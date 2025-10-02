ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.94
usd:
331.97
bux:
99650.42
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

A tudósok veszélyhelyzetre figyelmeztetnek, azonnali intézkedéseket követelnek a kormányoktól

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A kilencvenes évekhez képest Londonban megduplázódott, Rómában pedig megtriplázódott a kánikulai napok száma a Környezet és Fejlődés Nemzetközi Intézetének kutatása szerint. A tanulmányban közölték: a világ legnagyobb fővárosainak lakói átlagosan negyedével több extrém kánikulai napot kénytelenek átvészelni, mint húsz évvel ezelőtt.

A Környezet és Fejlődés Nemzetközi Intézetének (IIED) kutatói a világ 40 legnépesebb fővárosának és további három nagyvárosnak a hőmérsékleti adatait gyűjtötték össze, és elemzésük során arra jutottak, hogy a legtöbb helyen meredek emelkedés történt az elmúlt húsz évben – írja a Telex a The Guardian cikke alapján.

A tanulmányban egyebek mellett megállapítják, hogy a világ legnagyobb fővárosaiban élő emberek átlagosan 25 százalékkal több extrém hőmérsékletű, kánikulai napot kénytelenek átvészelni, mint a kilencvenes években.

A vizsgált nagyvárosok közül például Madridban 1994 és 2003 között évente átlagosan 25 olyan nap volt, amikor 35 Celsius-fok feletti hőmérsékletet mértek, míg 2015 és 2024 között már átlagosan 47 ilyen nap volt a spanyol fővárosban.

Még a hűvösebb, esősebb Nagy-Britannia fővárosában, Londonban is megduplázódott a 30 Celsius-foknál melegebb nyári napok száma,

Rómában pedig a kilencvenes évekhez képest háromszor annyi a 35 Celsius-fok feletti kánikulai napok száma. Brazíliavárosban az ezredforduló környékén egy évben átlagosan csak három olyan nap volt, amikor 35 Celsius-fok feletti napi átlaghőmérsékletet jegyeztek fel, az utóbbi tíz évben azonban már 40. Újdelhiben, Kairóban vagy Bagdadban pedig egy hónapnyi extra kánikula volt a 2020-as években.

Az IIED kutatói figyelmeztetnek: azonnali reakció hiányában több millióan kerülhetnek életveszélybe. Főleg az időskorú és a szegény lakosok vannak kitéve a hőhullámoknak. A legnagyobb veszély a melegebb éghajlatú országok azon metropoliszait fenyegeti, amelyek várostervezése elhanyagolt. Ezekben a városokban a lakosság egyharmada viskókban vagy rossz állapotban lévő házakban lakik.

A kutatók szerint gyorsabban nő a hőmérséklet, mint amilyen ütemben a kormányok reagálnak a változásokra. „A városoknak azonnal el kell kezdeniük az épületek szigetelésének és természetes ventilációjának a fejlesztését, hőségriadóterveket kell kidolgozniuk, és ahol csak lehet, árnyékos helyeket kell kialakítaniuk” – sorolta a legfőbb teendőket Anna Walnycki, az IIED kutatója.

Kezdőlap    Külföld    A tudósok veszélyhelyzetre figyelmeztetnek, azonnali intézkedéseket követelnek a kormányoktól

klímaváltozás

hőmérséklet

kánikula

hőhullám

Nagyvárosok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

Öt hónapja van hivatalban a Friedrich Merz vezette, a konzervatívokból és a szociáldemokratákból álló kormány. A felmérések szerint a német lakosság túlnyomó többsége elégedetlen a koalíció munkájával, a kereszténydemokrata kancellár népszerűsége pedig mélyponton van. Mindezt a kormány most az országos hangulat javítását célzó intézkedési dömpinggel kívánja ellensúlyozni.
Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Az EU-tagországok vezetői Dánia fővárosában tartották kétnapos ülésüket. A magyar miniszterelnök leszögezte: Magyarország nem vesz részt olyan döntésben, ami a lefoglalt orosz pénzügyi eszközök elvételére vonatkozik.
 

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Orbán Viktor: az EU a háborúba indulás mellett döntött, Magyarországon aláírásgyűjtés indul ellene

Washington az ukrán mélységi csapásokat is hírszerzési adatokkal támogatná

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Eljárást indítottak a feltartóztatott orosz tankerhajó kínai kapitánya ellen

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

Kijev és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség több mint egy hete kongatja a vészharangot a zaporizzsjai atomerőmű áramellátásának megrongálódása miatt, most viszont a csernobili komplexum fényei is kialudtak egy orosz tüzérségi támadás miatt. Amerikai források szerint Washington újraindította az adatszolgáltatást, melynek segítségével az ukránok nagy távolságra fekvő orosz célpontokat támadhatnak. Kijevben sorra jelennek meg az új fegyverek: bemutatták legújabb saját cirkálórakétájukat, de a brit MGI is küld nekik drónokat. Eközben az oroszok igyekeznek előre törni a Donbaszban és Dnyipropetrovszkban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutálisan megdrágultak a ezek az előfizetések: tömegesen mondják le a felhasználók

Brutálisan megdrágultak a ezek az előfizetések: tömegesen mondják le a felhasználók

Az Xbox Game Pass előfizetési díjainak jelentős emelése miatt a játékosok tömegesen mondják le előfizetéseiket,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer says Britain must defeat rising antisemitic hatred after two killed in Manchester synagogue attack

Starmer says Britain must defeat rising antisemitic hatred after two killed in Manchester synagogue attack

The attacker was shot dead at the scene by armed officers; police later make two other arrests. Four victims remain in hospital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 19:05
Bóka János: Európát bele akarják tolni a háborúba
2025. október 2. 18:56
Pár napon belül megindulhat Amerikában a szövetségi dolgozók tömeges leépítése
×
×
×
×