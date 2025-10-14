Belpolitikai és szociális válság Moldovában: nem folytatja az eddigi miniszterelnök, utódja nehéz örökséget kap

Két héttel a moldovai parlamenti választások után a győztes párt miniszterelnök-jelöltje, Dorin Recean – aki 2023 februárja óta töltötte be a kormányfői posztot – bejelentette, hogy mandátuma lejártával visszavonul a politikából. Igor Grosu, a moldovai parlament házelnöke közölte: Dorin Recean kormányfő visszavonulása mögött személyes okok állnak. Azt hangoztatta, hogy a választás győztese, a Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) a parlament alakuló ülése után újabb kormányfői megbízást javasolt neki, most azonban kénytelen lesz az utódjáról gondoskodni. A PAS párt meg tudta őrizni abszolút többségét a szeptember 28-i parlamenti választásokon, így egyedül is kormányt tud alakítani.

Szilágyi Mátyás volt kisinyovi magyar nagykövet az InfoRádióban azt mondta, az Alkotmánybíróság hamarosan érvényesíti a parlamenti választások végeredményét. Kiemelte, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozást szorgalmazó PAS nem akkora többséget szerzett, mint amennyi eddig volt neki, kevesebb mandátuma lesz új törvényhozásban. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint

nagyon meglepte a közvéleményt az elmúlt két évben a konszolidációért küzdő Dorin Recean váratlan visszalépése, ami „egyfajta politikai bizonytalanságot eredményez” Moldovában.

Egyelőre nem lehet tudni, ki lesz az utódja, de vélhetően nehéz helyzetben találja magát, ugyanis a lakosság többsége elégedetlen a jelenlegi gazdasági és szociális helyzettel, aminek Szilágyi Mátyás meglátása szerint az a fő oka, hogy az orosz energiahordozók importjának beszüntetése következtében három-négyszeresére emelkedtek a rezsiárak az országban, komoly inflációs hatást kiváltva a moldovai gazdaság egész területén. A PAS a parlamenti többségére alapozva megpróbál majd kormányt alakítani, de nagy kérdés, ki lesz a következő miniszterelnök, és melyek lesznek az első intézkedései ilyen helyzetben.

A parlament házelnöke személyes okokkal indokolta Dorin Recean távozását, ez a megfogalmazás azonban beindította a találgatásokat, rengetegféle elmélet kapott lábra. Szilágyi Mátyás megjegyezte: bár egyesek személyes ellentéteket, botrányt sejtenek a döntés hátterében, kormányzati körökből ezzel kapcsolatban nem adtak ki semmilyen közleményt, nem részletezik, miért határozott így a miniszterelnök.

Sokan értetlenkednek a döntés miatt

A szakértő hozzátette: Dorin Recean szűk másfél évtizedes politikai pályafutást zár most le. Annak idején Vlad Filat, a Nyugat-barát Liberális Demokrata Párt miniszerelnökének kabinetjében kezdett, majd két évig belügyminiszter volt. Szilágyi Mátyás megfogalmazása szerint Dorin Recean stabil és aktív résztvevője volt a moldovai belpolitikai életnek, ezért lepett meg sokakat, hogy visszavonul a politizálástól, miközben részletesen nem fejtette ki, hogy miért hozta meg ezt a döntést.

A sajtóban megjelentek olyan hírek is a kampány alatt, hogy Moszkvából befolyásolási kísérleteket tettek annak érdekében, hogy ne Nyugat-barát kormánya legyen Moldovának. Lapértesülések szerint az orosz vezetés figyelmeztetett, hogy ha az érdekeikkel ellentétes irányba haladnak a dolgok, akkor könnyen Ukrajna sorsára juthat Moldova. Szilágyi Mátyás szerint ezek pusztán híresztelések, amit azzal magyarázott, hogy

Moszkvának „a földrajzi elszigeteltség miatt korlátozottak a rálátási lehetőségei Moldovára”.

A volt kisinyovi magyar nagykövet felhívta a figyelmet, hogy továbbra is mintegy 1500 fős orosz kontingens állomásozik a szeparatista Dnyeszteren túli régióban, de ez a jelenlét érdemben nem tudja befolyásolni a geopolitikai erőviszonyokat. A szeparatista területen (Transznisztria) komoly gazdasági és szociális válság van, ami megint csak arra vezethető vissza, hogy betiltották az orosz gáz behozatalát, így nem lehet megfelelően működtetni a helyi erőműveket, amelyek elektromos energiával látták el Moldovát. A szakadár Dnyeszteren túli területen az energiaválság miatt sok helyen nincs meleg víz, a fűtésszolgáltatás akadozik.

Nehéz örökség

Moldova teljesen le akar válni az orosz energiahordozókról, a kieső mennyiséget pedig Romániából pótolják, de idő kell, mire kiépülnek az új energetikai infrastruktúra különböző ágai. Annyi előrelépés már történt, hogy a gázszolgáltatás biztosított Moldovában Romániából érkező energiahordozókkal, az elektromos energiaszolgáltatás pedig a tervek szerint az év végére válik elérhetővé egy új magasfeszültségű vezeték üzembe helyezésével. A kieső orosz források pótlásán tehát javában dolgoznak, a problémák hamarosan megoldódhatnak.

Szilágyi Mátyás aggasztóbbnak tartja a gazdasági kilátásokat és a szociális helyzetet, mivel Moldovában egekbe szöktek az árak, 40-50 százalékos inflációs hatás állandósult a helyi gazdaságban, amit saját bőrükön tapasztalnak meg az egyre elégedetlenebb lakosok. Bárki is lesz a következő miniszterelnök, komoly problémákat kellene orvosolnia, miközben nem dőlhetnek hátra a pártok, a belpolitikai szereplők sem, hiszen novemberben helyhatósági választásokat tartanak.