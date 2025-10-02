ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.91
usd:
331.91
bux:
99650.42
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pipeline and valve of chemical plant
Nyitókép: Getty Images/wenbin

Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

Infostart
ELŐZMÉNYEK

"Mérsékelni kell" a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat és a Magyarország közötti "retorikát", amely indokolatlanul negatív dimenziókat öltött - mondta Andrej Plenkovic horvát kormányfő csütörtökön Koppenhágában, az informális EU-csúcs második napján, horvát újságíróknak nyilatkozva.

A horvát kormányfő az EU-csúcs üléseinek alkalmával beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel Magyarországnak a Janaf-vezetéken keresztül történő kőolaj-ellátásáról. Plenkovic megjegyezte: a különböző nyilatkozatok miatt negatív médiamegjelenést kapott a kialakult helyzet. Hangsúlyozta: "Elutasítottuk ezeket a téziseket, az Adria-vezeték azért van itt, hogy biztosítsa nemcsak Horvátország, hanem a szomszédos országok, elsősorban Magyarország és Szlovákia, valamint a pancsovai (Szerbia) finomító olajellátását is". Hozzátette: jelezte Orbán Viktornak, hogy jó lenne, ha a Mol Nyrt. és a Janaf képviselői mielőbb leülnének és tárgyalnának.

A találkozót október első tíz napjára tervezik, azzal a céllal, hogy megoldják annak a kérdését, hogyan lehet nagyobb mennyiségű kőolajat szállítani a két finomítóba, Magyarországra és Szlovákiába, a szokásos metódusok szerint, az európai árakat alapul véve - jelezte Plenkovic.

"Ő (Orbán Viktor) a maga szintjén, ahogy én is a magamén, azt szeretnénk, hogy a Magyarországgal való kapcsolatok, ha lehetséges, javuljanak, és ne romoljanak, ez az egésznek a lényege" - mondta Plenkovic.

A horvát sajtó ismertette Orbán Viktor X-en tett bejegyzését a horvát kormányfővel folytatott megbeszélésével kapcsolatban.

"Horvátország történelmi stratégiai partnere Magyarországnak, és Magyarország mindig megadja Horvátországnak a megérdemelt történelmi tiszteletet. Elkötelezettek vagyunk a feszültségek enyhítése és a kölcsönös tisztelet legmagasabb szintű biztosítása mellett" – írta a miniszterelnök, aki egyben azt is hozzátette: a magyar kormánynak az az érdeke, hogy a lehető legolcsóbb energiaforrásokat biztosítsa a magyar vállalatok és háztartások számára.

Orbán Viktor az uniós csúcson a kőolajszállításról folytatott megbeszélést korábban újságíróknak "eszkalációs megbeszélésnek" nevezte.

"Ez nem jó, felszaladtak a pulzusok, pedig mindig baráti országok voltunk, Horvátország a magyarok szívében egy sajátos helyen van, 800 év közös történelem... Vannak viták, ezeket meg kell oldani, de nem szabad eszkalálni a konfliktust, ezért abban maradtunk, hogy hűtsük a kedélyeket" – fogalmazott.

Kezdőlap    Külföld    Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

mol

horvátország

andrej plenkovic

kőolajvezeték

janaf

kőolajszállítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Radikális megoldással szabadulna meg az illegális bevándorlóktól a német belügyminiszter

Radikális megoldással szabadulna meg az illegális bevándorlóktól a német belügyminiszter

Nem először állt elő sajátos javaslattal a német menekültpolitika szigorításának Friedrich Merz kancellár melletti másik fő képviselője, Alexander Dobrindt belügyminiszter. Az időzítés nem véletlen, szombaton ugyanis Münchenben több európai kollégája részvételével szűkebb körű találkozót tartanak.
 

Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

Orosz befolyás gyanúja merült fel a cseh választás előtt

Orosz befolyás gyanúja merült fel a cseh választás előtt

Csehország kiterjedt hibrid támadásnak van kitéve Oroszország részéről – jelentette ki Vít Rakušan cseh belügyminiszter és a STAN mozgalom elnöke.
 

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Orbán Viktor: az EU a háborúba indulás mellett döntött, Magyarországon aláírásgyűjtés indul ellene

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump kitalálta, hogy fordítsa a demokraták ellen a költségvetési leállást

Donald Trump kitalálta, hogy fordítsa a demokraták ellen a költségvetési leállást

Az amerikai elnök a kormányzati leállás második napján jelezte, hogy a demokratál által vezetett szövetségi ügynökségek költségvetésének a csökkentését tervezi, lévén, hogy a demokratákat hibáztatja a kialakult helyzetért - tudósított a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ledobja az őszi bombát a tévés piacra a Disney+: ezeket nézheted októberben

Ledobja az őszi bombát a tévés piacra a Disney+: ezeket nézheted októberben

Az októberi Disney-premierek között ismét mindenki megtalálhatja a kedvencét, és még sportközvetítés is lesz köztük.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer says Britain must defeat rising antisemitic hatred after two killed in Manchester synagogue attack

Starmer says Britain must defeat rising antisemitic hatred after two killed in Manchester synagogue attack

The attacker was shot dead at the scene by armed officers; police later make two other arrests. Four victims remain in hospital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 19:30
Radikális megoldással szabadulna meg az illegális bevándorlóktól a német belügyminiszter
2025. október 2. 19:13
A tudósok veszélyhelyzetre figyelmeztetnek, azonnali intézkedéseket követelnek a kormányoktól
×
×
×
×