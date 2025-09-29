ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.98
usd:
333.42
bux:
99207.79
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Human hand is inserting European Union flag into ballot box in front of black background. Representing elections in European Union.
Nyitókép: Getty Images

Moldovában az EU pártiak nyerték a választásokat

Infostart

A moldovai elnök, Maia Sandu Európa-párti tömörülése győzött a parlamenti választásokon és ezzel újból többséget szerezett a törvényhozásban.

Az 1,6 millió szavazat 96 százalékának összeszámolása alapján a Maria Sandu Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) a voksok majdnem 50 százalékét szerezte meg. Ezzel jócskán megelőzte az oroszbarát Hazafias Választási Blokkot (BEP), amelyet csak a választók 25 százaléka támogatott. A részvételi arány több mint 52 százalékos volt, ami magasabb, mint az elmúlt években - jelentette BBC.

Az EU-s csatlakozást szorgalmazó elnök asszony pártja négy évvel ezelőtt jobban szerepelt. Akkor a szavazatok 52,8 ázalékát sikerült a PAS-nak begyűjtenie, míg most csak 49,8 százalékát. De még ez is bőven elég ahhoz, hogy többséget szerezzenek a 101 tagú parlamentben. A brit média cég szerint a mostani eredmény is elég lesz Maria Sandunak ahhoz, hogy pártja egyedül alakítson kormányt és ne kelljen koalíciós partner után néznie. Az 53 éves Maria Sandu a választások előtt arra figyelmeztette a moldovaiakat, hogy a demokrácia jövője az ő kezükben van.

„Ne játssz a szavazatoddal, különben mindent elveszítesz” - hangoztatta az elnök asszony.

Ugyanakkor legfőbb riválisa Igor Dodon meg sem várva a szavazatok többségének összeszámolását, vagy az exit poll eredményeket, a TV-ben bejelentette, hogy oroszbarát pártok alkotta a Patrióta Választási Blokk nyerte a választást és hétfőre tüntetést hirdetett a parlament elé. Viszont csak a második helyet tudták megszerezni 24,4 százalékkal.

A PAS és a BEP mellett a 2025-ben alapított "Alternativa" (Blocul electoral "Alternativa", BEA) 8,0 százalékkal és a Partei Nostru (PN) 6,2 százalékkal, valamint a Romániával való egyesülés céljából alapított PPDA (Partidul Politic Democraţia Acasă) Demokratikus Otthon Párt 5,6 százalékkal jutott be a 101 tagú parlamentbe.

A PAS 55 helyet szerzett meg a parlamentben, 8 hellyel kevesebbet, mint 2021-ben. A BEP képviselőinek száma 6-tal 26-ra csökkent. Az Alternativa 8 képviselővel jutott be a parlamentbe, a PN és a PPDA pedig 6-6 helyet szerzett meg.

Kezdőlap    Külföld    Moldovában az EU pártiak nyerték a választásokat

választás

moldova

parlamenti választások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn

Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn

Ukrán drónok támadtak egy elektronikai komponenseket gyártó üzemet, amely a támadás következtében kigyulladt. A gyár többek között az orosz hadsereget is ellátja alkatrészekkel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóbeszédében azt mondta, hírszerzési információik szerint Oroszország az úgynevezett „árnyékflotta” tankerhajóit használja arra, hogy drónokat indítson és működtessen európai országok ellen. Ez magyarázatot adhat a közelmúlt furcsa drónészleléseire. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át

drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át

Egy ember és egy társadalom egészségét leginkább a jókedv, a nevetés, a humor, a nyitottság és a felszabadultság jelzi.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four killed in shooting and arson attack at Mormon church in Michigan

Four killed in shooting and arson attack at Mormon church in Michigan

Hundreds of people were attending a Sunday service when the attacker drove a vehicle into the church and opened fire, police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 06:12
Mit keres egy villanyautó a tóban?
2025. szeptember 29. 05:44
A moldovai választásokon a nyugatbarát erők állnak az élen
×
×
×
×