más gyilkosságok miatt elítélt tagjai és vezetői.

Bár a határ mindkét oldalán tömegek lélegeztek fel, hogy leálltak a harcok, sokan a veszteségeikkel szembesülnek. Így azok a palesztinok, akiknek odaveszett a családjuk és az otthonuk és csak romok maradtak nekik.

Izraelben pedig továbbra is nyílt seb a két évvel ezelőtti Hamász-támadás: pénteken öngyilkos lett a Nova-fesztiválon elkövetett Hamász-vérengzés egyik túlélője, akinek a barátnőjét és legjobb barátját ölték meg a terroristák.

KAPCSOLÓDÓ HANG

