Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

A horvát kormányfő az EU-csúcs üléseinek alkalmával beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel Magyarországnak a Janaf-vezetéken keresztül történő kőolaj-ellátásáról. Plenkovic megjegyezte: a különböző nyilatkozatok miatt negatív médiamegjelenést kapott a kialakult helyzet. Hangsúlyozta: "Elutasítottuk ezeket a téziseket, az Adria-vezeték azért van itt, hogy biztosítsa nemcsak Horvátország, hanem a szomszédos országok, elsősorban Magyarország és Szlovákia, valamint a pancsovai (Szerbia) finomító olajellátását is". Hozzátette: jelezte Orbán Viktornak, hogy jó lenne, ha a Mol Nyrt. és a Janaf képviselői mielőbb leülnének és tárgyalnának.

A találkozót október első tíz napjára tervezik, azzal a céllal, hogy megoldják annak a kérdését, hogyan lehet nagyobb mennyiségű kőolajat szállítani a két finomítóba, Magyarországra és Szlovákiába, a szokásos metódusok szerint, az európai árakat alapul véve - jelezte Plenkovic.

"Ő (Orbán Viktor) a maga szintjén, ahogy én is a magamén, azt szeretnénk, hogy a Magyarországgal való kapcsolatok, ha lehetséges, javuljanak, és ne romoljanak, ez az egésznek a lényege" - mondta Plenkovic.

A horvát sajtó ismertette Orbán Viktor X-en tett bejegyzését a horvát kormányfővel folytatott megbeszélésével kapcsolatban.

"Horvátország történelmi stratégiai partnere Magyarországnak, és Magyarország mindig megadja Horvátországnak a megérdemelt történelmi tiszteletet. Elkötelezettek vagyunk a feszültségek enyhítése és a kölcsönös tisztelet legmagasabb szintű biztosítása mellett" – írta a miniszterelnök, aki egyben azt is hozzátette: a magyar kormánynak az az érdeke, hogy a lehető legolcsóbb energiaforrásokat biztosítsa a magyar vállalatok és háztartások számára.

Orbán Viktor az uniós csúcson a kőolajszállításról folytatott megbeszélést korábban újságíróknak "eszkalációs megbeszélésnek" nevezte.

"Ez nem jó, felszaladtak a pulzusok, pedig mindig baráti országok voltunk, Horvátország a magyarok szívében egy sajátos helyen van, 800 év közös történelem... Vannak viták, ezeket meg kell oldani, de nem szabad eszkalálni a konfliktust, ezért abban maradtunk, hogy hűtsük a kedélyeket" – fogalmazott.