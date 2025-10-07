ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.6
usd:
332.42
bux:
0
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Portland, 2025. október 6. Az illegális bevándorlók kitoloncolása ellen tüntetnek a bevándorlási hatóság létesítményénél az Oregon állambeli Portlandben 2025. október 5-én, miután egy bírói döntés átmenetileg megtiltotta a Nemzeti Gárda katonáinak kivezénylését Portland utcáira. A megmozduláson a rendőrség könnygázt vetett be, és többeket előállított. MTI/AP/Ethan Swope
Nyitókép: MTI/AP/Ethan Swope

Donald Trump különleges jogszabály életbe léptetésére készül

Infostart / MTI

Donald Trump készen áll a belső zendülésre vonatkozó törvényt is hatályba léptetni, amennyiben egyes városok biztonsági helyzete indokolja - az amerikai elnök erről hétfőn beszélt a Fehér Házban.

Az elnök a Chicagóban és Portlandben folytatódó heves tüntetések kapcsán feltett kérdésre kifejtette, hogy nem véletlenül létezik az országon belüli felkelések esetén kidolgozott jogszabály. "Ha életbe kell léptetnem, akkor megteszem. Amennyiben embereket ölnek meg, és bíróságok akadályoznak bennünket, vagy kormányzók, illetve polgármesterek" - fogalmazott majd hozzátette, hogy a zavargásoknak súlyos következményei lesznek. Egyben céljának nevezte, hogy biztosítsa az amerikai városok biztonságát.

Az Egyesült Államokban 1807-ben fogadták el azt a törvényt, ami az országon belüli felkelés esetén léptethető életbe (Insurrection Act). A jogszabály felhatalmazza az elnököt arra, hogy a hadsereget vesse be zendülés elfojtására, amennyiben az adott állam erre képtelen, vagy megtagadja a szövetségi törvények végrehajtását.

Illinois állam és Chicago demokrata vezetése szerint nem a tüntetések, hanem a szövetségi kormány hatóságainak fellépése okoz "háborús állapotokat".

Illinois és Chicago hétfőn bírósághoz fordult, és azt akarja elérni, hogy megállítsák a Trump-adminisztráció döntését,

amivel háromszáz nemzeti gárdistát mozgósítanának Chicago rendjének fenntartására, illetve a szövetségi bevándorlási hatóság tagjainak és létesítményeinek védelmére. A bírósági kereset szövege szerint a "törekvések Trump rég meghirdetett Chicago és Illinois elleni háborújában törvénytelenek és veszélyesek".

Szintén hétfőn a szövetségi ügyészség vádat emelt egy 37 éves férfi ellen, aki 10 ezer dollárt ajánlott fel a bevándorlási hatóság egyik Chicago környékén tevékenykedő magas rangú tisztségviselőjének meggyilkolásáért. Juan Espinoza Martinez a vád szerint tagja az egyik Chicago környékén működő bandának, az ellene felhozott vád bérgyilkosságra való felbujtás. A férfit hétfőn őrizetbe vették, börtönben várja első bírósági meghallgatását.

(A nyitóképen: Az illegális bevándorlók kitoloncolása ellen tüntetnek a bevándorlási hatóság létesítményénél az Oregon állambeli Portlandben 2025. október 5-én, miután egy bírói döntés átmenetileg megtiltotta a Nemzeti Gárda katonáinak kivezénylését Portland utcáira. A megmozduláson a rendőrség könnygázt vetett be, és többeket előállított.)

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump különleges jogszabály életbe léptetésére készül

donald trump

törvény

fehér ház

zendülés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn.
 

Orbán Viktor is reagált Volodimir Zelenszkij személyes üzenetére

Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni

Flamingókkal is támadja Ukrajna Oroszországot

Robert Fico: Szlovákia békepárti, nem kíván háborúba keveredni Oroszországgal

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.07. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden

NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint hazája Európai Uniós csatlakozása megállíthatatlan folyamat. Norvég F-35-ösök érkeztek a NATO keleti szárnyára, hogy védelmezzék azt az orosz drónoktól. Az oroszok lassan haladnak előre Ukrajna keleti részén, de Kijevnek is futja az erejéből kisebb ellentámadásra. Egyes pletykák szerint Kína műholdas adatokkal segíti az orosz légicsapásokat, de a Kreml ezt tagadja. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 7.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 7.)

A Pénzcentrum 2025. október 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer urges UK students not to protest as Israel marks two years since 7 October attacks

Starmer urges UK students not to protest as Israel marks two years since 7 October attacks

Sir Keir Starmer urges students not to join pro-Palestinian protests on the second anniversary of the 7 October Hamas attack on Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 07:20
Végleg megváltozott Dél-Olaszország, a turisták is olyat láthatnak, amit eddig soha
2025. október 7. 06:36
Tüntetések: Anglia is óriási feszültségben várja az Izrael elleni támadás második évfordulóját
×
×
×
×