Maia Sandu moldovai elnök leadja szavazatát egy chisinaui szavazóhelyiségben 2025. szeptember 28-án, a moldovai parlamenti választások napján.
Nyitókép: Dumitru Doru

Oroszbarát lázadás: tüntetésekre hív és nem fogadja el az ellenzék a választások eredményét Moldovában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nem ismeri el a parlamenti választások eredményeit a moldovai ellenzék és fellebbezni fog ellenük – jelentette ki Ilan Sor, a politikai megmérettetésből kizárt Győzelem blokk vezetője. Jelzés értékű, hogy a bejelentést az orosz Rosszija 24 televíziós hírcsatornán tette.

Nyilvánvalóan meg fogjuk fellebbezni az összes eredményt. Nem fogjuk elismerni a választások eredményét, mert nem választás történt, hanem kinevezés. Arról nem is beszélek, hogy egy sor párt egyszerűen nem jutott el a választásokig, mert egyszerűen eltávolították őket – mondta Ilan Sor, a választásokból kizárt Győzelem vezetője.

Sor szerint a moldovai ellenzék nemzeti és nemzetközi szervekhez fog fordulni,

a Győzelem tömörülés pedig tüntetésekre fogja felszólítani a lakosságot a következő napokban.

A politikus szerint a választók 20 százalékát szándékosan elrettentették a szavazástól.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint amíg a moldovai központi választási bizottság 236 szabálysértésről tett bejelentést a szavazás során, addig a megfigyelők mintegy 600 ilyet rögzítettek. A részvételi arány 52,2 százalékos volt.

Az előzetes eredmények szerint a Nyugat-barátnak aposztrofált kormányzó, Maia Sandu elnök (nyitóképünkön, ahogy szavaz) vezette Cselekvés és Szolidaritás Pártja a voksok 49,85 százalékával 53 mandátumot szerzett a moldovai parlamentben, tíz helyet veszítve, az ellenzék pedig 44,27 százalékkal 48 mandátumot.

Ebből a Hazafias Blokk 24,3 százalékot és 27 mandátumot, az Alternatíva tömörölés 8,02 százalékot és és kilenc mandátumot, A mi pártunk 6,24 százalékot és hat mandátumot, a Demokrácia Otthon párt pedig 5,65 százalékot és hat képviselői helyet.

A RIA Novosztyi emlékeztetett rá, hogy vasárnapi parlamenti választásokat megelőzően a kormány nyomást gyakorolt az ellenzékre, büntetőeljárásokat indítva ellenük, az oroszországi látogatásaik miatt pedig őrizetbe véve őket a chisinaui repülőtéren. Július elején elutasították a Sor vezette Győzelem blokk bejegyzését, augusztus elején hétévi szabadságvesztésre ítélték a gagauz autonóm terület vezetőjét, Evghenia Gutult, közvetlenül a választásokat megelőzően pedig kizárták a politikai megmérettetésből, a Moldova Szíve és a Nagy Moldova pártot. Az országban beszűntették több médium, köztük az orosz Komszomolszkaja Pravda, az Argumenti i Fakti, a Lenta.ru és Sputnik Moldova működését.

Moldovában több mint 2200 szavazókörzetet nyitottak meg, külföldön 301-et, ebből Oroszországban - ahol a legnagyobb számban élnek moldovai állampolgárok - csak kettőt (mindkettőt Moszkvában), a szakadár "Dnyesztermenti Moldáv Köztársaságban" pedig 12-t. A moldovai központi választási bizottság korlátozta a nemzetközi megfigyelők munkáját, elutasítva több mint 30 szervezet és 120 szakértő, köztük oroszok részvételét.

