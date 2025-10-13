ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.64
usd:
338.65
bux:
102771.03
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor bejelentkezett az egyiptomi békecsúcsról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Orbán Viktor megérkezett Egyiptomba, ahol konferenciát tartanak a gázai háború lezárásáról.

Hétfőn Sarm es-Sejkben tartanak békekonferenciát. A gázai háborút lezáró csúcson Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz, és Facebook-oldalán tett is közzé erről egy üzenetet:

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm es-Sejkben hétfőn tartandó békekonferenciát, amelyen hivatalosan is aláírják az izraeli háborút lezáró békeszerződést az izraeli és palesztin felek – jelentette be az egyiptomi elnöki hivatal, hozzátéve, hogy az eseményen több mint 20 ország vezetője, illetve az ENSZ-főtitkár is jelen lesz. A békecsúcson részt vesz Orbán Viktor is.

Donald Trump hétfő délelőtt Izraelbe érkezett rövid látogatásra, hogy beszédet mondjon az izraeli parlamentben. Beszéde előtt szűkkörű megbeszélésen vett részt Benjámin Netanjahu miniszterelnök irodájában, melyen részt vett Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja és Jared Kushner, az elnök veje és tanácsadója.

A tanácskozáson telefonbeszélgetést folytattak Abdel Fattáh esz-Sziszi egyiptomi elnökkel, aki meghívta az izraeli kormányfőt a délutánra, a Donald Trump amerikai elnök vezette békekonferenciára, amelyen hivatalosan is aláírják a gázai háborút lezáró szerződést.

Netanjahu a telefonbeszélgetésben beleegyezett részvételébe az izraeli 13-as kereskedelmi televízió korábbi értesülése szerint. A konferencia célja, hogy véget vessen a Gázai övezetben dúló háborúnak, megerősítse a Közel-Kelet stabilizálására és békéjére tett erőfeszítéseket, és új fejezetet nyisson a térség biztonsági helyzetében.

António Guterres ENSZ-főtitkár jelezte részvételét, a Downing Street tudatta, hogy Sarm es-Sejkbe utazik Keir Starmer brit miniszterelnök is, aki egyúttal "történelmi fordulópontnak" nevezte a hétfői eseményt.

Ott lesz II. Abdalláh jordániai király, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, valamint Pedro Sánchez spanyol és Giorgia Meloni olasz kormányfő, és Mahmúd Abbász a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke is. Az Európai Uniót Antónia Costa, a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke fogja képviselni.

Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktor bejelentkezett az egyiptomi békecsúcsról

orbán viktor

donald trump

izrael

gázai övezet

békekonferencia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Otthon Start a bankokban: óriási a roham, akár öt nap alatt is döntenek a hitelről

Otthon Start a bankokban: óriási a roham, akár öt nap alatt is döntenek a hitelről

Szeptember elején indult az Otthon Start kedvezményes lakáshitel, amely az első napokban több ezer igényt vonzott az OTP-nél és az MBH Banknál – derült ki az InfoRádió Aréna című műsorában. Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője elmondta: főként harmincas, első lakásukat vásárló ügyfelek érdeklődnek, többségük használt ingatlant vesz. A bankok gyors bírálattal és támogatások kombinálásával kínálnak versenyképes megoldásokat.
Szádalmási vonatszerencsétlenség: mindkét vonatvezető kiugorhatott az ütközés előtt

Szádalmási vonatszerencsétlenség: mindkét vonatvezető kiugorhatott az ütközés előtt

Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól; a szerencsétlenségnek 91 sérültje van, közülük 7 állapota válságos.
 

Rengeteg a sérült: durva számok a határ menti vasúti szerencsétlenségről, megszólalt az egészségügyi miniszter

Brutális felvételek a magyar határ közelében frontálisan ütköző vonatokról

VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutális pénzösszeg özönlött a lakossági állampapírokba, de fájó döntést is hoztak a befektetők

Brutális pénzösszeg özönlött a lakossági állampapírokba, de fájó döntést is hoztak a befektetők

Múlt héten 151 milliárd forintért vettek a magyarok lakossági állampapírt az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint, ez meglehetősen magas érték – a nagy tőkebeáramlás elsősorban annak köszönhető, hogy a közelmúltban mintegy 450 milliárd forintnyi állampapír-kifizetéshez jutottak a háztartások. A két legnagyobb összegű tőkebeáramlást a 7%-os kamatozású FixMÁP és a 6,5%-os kamattal induló MÁP Plusz produkálta, miközben a csökkentett kamatprémiumú BMÁP bruttó értékesítése meglepően nagyot zuhant.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meseszép látvány az idei őszben: 1000 daru fesztiválozik éjszakánként a Fertő-tónál

Meseszép látvány az idei őszben: 1000 daru fesztiválozik éjszakánként a Fertő-tónál

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Facebookon közölte a szenzációs hírt: megérkeztek az első átvonuló darucsapatok a Fertőre! Jelenleg kb. 1000 daru éjszakázott tegnap is, és várhatóan ma is a tónál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Joy in Israel as hostages return but families say Hamas not honouring deal to return the dead

Joy in Israel as hostages return but families say Hamas not honouring deal to return the dead

Hamas says it will return the bodies of four hostages today, but has told mediators it does not know the location of some of the other 24.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 17:00
Szádalmási vonatszerencsétlenség: mindkét vonatvezető kiugorhatott az ütközés előtt
2025. október 13. 16:04
Durva számok a határ menti vasúti szerencsétlenségről – megszólalt az egészségügyi miniszter
×
×
×
×