2025. október 5. vasárnap
Az izraeli haditengerészet hajója egy teherhajó előtt, a dél-izraeli Asdód kikötőjében 2025. június 9-én. Izraeli haditengerészek elfogták a palesztinoknak szánt segélyt kísérő palesztinpárti aktivistákat, köztük Greta Thunberg svéd klímaaktivistát szállító és Gázába tartó Madleen nevű hajót Asdód közelében.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Izrael visszavágott Greta Thunberg vádjaira

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az izraeli külügyminisztérium hazugságnak minősítette vasárnap, hogy Greta Thunberg svéd klímaaktivistát és másokat bántalmaztak volna a Global Sumud flottilla aktivistáinak letartóztatása során.

„Ezek durva hazugságok” – közölte a minisztérium. „A letartóztatottak minden törvényes joga maradéktalanul érvényesül. Érdemes megjegyezni, hogy Greta maga és más őrizetesek elutasították a gyorsított kiutasítást, és ragaszkodtak ahhoz, hogy meghosszabbítsák fogva tartásukat” – hangsúlyozta a tárca.

„Greta semmilyen panaszt nem nyújtott be az izraeli hatóságokhoz e nevetséges és alaptalan vádak egyikével kapcsolatban sem – mivel ilyen esetek soha nem történtek meg” – tették hozzá.

Itamar Bengvír nemzetbiztonsági miniszter is válaszolt a Gázába tartó, de Izraelbe térített flottilla aktivistáinak fogvatartási körülményeire vonatkozó vádakra.

„Büszke vagyok a börtönszolgálat tisztjeire, akik a Kobi Jakobi főbiztossal közösen kidolgozott irányelveim szerint jártak el. Ott voltam a hajóikon – nem láttam semmiféle humanitárius segélyt” – közölte Bengvír.

Azt is bejelentette, hogy ellátogatott az őket fogva tartó izraeli börtönbe, és büszke arra, hogy a flottilla résztvevőit terrorizmust támogatóként kezelik. „Aki támogatja a terrorizmust, az terrorista, és terroristához méltó körülmények járnak neki” – mondta a nemzetbiztonsági miniszter.

Szombaton a külügyminisztérium bejelentette, hogy az elfogott több mint négyszáz aktivista közül százharminchét külföldit kitoloncoltak Törökországba. Közlésük szerint több ország kormánya vonakodik attól, hogy fogadja az aktivistákat szállító repülőjáratokat, de „ettől függetlenül a lehető leghamarabb ki fogják toloncolni ennek a médiaszenzációnak az összes résztvevőjét”.

Az izraeli haditengerészet péntek reggel tartóztatta fel a Gázai övezetbe tartó Global Sumud nemzetközi segélyszállító flottilla utolsó hajóját, melyet a többi lefoglalt vízi járműhöz hasonlóan az asdódi kikötőbe irányítottak.

A Global Sumud hajóin politikusok és aktivisták utaztak, akik szeptemberben indultak el Spanyolországból, és akciójukat „béketudatos, erőszakmentes humanitárius missziónak” nevezték, amellyel a céljuk „a blokád megtörése” volt, „humanitárius segítségnyújtás az ostrom alatt álló, éhínséggel és népirtással sújtott gázai övezeti lakosságnak”. Több ország – köztük Törökország, Spanyolország, Olaszország – hatóságai hajókat vezényeltek a flottilla kíséretére, állampolgáraik védelmére hivatkozva, miközben Izrael többször is felajánlotta a segélyek átvételét és célba juttatását, és figyelmeztette a résztvevőket, hogy forduljanak vissza.

(Címlapképünkön: Az izraeli haditengerészet hajója egy teherhajó előtt, a dél-izraeli Asdód kikötőjében 2025. június 9-én. Izraeli haditengerészek elfogták a palesztinoknak szánt segélyt kísérő palesztinpárti aktivistákat, köztük Greta Thunberg svéd klímaaktivistát szállító és Gázába tartó Madleen nevű hajót Asdód közelében.)

izrael

letartóztatás

gázai övezet

greta thunberg

