Egyszerre megsül és szétfagy Európa: hihetetlen adatok jönnek, van, ahol 46 fok van

Egy napon belül 35 fok különbség van Európa északi és déli része között. A HungaroMet térképei szerint Észak-Európában szinte szétfagynak, van olyan rész, ahol 11 fok van napközben, de Skandináviában szinte mindenhol 20 fok alatt van a nappali csúcshőmérséklet.

Eközben elképesztő hőség van Dél-Európában: Spanyolországban, Sevilla környékén például 45-46 fokot is mértek tegnap. A hőhullám miatt sokfelé erdőtűz okoz problémákat. A hét második felében várhatóan az Ibériai-félszigeten is kissé mérséklődik a forróság, nagyrészt "csak" 30-35 fok között alakulhat a csúcsérték.

Az utóbbi években kezd eltolódni a kontinens éghajlata: egyre több a brutális hőségnap, miközben húzódik északra az elsivatagosodás – már Magyarországon is a Duna-Tisza közét szinte félsivatagnak lehet tekinteni.