ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.24
usd:
331.15
bux:
100462.96
2025. október 5. vasárnap Aurél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a sajtó képviselőinek nyilatkozik a washingtoni Fehér Ház déli szárnyánál 2025. július 15-én, mielőtt az elnöki különgéppel Pittsburghbe, a Carnegie Mellon Egyetemen megrendezésre kerülő energia- és innovációs csúcstalálkozóra indul.
Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg/AL DRAGO/POOL

Donald Trump szerint Portland városa „lángokban áll”

Infostart / MTI

Donald Trump szerint Portland városa „lángokban áll” a bevándorlási hatóság elleni tüntetések miatt, a helyi politikusok pedig félnek beismerni a bajt.

Az amerikai elnök a Fehér Ház előtt vasárnap újságírói kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy "felkelőkről" és "agitátorokról" van szó, köztük az Antifa mozgalom tagjaival. Az elnök szerint az érintett városok és államok polgármesterei és kormányzói a "félelemtől dermedten az életüket féltik", és csak azért állítják, hogy városaikban "semmi nem történik".

Az elnök arra reagált, hogy Portlandben a hétvégén több százan vonultak a bevándorlási hatóság létesítményéhez az illegális bevándorlók kitoloncolása ellen tiltakozva. A megmozduláson a rendőrségnek könnygázt kellett bevetnie, amikor egyes tüntetők erőszakossá váltak. Többeket előállítottak.

Donald Trump kérdésre válaszolva szégyennek nevezte azt a bírói döntést, ami a hétvégén átmenetileg megtiltotta a Nemzeti Gárda katonáinak kivezénylését az oregoni nagyváros utcáira. "Nagy kár" - fogalmazott az elnök, aki arra reagált, hogy általa 6 éve kinevezett oregoni bíró nem szolgálja jól az országot és őt mint elnököt.

Karin Immergut szövetségi bíró szombaton kiadott végzésében átmenetileg leállította a Trump-adminisztráció intézkedését a Nemzeti Gárda 200 tagjának átirányítására Portlandbe. A bíró az alkotmányosságra hivatkozott a döntését indokolva, és úgy ítélte meg, hogy a "viszonylag kis" tüntetés nem indokol katonai erőt. A Nemzeti Gárda kivezénylésének terve ellen Portland város és Oregon állam demokrata vezetése fordult a bírósághoz. A bírói döntés megváltoztatására a Fehér Ház fellebbezést nyújtott be magasabb szintű bírósághoz.

Chicagóban a szövetségi hatóságok a hétvégén különleges egységeket vezényeltek ki, miután az ott tartott tüntetésen a bevándorlási hatóság ügynökeit tüntetők gépkocsikkal zárták körbe. A hatósági erősítést Kristi Noem belbiztonsági miniszter jelentette be.

A beszámolók szerint a Chicagóhoz tartozó Broadview-ban a Bevándorlási és Vám-végrehajtás (ICE) létesítménye előtt napok óta tüntető tömeg tagjai 10 gépkocsival 5 szövetségi ügynököt zártak körbe annyira, hogy azok kénytelenek voltak figyelmeztető lövést leadni.

Tricia McLaughlin belbiztonsági miniszter-helyettes arról számolt be, hogy a támadók egyike, egy nő, fél-automata fegyvert viselt.

Chicagóban a rendőrség péntek óta 10 embert vett őrizetbe a tüntetéseken elkövetett cselekmények miatt.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump szerint Portland városa „lángokban áll”

tiltakozás

donald trump

kitoloncolás

bevándorlás

portland

antifa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiderült, hol a határ a magyar lakásvásárlóknál és -bérlőknél

Kiderült, hol a határ a magyar lakásvásárlóknál és -bérlőknél

Az ingatlan.com nyáron egy új funkcióval bővítette szolgáltatási palettáját, ami megmutatja azt, hogy a választott ingatlant milyen távolságra veszik meg a vásárlók azoktól az intézményektől, amelyeket napi szinten felkeresnek. Mindez nemcsak a vásárlóknak, hanem a portálnak is nagyon hasznos – mondta az InfoRádióban Balogh László vezető elemző.
Petr Pavel egyelőre nem ad kormányalakítási megbízatást Andrej Babisnak

Petr Pavel egyelőre nem ad kormányalakítási megbízatást Andrej Babisnak

Konzultációs jellegű megbeszélésekről volt szó, még nem jött el az ideje annak, hogy valaki kormányalakítási megbízatást kapjon – jelentette ki Petr Pavel cseh köztársasági elnök, miután vasárnap a prágai Hradzsinban egyenként találkozott a hétvégi képviselőházi, azaz parlamenti alsóházi választásokon legjobban szerepelt öt párt elnökével.
 

Megkezdődött a cseh politikai sakktábla újrarendezése

Így gazdagodnak a cseh pártok a választások után

Andrej Babis: egypárti kormányra törekszem

VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megálljt parancsolna Trumpnak a demokrata nagyágyú: már megint kicsavarják a kezéből a katonák irányítását

Megálljt parancsolna Trumpnak a demokrata nagyágyú: már megint kicsavarják a kezéből a katonák irányítását

Gavin Newsom, Kalifornia demokrata párti kormányzója vasárnap közleményben bejelentette, hogy beperli a Trump-adminisztrációt, miután az a jóváhagyása nélkül vezényel 300 kaliforniai nemzeti gárdistát Portlandbe, amely egy másik demokrata vezetésű államban, Oregonban fekszik - számolt be a Hill.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erősödni tudott a héten a pesti tőzsde: íme, ennyivel zárt feljebb a múlt hétnél

Erősödni tudott a héten a pesti tőzsde: íme, ennyivel zárt feljebb a múlt hétnél

Csökkenő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 100 462,96 ponton zárt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he thinks Gaza hostages will be freed 'very soon'

Trump says he thinks Gaza hostages will be freed 'very soon'

Strikes have continued in Gaza as mediators prepare to head to Egypt for talks starting on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 5. 22:08
„A Medúza tutaján” – megalakult Macron új kormánya, régi arcokkal
2025. október 5. 21:38
Amerikai külügy: Izrael igazságtalan alku árán is vállalja a túszok kiszabadítását
×
×
×
×