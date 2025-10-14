ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.97
usd:
340.25
bux:
102498.91
2025. október 14. kedd Helén
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dorin Recean moldovai miniszterelnök a kormányzó Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) chisinaui kampánygyûlésén 2025. szeptember 26-án, két nappal a moldovai parlamenti választások elõtt.
Nyitókép: MTI/AP/Vadim Ghirda

Belpolitikai és szociális válság Moldovában: nem folytatja az eddigi miniszterelnök, utódja nehéz örökséget kap

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor
ELŐZMÉNYEK

A moldovai kormányfő váratlanul bejelentette, hogy kormánya idejének lejártával távozik posztjáról, és a parlamenti mandátumától is megválik. Szilágyi Mátyás volt kisinyovi magyar nagykövet az InfoRádióban azt mondta, bárki is lesz a következő miniszterelnök, nehéz helyzetben találja magát, ugyanis a lakosság többsége elégedetlen a jelenlegi gazdasági és szociális helyzettel. Arról is beszélt, hogy Moldova teljesen le akar válni az orosz energiahordozókról, de az átállás nem lesz problémáktól mentes.

Két héttel a moldovai parlamenti választások után a győztes párt miniszterelnök-jelöltje, Dorin Recean – aki 2023 februárja óta töltötte be a kormányfői posztot – bejelentette, hogy mandátuma lejártával visszavonul a politikából. Igor Grosu, a moldovai parlament házelnöke közölte: Dorin Recean kormányfő visszavonulása mögött személyes okok állnak. Azt hangoztatta, hogy a választás győztese, a Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) a parlament alakuló ülése után újabb kormányfői megbízást javasolt neki, most azonban kénytelen lesz az utódjáról gondoskodni. A PAS párt meg tudta őrizni abszolút többségét a szeptember 28-i parlamenti választásokon, így egyedül is kormányt tud alakítani.

Szilágyi Mátyás volt kisinyovi magyar nagykövet az InfoRádióban azt mondta, az Alkotmánybíróság hamarosan érvényesíti a parlamenti választások végeredményét. Kiemelte, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozást szorgalmazó PAS nem akkora többséget szerzett, mint amennyi eddig volt neki, kevesebb mandátuma lesz új törvényhozásban. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint

nagyon meglepte a közvéleményt az elmúlt két évben a konszolidációért küzdő Dorin Recean váratlan visszalépése, ami „egyfajta politikai bizonytalanságot eredményez” Moldovában.

Egyelőre nem lehet tudni, ki lesz az utódja, de vélhetően nehéz helyzetben találja magát, ugyanis a lakosság többsége elégedetlen a jelenlegi gazdasági és szociális helyzettel, aminek Szilágyi Mátyás meglátása szerint az a fő oka, hogy az orosz energiahordozók importjának beszüntetése következtében három-négyszeresére emelkedtek a rezsiárak az országban, komoly inflációs hatást kiváltva a moldovai gazdaság egész területén. A PAS a parlamenti többségére alapozva megpróbál majd kormányt alakítani, de nagy kérdés, ki lesz a következő miniszterelnök, és melyek lesznek az első intézkedései ilyen helyzetben.

A parlament házelnöke személyes okokkal indokolta Dorin Recean távozását, ez a megfogalmazás azonban beindította a találgatásokat, rengetegféle elmélet kapott lábra. Szilágyi Mátyás megjegyezte: bár egyesek személyes ellentéteket, botrányt sejtenek a döntés hátterében, kormányzati körökből ezzel kapcsolatban nem adtak ki semmilyen közleményt, nem részletezik, miért határozott így a miniszterelnök.

Sokan értetlenkednek a döntés miatt

A szakértő hozzátette: Dorin Recean szűk másfél évtizedes politikai pályafutást zár most le. Annak idején Vlad Filat, a Nyugat-barát Liberális Demokrata Párt miniszerelnökének kabinetjében kezdett, majd két évig belügyminiszter volt. Szilágyi Mátyás megfogalmazása szerint Dorin Recean stabil és aktív résztvevője volt a moldovai belpolitikai életnek, ezért lepett meg sokakat, hogy visszavonul a politizálástól, miközben részletesen nem fejtette ki, hogy miért hozta meg ezt a döntést.

A sajtóban megjelentek olyan hírek is a kampány alatt, hogy Moszkvából befolyásolási kísérleteket tettek annak érdekében, hogy ne Nyugat-barát kormánya legyen Moldovának. Lapértesülések szerint az orosz vezetés figyelmeztetett, hogy ha az érdekeikkel ellentétes irányba haladnak a dolgok, akkor könnyen Ukrajna sorsára juthat Moldova. Szilágyi Mátyás szerint ezek pusztán híresztelések, amit azzal magyarázott, hogy

Moszkvának „a földrajzi elszigeteltség miatt korlátozottak a rálátási lehetőségei Moldovára”.

