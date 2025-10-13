ARÉNA - PODCASTOK
Palesztinok egy izraeli rakétacsapás idején a Gázai övezet középső részén levő Nuszeiratnál 2025. október 4-én, az övezetben végzett izraeli hadművelet kezdetének második évfordulója előtt. A Hamász palesztin iszlamista szervezet Donald Trump amerikai elnök béketervére adott válaszként bejelentette, hogy kész azonnal elengedni a Gázai övezetben fogva tartott túszokat, és átadni az övezet feletti irányítást. Az izraeli hadsereg Benjámin Netanjahu miniszterelnök utasítására leállította a Gáza város elfoglalását célzó hadműveletet.
Nyitókép: MTI/AP/Abdel Karim Hana

Komoly katonai ígéretet tett az amerikai alelnök

Infostart / InfoRádió

Az Egyesült Államok katonái a gázai tűzszünet felügyeletéért lesznek felelősek, de nem lépnek háborús területre a Gázai övezetben - közölte J.D. Vance amerikai alelnök.

Az alelnök több vezető amerikai televíziócsatorna politikai magazinjának adott interjúiban világossá tette, az Izraelben évtizedek óta állomásozó amerikai katonák feladata az lesz, hogy felügyeljék a tűzszünet feltételeinek betartását. Biztosítani fogják, hogy az izraeli erők a megállapodásban szereplő vonal mögött tartózkodnak, és azt is, hogy a Hamász nem támad meg izraelieket - mondta J.D. Vance. Megállapította, hogy az Egyesült Államok közvetítő és felügyelő szerepét az teszi lehetővé, hogy mind az arab államok, mind Izrael bizalmát élvezi.

J.D. Vance arra is felhívta a figyelmet, hogy

a Gázai övezeten belül Indonézia és egyéb muszlim többségű országok egységei tartózkodnak majd és látnak el békefenntartó feladatokat,

ami része az amerikai vezetéssel elért tűzszüneti egyezségnek.

Az amerikai alelnök egyben megerősítette, hogy a Hamász által 2023. október 7-én elhurcolt túszok közül 20-an vannak életben, átadásuk hétfőn történhet meg.

A Fox News hírtelevíziónak adott interjúban elmondta, hogy a fogságban elhunyt foglyok holttesteinek átadása nehezebbnek ígérkezik, mert a háborús övezeten belül kell megtalálni a maradványokat. Az alelnök szerint a családok többségének lehetősége lesz méltó temetésben részesítenie halott hozzátartozóját, de a holttestek egy része várhatóan nem kerül vissza a Gázai övezetből.

Az alelnök a Gázai övezet újjáépítésével kapcsolatban rámutatott, hogy annak anyagi forrásait jórészt az Öböl menti arab államok biztosíthatják, valamint kisebb részben Izrael, míg az Egyesült Államok partnerként működik majd közre.

J.D. Vance az ABC televíziónak adott interjúban a tűzszünet felé vezető folyamatban fordulópontnak nevezte azt, hogy Donald Trump elnök közel-keleti megbízottait arra utasította: Izrael mellett vonják be a tárgyalásokba az Öböl menti arab államokat, és így keressenek közös pontokat, amelyek mentén el lehet jutni egy megállapodáshoz Izrael és a Hamász között.

Donlad Trump is beszél

Donald Trump amerikai elnök washingtoni idő szerint a késő délutáni órákban utazik a Közel-Keletre, ahol hétfőn az izraeli parlment ülésén szólal fel, majd Egyiptomban részt vesz a békemegállapodás hivatalos aláírási ceremóniáján.

Az Izrael és a Hamász között létrejött egyezség Donald Trump szeptember végén közzétett 20 pontos béketervére épül.

tűzszünet

gázai övezet

usa

