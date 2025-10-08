ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.24
usd:
338.66
bux:
0
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Nemzeti Gárda tagjai az Illinois állambeli Elwoodban 2025. október 7-én. Donald Trump az erõszakossá fajuló tüntetések miatt a szövetségi intézmények és alkalmazottak védelmében mozgósította a Nemzeti Gárda egységeit a rend fenntartására a Illinois államban és Chicagó városban.
Nyitókép: MTI/AP/Erin Hooley

Fokozódik a feszültség: katonák sorakoztak fel az amerikai nagyvárosnál

Infostart

Texasi nemzeti gárdisták érkeztek meg Chicagóba, Donald Trump amerikai elnök parancsára. A bevetés annak ellenére indult meg, hogy Chicago és Illinois vezetése is pert indított az elnök ellen a tervezett katonai akció miatt

A The Guardian beszámolója szerint Chicago már az elmúlt hetekben is fokozott bevándorlási ellenőrzésekkel szembesült, valamint erőszakos összecsapások történtek Broadview külvárosában, ahol a rendfenntartók könnygázt és paprika sprayt vetettek be tüntetők ellen – írja a Portfolio.

Mint olvasható, a katonai misszió azután indult meg, hogy April Perry szövetségi bíró elutasította a csapatok azonnali kitiltását a városból, miközben Illinois állam és Chicago városa által a Trump-adminisztráció ellen indított per folyamatban van.

Kwame Raoul, Illinois főügyésze hétfőn nyújtotta be a keresetet, hogy megakadályozza Trumpot az állami nemzeti gárda bevetésében vagy más államokból, például Texasból érkező csapatok küldésében. A bírói döntést követően azonban a csapatokat hétfőn mozgósították, és több hírforrás is megerősítette, hogy kedden már Chicago térségében tartózkodtak.

Brandon Johnson, Chicago polgármestere végrehajtási rendeletet írt alá, amely megtiltja a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökeinek, hogy a város tulajdonában lévő ingatlanokon működjenek. Ez a harmadik végrehajtási rendelet, amely az ICE ügynökök hatáskörét próbálja korlátozni a városban, amióta Trump először jelezte a bevetést.

A Fehér Ház azzal vádolta a polgármestert, hogy

„bűnrészes az illegális bevándorló gyilkosok, erőszaktevők, emberkereskedők és bandatagok segítésében”.

Illinois tisztviselői régóta elítélik a Trump-adminisztráció szövetségi beavatkozási terveit. Pritzker kormányzó korábban arra szólított fel mindenkit, hogy „álljanak ki” Trumppal szemben, és kijelentette: „mindent megteszek, hogy megakadályozzam az emberek jogainak elvételét és a katonaság bevetését az államok ellen”.

Trump nemrég Portlandben is gárdistákat akart bevetni, de egy szövetségi bíró vasárnap blokkolta ezt a kísérletét. Júniusban a Trump-adminisztráció nemzeti gárda csapatokat vetett be Los Angelesben, ahol az ICE ügynökök nagyszabású razziákat hajtottak végre. Trump augusztusban több ezer nemzeti gárda katonát és szövetségi ügynököt küldött Washingtonba is.

Trump a több várost érintő katonai akciót hivatalosan a magas bűnözéssel és az illegális bevándorlás elleni keményebb fellépéssel indokolja.

(Címlapképünkön: A Nemzeti Gárda tagjai az Illinois állambeli Elwoodban 2025. október 7-én.)

Kezdőlap    Külföld    Fokozódik a feszültség: katonák sorakoztak fel az amerikai nagyvárosnál

egyesült államok

donald trump

nemzeti gárda

chicago

illinois

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elhunyt Mezey György

Elhunyt Mezey György
Életének 85. évében elhunyt Mezey György mesteredző, az MLSZ Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, aki 35 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott – tájékoztatott a szövetség.
VIDEÓ
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyhavi mélypontján várja az újabb izgalmakat a forint

Egyhavi mélypontján várja az újabb izgalmakat a forint

A keddi kereskedésben egyértelműen hazai hírek mozgatták meg a forint árfolyamát, a magyar kormány és jegybank közötti üzengetés megtette a hatását, az euró 4 egységgel drágább lett. A dollár ellenében pedig már több mint egyhónapos forintmélypontról beszélünk. A szerdai kereskedést is innen indítja a hazai fizetőeszköz, miközben várja az izgalmakat, hiszen fontos adatok érkeznek Magyarországról. A devizapiac várható mozgásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így áll a dollár, az euró szerda reggel: vegyes volt a forintmozgás

Így áll a dollár, az euró szerda reggel: vegyes volt a forintmozgás

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US special envoy and Trump's son-in-law to join Gaza peace talks in Egypt

US special envoy and Trump's son-in-law to join Gaza peace talks in Egypt

The arrival of Steve Witkoff and Jared Kushner comes as a second day of talks ended without tangible results, a Palestinian official tells the BBC.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 08:16
Összeroskadt sátrak, hipotermia, káosz – így menekültek az Everestről
2025. október 8. 08:03
Százával lopta a luxusautókat egy bűnszervezet
×
×
×
×