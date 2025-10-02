ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 2. csütörtök
Nyitókép: Unsplash

Izrael eltérített közel két tucat segélyhajót, kiutasítja a velük érkező hírességeket

Infostart / MTI

Az egyiken ott volt az aktivista Greta Thunberg is, aki kitartóan próbál bejutni a térségbe. Törökország egyenesen terrortámadásnak nevezte a hajók feltartóztatását, a hajókon utazók szerint egyáltalán nem békésen terelték őket a kikötőbe. Az események máris komoly nemzetközi visszhangot vertek.

Tizenhárom Gázába tartó, külföldi aktivistákat és segélyeket szállító hajót állított meg Izrael, tovább harminc hajó azonban továbbra is a palesztin enklávé felé tart – írja a Reuters híradása nyomán a 444. Greta Thunberg svéd klímaaktivista is az egyik hajón utazott, őn nem először próbál bejutni a háborús övezetbe.

A több mint 40 hajóból álló flotilla gyógyszert és élelmiszert szállított, fedélzetükön több mint ötszáz parlamenti képviselő, ügyvéd és aktivista utazott Gáza felé.

Az esetről az izraeli külügy azt írta, a hajókat biztonságosan megállították, és hogy „Greta és barátai biztonságban vannak és egészségesek”. A Földközi-tengerről érkező hajóscsapat az izraeli gázai blokáddal szembeni ellenállás egyik legerősebb szimbóluma volt.

Az eltérített hajók legénységeinek több tagja is azt állította, hogy Izrael lényegében elrabolta őket, Törökország egyenesen terrortámadásnak nevezte a hajók feltartóztatását.

Az izraeli külügyminisztérium csütörtökön közölte: kikötőbe szállítja és kiutasítja az országból az Izrael-ellenes gázai flottilla aktivistáit.

„A Hamász-Sumud flottilla hajói biztonságos körülmények között és háborítatlanul haladnak Izrael felé, az utasok jól vannak, és amint partot érnek, megkezdődik kiutasításuk az országból” – tette hozzá a külügyi tárca. Izrael szerint a Global Sumud flottilla mögött a Hamász palesztin iszlamista szervezet áll.

A minisztérium az X-en nyilvánosságra hozta a Thunberg letartóztatásáról szóló és a haditengerészet által készített felvételt. Az izraeli haditengerészet idén júniusban egyszer már őrizetbe vette Thunberget és 11 további embert, amikor egy kisebb hajón, a Freedom Flotilla Coalition nevű raj részeként Gáza felé tartottak.

Az izraeli haditengerészet csütörtökre virradóan az asdódi kikötőbe kényszerített a hajók közül 21-et, és délelőtt már nem volt követhető a résztvevők élő közvetítése az útról.

A negyvennégy hajóból a még el nem térítettek egyelőre tovább haladnak a Gázai övezet partjai felé. A hajókon utazók azt állítják, hogy az izraeli haditengerészet agresszívan lépett fel ellenük, egyebek között vízágyúkat vetett be, hozzátették: senki nem sérült meg az utasok közül. A hajókamerák élő közvetítéseiben időnként kisebb robbanások voltak hallhatók.

Az al-Dzsazíra katari székhelyű hírtelevízió már korábban tudósított arról, hogy az izraeli erők letartóztatják az Alma és a Szirusz hajókon utazókat, és hogy utóbbiak azt állítják: „megtámadták őket”.

Szerda este a külügyminisztérium közzétett egy videót, amelyen egy haditengerészeti tiszt rádión közli a flottilla aktivistáival: „Önök tiltott zóna felé közelednek. Ha segítséget akarnak nyújtani Gázának, kérem, tegyék azt a hivatalos csatornákon! Kérem, változtassák meg útvonalukat, és Asdód kikötőjébe hajózzanak, ahol rakományukat biztonsági ellenőrzés után eljuttatjuk a Gázai övezetbe!”

Az Európa déli partjaitól elindult Global Sumud akcióját nemzetközi figyelem kíséri, Izrael pedig többször is figyelmeztette a résztvevőket, hogy forduljanak vissza.

Több ország – köztük Törökország, Spanyolország, Olaszország – hatóságai hajókat vezényeltek a flottilla mellé állampolgáraik védelmére.

Gustavo Petro kolumbiai elnök helyi idő szerint szerdán elrendelte Izrael teljes diplomáciai képviseletének kiutasítását az országból, felmondta az Izraellel megkötött szabadkereskedelmi megállapodást, és követelte a letartóztatott kolumbiaiak szabadon bocsátását, miután két kolumbiai állampolgárt is letartóztattak az egyik hajón.

A szerda este elkezdődött és csütörtök estig tartó jóm-kipúr böjt alatt végig zárva van a tel-avivi Ben Gurion repülőtér, és az országban teljesen leáll minden egyéb közlekedés is, ezért a kiutasítandó aktivisták csak az ünnep után tudják elhagyni az országot – közölték.

Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
