A határon várták a hazatérő túszokat a családtagok

A hétfői nap történelmi Izrael számára, a Hamász által elhurcolt túszok elengedésének napja, miközben a palesztin terrorszervezet cserébe elérte, hogy később kétezer palesztin fogoly térhessen haza. Hajnalban már tömegek gyülekeztek a Tel-Aviv-i "Túszok terén", ahol kivetítőkön, élőben követték az eseményeket, miközben a képernyőkön látható órák számolták vissza az időt.

गाज़ा से बंधकों की इज़राइल वापसी का दिन…. रात से ही हज़ारों हज़ार लोग Hostages Square पर बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं



pic.twitter.com/9adlABgvQe — Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) October 13, 2025

A hozzátartozók egy része a gázai határra indult, hogy lássa szeretteit, mielőtt azokat kórházakba vinnék, hogy megkezdődjön a hosszú rehabilitáció.

Trump: "vége, értik?"

Donald Trump, akinek keménykezű diplomáciája kényszerítette ki az alkut, vasárnap lezártnak nevezte a gázai háborút. „Vége a háborúnak. Vége, értik?” – mondta riportereknek az elnöki gépen, amelyen elindult Izraelbe, hogy részt vegyen a sebtében összehívott egyiptomi békekonferencián.

“The war is over,”



President Trump declared earlier today aboard Air Force One, confirming the ceasefire between Israel and Hamas is expected to hold. Trump said nations across the Middle East are now unified behind a new peace deal, calling it a moment “that’s never happened… pic.twitter.com/TcDDWxFE7T — One America News (@OANN) October 13, 2025

Trump szavai szerint „azonnal indul” a Gázai-övezet újjáépítése, ahogy fogalmazott, először megtisztítják „a bontási területet”.

A hétvégén már több tízezer palesztin tért vissza a tengerparti földsáv északi részére, ahol a főváros – illetve annak maradványai – Gáza található. Vasárnap pedig több segélyszállító kamion is behajthatott a területre, miközben tartotta magát a tűzszünet.

A Hamász viszont megmutatta, hogy még mindig erős. Maszkos fegyveresei megjelentek az utcákon és összecsaptak egy rivális klán embereivel. Az incidensben többtucat harcos halt meg mindkét oldalon.

Mindez kérdőjelessé teszi a Trump-terv ama részét, hogy a Hamász leadja fegyvereit és helyét idővel átvegye a Ciszjordániában kormányzó Palesztin Hatóság.

Visszatér Tony Blair, mint "gázai kormányzó"?

A béketerv arról is szól, hogy először egy nemzetközi csoport, az úgynevezett Béketanács kormányozza majd a területet – és előfordulhat, hogy az élén Tony Blair volt brit miniszterelnök áll majd. Trump elmondta: egymás után fogadja a telefonhívásokat, „mert mindenki része akar lenni” a felügyelőszervnek és hogy biztosítani akarja, hogy Blair „mindenki számára elfogadható jelölt legyen”.

Binjamin Netanjahu izraeli kormányfő – akit otthon is hevesen bíráltak a több tízezer palesztin halottat okozó háború folytatásáért és azért, mert nem kötött hamarabb alkut a túszokról – úgy fogalmazott, hogy a hétfői nap „az új út, az újjáépítés és a gyógyulás útjának napja”.

Viszont sejtetni engedte, hogy kész folytatni a háborút, mert Izrael ellenségei „megpróbálnak erőre kapni, hogy újra megtámadják”.

Miközben Netanjahut kifütyülték egy tömeggyűlésen, Trumpot hősként ünneplik, amiért tető alá hozta a túszok elengedését és a harcok leállítására kényszerítette Izraelt.

They’re chanting Trump’s name in the streets of Gaza. The ceasefire is in effect. The hostages are soon to be released. The recipient of the Nobel Peace Prize has dedicated it to Trump.



You may now remove the Palestinian flag from your bio. pic.twitter.com/Dgt4WrDh2Z — Gator Gar (@yalligatorgar) October 10, 2025

Egy videó szerint Gázában is Trumpot éltették.

A palesztin foglyok listájáról viszont az utolsó pillanatokig tárgyalások folytak, mert a Hamász által benyújtott jegyzéken rajta voltak a terrorszervezetnek az október 7-i támadás és más gyilkosságok miatt elítélt tagjai és vezetői.

Bár a határ mindkét oldalán tömegek lélegeztek fel, hogy leálltak a harcok, sokan a veszteségeikkel szembesülnek. Így azok a palesztinok, akiknek odaveszett a családjuk és az otthonuk és csak romok maradtak nekik.

Izraelben pedig továbbra is nyílt seb a két évvel ezelőtti Hamász-támadás: pénteken öngyilkos lett a Nova-fesztiválon elkövetett Hamász-vérengzés egyik túlélője, akinek a barátnőjét és legjobb barátját ölték meg a terroristák.