A volt kisinyovi magyar nagykövet felhívta a figyelmet, hogy továbbra is mintegy 1500 fős orosz kontingens állomásozik a szeparatista Dnyeszteren túli régióban, de ez a jelenlét érdemben nem tudja befolyásolni a geopolitikai erőviszonyokat. A szeparatista területen (Transznisztria) komoly gazdasági és szociális válság van, ami megint csak arra vezethető vissza, hogy betiltották az orosz gáz behozatalát, így nem lehet megfelelően működtetni a helyi erőműveket, amelyek elektromos energiával látták el Moldovát. A szakadár Dnyeszteren túli területen az energiaválság miatt sok helyen nincs meleg víz, a fűtésszolgáltatás akadozik.

Nehéz örökség

Moldova teljesen le akar válni az orosz energiahordozókról, a kieső mennyiséget pedig Romániából pótolják, de idő kell, mire kiépülnek az új energetikai infrastruktúra különböző ágai. Annyi előrelépés már történt, hogy a gázszolgáltatás biztosított Moldovában Romániából érkező energiahordozókkal, az elektromos energiaszolgáltatás pedig a tervek szerint az év végére válik elérhetővé egy új magasfeszültségű vezeték üzembe helyezésével. A kieső orosz források pótlásán tehát javában dolgoznak, a problémák hamarosan megoldódhatnak.

Szilágyi Mátyás aggasztóbbnak tartja a gazdasági kilátásokat és a szociális helyzetet, mivel Moldovában egekbe szöktek az árak, 40-50 százalékos inflációs hatás állandósult a helyi gazdaságban, amit saját bőrükön tapasztalnak meg az egyre elégedetlenebb lakosok. Bárki is lesz a következő miniszterelnök, komoly problémákat kellene orvosolnia, miközben nem dőlhetnek hátra a pártok, a belpolitikai szereplők sem, hiszen novemberben helyhatósági választásokat tartanak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Belpolitikai és szociális válság Moldovában: nem folytatja az eddigi miniszterelnök, utódja nehéz örökséget kap

oroszország

visszavonulás

moldova

miniszterelnök-jelölt

pas

energiaválság

szilágyi mátyás

dorin recean

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

Donald Trump 20 pontos béketervének még csak az első pontja valósult meg, és a folytatásról mind Izrael, mind a palesztinok szkeptikusok, újabb nehéz fázis következik – mondta Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
 

Orbán Viktor a tűzszünetről: „Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja!”

Még nem dőlt el, hogy a gázai béketerv valósággá válhat-e

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

VIDEÓ
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.14. kedd, 18:00
Csermák Szabolcs
kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így készül a repülőrajt - Megvan a sikerrecept, már csak használni kell

Így készül a repülőrajt - Megvan a sikerrecept, már csak használni kell

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia 2025-ben Joel Mokyrnak, Philippe Aghionnak és Peter Howittnak ítélte a közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A díjazott hármas két világot köt össze: Mokyr a növekedés kulturális-intézményi közegét azonosítja, Aghion és Howitt pedig formális modellekben írja le, hogyan söpri le az új a régit. AI-forradalom, zöld átmenet és deglobalizáció idején ez nem akadémiai vita, hanem gazdaságpolitikai használati utasítás. A 2025-ös közgazdasági Nobel azt üzeni a kormányoknak és a befektetőknek: a növekedés nem magától értetődő. A kreatív rombolást életben tartó verseny, célzott K+F-ösztönzés és jól hangolt szellemi tulajdon döntik el, hogy stagnálás vagy termelékenységi ugrás jön – az iparpolitikának ehhez kell igazodnia.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási változás készül a magyar patikákban, orvosi rendelőkben: a recepteket érinti, mindenkire vonatkozik

Óriási változás készül a magyar patikákban, orvosi rendelőkben: a recepteket érinti, mindenkire vonatkozik

A változások többsége október 1-jétől lépett életbe, a cél az alapellátás megerősítése és a betegellátás hatékonyságának növelése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gaza peace 'is no small challenge', UK PM says, as Palestinians fear ceasefire may not hold

Gaza peace 'is no small challenge', UK PM says, as Palestinians fear ceasefire may not hold

It comes as the IDF names two of the four deceased hostages handed over by Hamas on Monday as Bipin Joshi and Guy Illouz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 14:26
Volt olajmágnás, volt miniszterelnök és Garri Kaszparov is érintett egy súlyos perben
2025. október 14. 14:14
Az alkancellár is elismerte: katasztrofális a helyzet Németországban
×
×
×
×